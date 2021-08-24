Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. На вантовом мосту через Неву, являющемся частью Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга, в связи с производством работ по ликвидации колейности проезжей части перекроют две полосы движения в период с 31 августа по 10 сентября 2021 года. Об этом 24 августа сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дарья Драй ИА REGNUM Вантовый мост

В ходе работ для движения автомобильного транспорта будут перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы, а на третьей и четвёртой полосах будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», — отметил Пузыревский.