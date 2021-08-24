В работе сервисов «Яндекса» произошёл сбой
Москва, 24 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Пользователи «Яндекса» столкнулись со сбоями в работе нескольких сервисов компании, сообщает 24 августа портал Downdetector, отслеживающий сбои и неполадки интернет-ресурсов.
Фотобанк Moscow-Live.ru
Яндекс
По данным Downdetector, проблемы начали возникать около 09:45 мск у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще крупных городов России.
Большинство жалоб касается работы сайта (90%) и почты (10%).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пользователи в США столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon.
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