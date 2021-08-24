Москва, 24 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 286,9 млн рублей на решение проблемы аварийного жилья в Хабаровском крае, сообщает 24 августа сайт правительства.

WDnet Ключ в замочной скважине

«Средства пойдут на приобретение жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», — рассказали в правительстве.

Уточняется, что площадь расселения составит 3,3 тыс. кв. м. Новые квартиры получат 220 человек, проживающие на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. Квартиры предоставят до конца 2021 года.