Москва, 24 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Пользователи «Яндекса» столкнулись со сбоями в работе нескольких сервисов компании, сообщает 24 августа портал Downdetector, отслеживающий сбои и неполадки интернет-ресурсов.

Фотобанк Moscow-Live.ru Яндекс

По данным Downdetector, проблемы начали возникать около 09:45 мск у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще крупных городов России.

Большинство жалоб касается работы сайта (90%) и почты (10%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пользователи в США столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon.

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