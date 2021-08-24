Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Очередная массовая драка мигрантов из азиатских стран СНГ произошла в Петербурге. После нее в полицию для разбирательства доставили около двух десятков приезжих. Один человек получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Как сообщает 24 августа агентство «Оперативное прикрытие», драка с участием 25 человек произошла еще вечером в воскресенье, 22 августа, у дома 54/6 по Красносельскому шоссе на юго-западной окраине Петербурга. После нее работа нашлась и у врачей, и у полиции.

«В Городскую больницу № 26 с проникающим ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии, госпитализирован 22-летний гражданин Узбекистана. В полицию были доставлены 14 мигрантов: 9 граждан Узбекистана, четверо приезжих из Таджикистана и гражданин Киргизии», — отмечает источник.

Одного из них оставили под стражей, нескольких привлекли к административной ответственности и отпустили. По фактам хулиганства и причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. 23 августа по этому делу были задержаны еще трое граждан Узбекистана и один гражданин России.

Напомним, массовые драки мигрантов в Петербурге стали уже обычным явлением. После каждой такой драки предполагаемые участники задерживаются и привлекаются к ответственности перед законом.