Белград, , 13:27 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич намерен встретиться с новым верховным представителем в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом несмотря на то, что Республика Сербская (сербская автономия в составе БиГ — ИА REGNUM) не намерена м вести с ни переговоры. Об это сербский лидер заявил 23 августа в интервью сербским СМИ.

Александр Вучич Kremlin.ru

«Мы не счастливы из-за этого выбора (назначения Шмидта верховным представителем, ИА REGNUM), это навязанный выбор, но это объективные обстоятельства. Когда я посчитаю нужным встретиться со Шмидтом, я поговорю с ним, но я ему скажу открытым текстом, что я полностью против применения боннских полномочий, что мы считаем плохим решение Валентина Инцко, и что любая акция против Додика и официальных лиц Республики Сербской катастрофически повлияла на стабильность в регионе», — заявил Вучич в интервью телеканалу Happy.

Президент Сербии также отметил, что он решился на встречу с Шмидтом не под давлением Запада, и что он понимает позицию Республики Сербской и Милорада Додика, но «у Сербии должна быть собственная позиция».

Напомним, что Республика Сербская не признает Кристиана Шмидта верховным представителем в БиГ, так как он был назначен на эту должность в обход СБ ООН. Россия и Китай также заявили о том, что не признают легитимность Шмидта в качестве верховного представителя в БиГ.

Предыдущий верховный представитель Валентин Инцко под конец мандата ввел закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» и этим вызвал политический кризис в БиГ. Республика Сербская отказалась исполнять этот закон и участвовать в принятии решений в органах власти на уровне БиГ.