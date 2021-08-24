Сеул, 24 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. С 26 по 29 августа глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён совершит официальный визит в страны Юго-Восточной Азии. Об этом 24 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Yonhapnews.co.kr Чон Ый Ён

По их словам, южнокорейский дипломат посетит Таиланд и Лаос.

Известно, что это вторая поездка Чон Ый Ёна в страны Юго-Восточной Азии. С 21 по 25 июня южнокорейский дипломат посетил Вьетнам, Сингапур и Индонезию.

В ходе встреч с высокопоставленными лицами стран Чон Ый Ён намерен обсудить сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, пути развития двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы.