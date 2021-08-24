Москва, 24 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. На первом месте в топе самых благоустроенных парков в городах России оказалась Казань, на втором месте — Москва, на третьем — Краснодар. Парки набрали 3,9 балла из 5, баллов приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прохлада парка

Также в рейтинг лучших для отдыха граждан вошли парки в Красноярске (3,7 балла), Самаре (3,7), Челябинске (3,6), Екатеринбурге (3,6), Санкт-Петербурге (3,5), Уфе (3,5) и Воронеже (3,4 балла).

Самые низкие оценки благоустройства получили парковые зоны в Волгограде (3,1 балла) и Омске (2,9). По мнению жителей этих городов, в сравнении с другими городами все парки в плохом состоянии.

Опрос проведен 12 июля-19 августа 2021 года. Опрошены 9000 граждан — по 1000 жителей Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самый лучший парк Москвы — это ЦПКиО им. М. Горького (21%).

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