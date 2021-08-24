Природные бедствия в России и мире – все новости
Сопоставление суммарного количества пожаров на территории России за период с 1 января по 23 августа в 2021 г. с аналогичным периодом 2020 г. показало, что в текущем году количество очагов природных возгораний меньше на 28%. Однако в Приволжском и Уральском федеральных округах в этот период наблюдается большее число очагов природных возгораний: в 1,6 и 1,7 раза соответственно.
Цитата НИЦ «Планета».
Суммарная площадь, пройденная огнем, по всей территории России больше на 22,4% в сопоставлении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом информирует сайт НИЦ «Планета».
В Северо-Западном (1,4 раза), Приволжском (в 2,8 раза), Уральском (в 5,8 раза) и Сибирском (в 1,1 раза), Дальневосточном (1,1 раза) федеральных округах за наблюдаемый период отмечаются большие площади, пройденные огнем, по сравнению с тем же периодом в 2020 г. В Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, напротив, наблюдаются меньшие площади, пройденные огнем.
За период с 17 по 23 августа на территории России зарегистрировано 1094 очага природных возгораний, что на 4,6% больше, чем было зафиксировано в период с 10 по 16 августа. Из обнаруженных очагов природных возгораний наибольшее число наблюдалось в Сибирском регионе — 410. В Дальневосточном регионе зафиксировано 397 природных пожаров, в Европейском регионе — 287.
Данные НИЦ «Планета».
Наиболее сложная пожарная обстановка наблюдалась в Якутии (Мирнинский, Ленский, Нюрбинский, Верхневилюйский, Жиганский, Усть-Майский районы), Иркутской области (Катангский район), Чукотском автономном округе (Билибинский район), Башкории (Белорецкий, Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Хайбуллинский районы), Курганской области (Катайский, Далматовский, Шадринский, Альменевский районы), Мордовии (Темниковский район), Марий Эл (Медведевский район), где за прошедшую неделю (17−23 августа) отмечены максимальные площади, пройденные огнем.
Данные НИЦ «Планета».
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, по состоянию на 23 августа режим ЧС действует в шести субъектах Российской Федерации: на всей территории Якутии и Марий Эл, в Иркутской области (Катангское муниципальное образование), в Мордовии (Темниковское муниципальное образование), в Челябинской области (Карталинское муниципальное образование), в Чукотском автономном округе (Билибинское муниципальное образование).
В период с 21 по 23 августа метеорологические условия в северной части европейской территории России (ЕТР) определялись влиянием атлантических циклонов и системы их атмосферных фронтов. По территории Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ФО) отмечалось прохождение южного циклона, который с Азовского моря перемещался на север и северо-восток, и его атмосферных фронтов. В конце периода на большей части Центрального ФО установилось влияние антициклона с территории зарубежной Европы.
Данные НИЦ «Планета».
С 19 по 23 августа на большей части территории России среднесуточная температура была около и выше климатической нормы на 2−6 °С и составила днем в Центральном ФО от +19 до +26 °С, на юге — до +30 °С.
В Северо-Западном ФО днем преобладала температура от +12 до +19 °С. В Приволжском ФО среднесуточная температура была выше климатической нормы на 8−12 °С, дневная температура превышала +35 °С.
В эти дни сильная жара наблюдалась в Удмуртии, Башкирии, Татарии, Саратовской области, где температура днем повышалась до +39 °С, в Оренбургской и Самарской областях — до +41 °С, в Мордовии, Чувашии, Нижегородской области — до +35 °С, Марий Эл до +36 °С, в Кировской, Ульяновской областях и Пермском крае — до +38 °С.
Данные НИЦ «Планета».
С 19 по 23 августа в России был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, он составил: 21 августа в Оренбурге +39,6 °С, предыдущий +36,0 °С отмечался в 2006 г.; в Ульяновске +36,8 °С, предыдущий +35,1 °С был в 1929 г.; в Самаре +38,5 °С, предыдущий +34,2 °С наблюдался в 2007 г.; в Уфе +38,4 °С, предыдущий в 2016 г. и составил +32,5 °С; 22 августа в Кирове +32,0 °С, предыдущий +31,1 °С отмечался в 1949 г.; в Казани +35,1 °С, предыдущий составил +33,4 °С в 1972 г.; в Самаре +35,4 °С, предыдущий +34,1 °С в 1940 г.; в Уфе +38,3 °С, предыдущий +33,6 °С был в 2016 г.; в Оренбурге +38,2 °С, предыдущий +37,3 °С в 1976 г.
Данные НИЦ «Планета».
На востоке Европейской территории России с 19 по 23 августа 2021 г. температура достигала отметок +35 °С и выше, что зафиксировано на спутниковой карте температуры поверхности суши.
В Дагестане после схода селей пропали пять человек. Сначала в Левашинском районе селевым потоком унесло припаркованный на берегу реки ВАЗ-2107, в салоне в этот момент находились два человека — мать и сын. В соседнем селе унесло грузовую «Газель», в которой находился 52-летний мужчина.
Цитата канала «112».
С начала 2021 года в Хакасии потушили 1368 пожаров. Как сообщили 24 августа в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, почти 30% возгораний — это палы травы и степные пожары.
Читайте также: В Хакасии с начала года произошло более 1,3 тыс. пожаров
В Дагестане после сильного ливня оказалась заблокирована группа туристов в Карадахской теснине из-за поднятия уровня реки после ливней.
Тургруппа не была зарегистрирована, всего эвакуировали 34 человека. Два туриста — 35-летний Артём Мартынов из Московской области и 37-летний Илья Кузнецов из Петербурга — пропали, их ищут.
Цитата канала «112».
Площадь активного горения в лесах Марий Эл по состоянию на утро 24 августа сократилась до 27 гектаров. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 0:00 мск 24 августа, на землях лесного фона республики действуют два пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 2542 гектара.
Подробности в материале: Площадь активного горения леса в Марий Эл за сутки сократилась вдвое
Под влиянием циклонов и атмосферных фронтов на большей части Европейской России отмечались дожди, местами сильные, ливневые дожди с грозамии и порывистым ветром.
Сильный дождь с грозой наблюдался 21 августа в Ивановской, Белгородской, Орловской областях, где выпало от 17 до 33 мм осадков. 21 августа — 22 августа в Архангельской, Мурманской, Псковской, Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской областях зафиксировано от 15 до 26 мм осадков.
22—23 августа сильный грозовой дождь прошел в Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областях, в Ненецком автономном округе, Ивановской, Костромской областях, в Калмыкии и Дагестане, выпало от 17 до 32 мм осадков. Ветер усиливался в Коми до 22 м/с, в Удмуртии до 24 м/с. 22 августа очень сильный дождь с грозой наблюдался в Краснодарском крае, на метеостанции Кропоткин выпало 87 мм осадков, в Ставропольском крае на метеостанции Изобильный 72 мм.
Данные НИЦ «Планета».
По данным объединенной ГПС НИЦ «Планета» и ВГИ, 21−23 августа грозовая активность была зафиксирована в Центральном (Орловская, Ивановская, Владимирская, Белгородская, Курская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская области), Приволжском (Пензенская, Нижегородская области, Мордовия, Чувашия, Марий Эл), Южном (Краснодарский край, Ростовская область) и Северо-Кавказском ФО (Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария).
Отдельные вспышки молний наблюдались в Северо-Западном (Вологодская область), Центральном (Костромская, Ярославская, Тульская, Калужская, Московская, Рязанская, Саратовская области), Приволжском (Татарстан, Самарская область), Южном (Адыгея, Калмыкия, Волгоградская область) и Северо-Кавказском ФО (Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия), а также на территории Украины, стран Закавказья и над акваториями Черного и Азовского морей.
Сели в некоторых районах Дагестана разрушили дороги. СМИ пишут, что пропали пять человек.
Сначала в Левашинском районе селевым потоком унесло припаркованный на берегу реки ВАЗ-2107, в салоне в этот момент находились два человека — мать и сын. А в соседнем селе унесло грузовую «Газель». Там находился 52-летний мужчина. Еще двух человек ищут.
Кроме того, в Карадахской теснине застряла группа туристов. Эвакуировали 34 человека.
Цитата канала tv360.
Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й классы, определяемые по методу Нестерова В. Г.) отмечалась в период с 21 по 23 августа в Брянской, Курской, Белгородской областях, на востоке Южного ФО, на севере Ставропольского края, в Дагестане и Приволжском ФО.
Уровень воды в Иркуте превысил критическую отметку и составляет 322 см, сообщили в мэрии.
В Красноярском крае 24 августа зарегистрировано два лесных пожара на площади 145 га. Как сообщили в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в Эвенкийском муниципальном районе.
Подробности в материале: В Эвенкии полыхают лесные пожары
Площадь лесных пожаров в Томской области в 2021 году сократилась вдвое. Об этом сообщили 24 августа в региональной администрации.
Подробности в материале: В Томской области сократилась площадь лесных пожаров
Беда сплачивает людей: масштаб лесных пожаров в этом году такой, что страшно за будущее и сложно оставаться в стороне. В Якутии, сейчас в Марий Эл, Самарской области и других пострадавших от огня регионах вместе с государственными структурами на тушении работает все больше волонтеров.
Сегодня погоду на территории Приамурья определяет циклон, пришедший с юга. За минувшие сутки под его влиянием в регионе прошли интенсивные дожди, местами достигшие критериев опасного метеорологического явления, осадки за 12 часов составили 40−59 мм.
В течение дня местами сильные и очень сильные дожди сохранятся на территории Амурской области. В Еврейской АО и Хабаровском крае осадков будет меньше, но и тут в отдельных районах прошумят грозовые ливни.
В дальнейшем на текущей неделе на территории Амурской области с усилением влияния гребня сибирского антициклона осадков станет существенно меньше, в Еврейской АО и Хабаровском крае местами сохранятся кратковременные дожди с грозами.
Необходимо направить максимум усилий на то, чтобы до 1 сентября все очаги лесного пожара были ликвидированы. Об этом заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев.
«У нас пройдут линейки в открытом режиме, дети пойдут в школу. Никакой задымленности в республике быть не должно», — добавил он.
Подробности в материале: В Марий Эл надеются ликвидировать лесной пожар до 1 сентября
25−26 августа на юго-востоке Хабаровского края с выходом южного циклона могут пройти сильные дожди. Температурный фон немного понизится: ночью будет около +13…+18°С, местами +5…+10°С, днем воздух будет прогреваться до +22…+27°С, в отдельных районах не теплее +17…+22°С. При этом слабый до умеренного ветер, в пределах 7−12 м/с.
С начала года в Татарии зарегистрировали свыше 1 тыс. термических точек и 746 случаев возгорания на граничащих с лесным фондом территориях. Всего в регионе произошло 14 лесных пожаров общей площадью 160,24 га. По предварительной оценке, ущерб от пожаров в лесах в этом году составил порядка 5 млн рублей. Больше всего возгораний произошло в Азнакаевском, Сармановском, Альметьевском, Елабужском, Лениногорском районах Татарии.
Читайте также: В Татарии планируют продлить ограничения на пребывание в лесах
Фронт огня пожара, который пришел из заповедника на территории Мордовии, находится на расстоянии около 1,5 км от периметра Сарова. Площадь активного горения лесов на территории Нижегородской области составляет около 300 гектаров.
Читайте подробнее: Площадь пожара в лесах Нижегородской области достигла 300 гектаров
В Ульяновской области продолжает гореть трава.
Подробности в материале: В Ульяновской области сгорело ещё 7 гектаров сухой травы
В западных районах Пензенской области с 25 по 30 августа ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).
Подробности в материале: В Пензенской области высока вероятность возникновения лесных пожаров
Ущерб от непогоды в двух крупных хозяйствах Ставрополья составил 160 млн рублей, сообщает телеграмм-канал «Россия аграрная».
По словам и. о. министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова, ливень и сильный ветер повредили ферму, склады и комбайны в двух крупных хозяйствах Новоалександровского округа Ставрополья — ЗАО «Радуга» и СПК колхоз «Родина». На территории сельскохозяйственных предприятий оборваны линии электропередачи, повреждена кровля строений на площади около 25 тыс. кв. м.
В хозяйствах повреждены склады с семенами, здания фермы и комбайны, стоявшие под навесом. По предварительным подсчетам, сумма ущерба в этих хозяйствах составила порядка 160 млн рублей. И это без учета посевов кукурузы и подсолнечника.
Федеральная трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара.
Площадь природных пожаров этого лета заняла второе место за всю историю спутниковых наблюдений в России и вполне может побить рекорд.
По данным Информсистемы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), с начала 2021 года огонь прошел почти 17,2 млн га. Хуже ситуация была только в 2012 году — тогда за восемь месяцев стихия накрыла 17,5 млн га. Больше всех продолжает гореть Якутия, хотя по местным меркам ситуация улучшается.
Трава на площади один гектар горит в Самарской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что в г. Кинели загорелась трава на площади один гектар. С огнем продолжают бороться спасатели на четырех единицах техники. Ожидается прибытие пожарного поезда со станции Кинель.
Подробности в материале: В Самарской области выявили еще два очага травяных пожаров
Иркутская область. На реке Шилка, у города Сретенск и у села Усть-Карск, в ближайшие сутки рост уровней воды продолжится, ожидается выход воды на пойму. На реке Куэнга в Чернышевском районе подъем продолжится, возможен выход воды на пойму в районе сел Налгекан и Дунаево.
Водителям следует объезжать аварийный участок трассы Пермь — Екатеринбург из-за лесного пожара, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Свердловской области.
Перекрыт участок трассы с 318-го по 326-й км. Рядом, у горы Волчиха, горит лес.
«Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда — СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу «Первоуральск-Шаля», — цитирует полицейских «УралLIVE».
Об этом: В ГИБДД дали инструкции водителям из-за перекрытия трассы на Урале
Восемь очагов лесных пожаров тушат в национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что сейчас площадь активного горения в этом районе составляет 15 га.
«В границах пожара наблюдается 8 очагов: пять лесных и три на прилегающей территории. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: В нацпарке Самарской области тушат восемь очагов пожара
Заморозки до одного градуса мороза прогнозируют в Тверской области в ночные и утренние часы 25 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Читайте подробнее: В Тверской области прогнозируют заморозки
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал оперативные поручения в связи с природным пожаром у горы Волчиха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.
Пожар разгорелся на территории в 50 га в Билимбаевском лесничестве. По поручению Куйвашева к тушению пожара привлекли сотрудников уральской авиабазы. В борьбе с огнём участвуют 70 пожарных и 12 единиц техники.
«Задействован вертолет МЧС МИ-8, планируется вылет вертолета МИ-8 Росгвардии, ожидается прибытие пожарного поезда», — сообщили в департаменте.
Глава Первоуральска Игорь Кабец выехал на место тушения пожара.
Читайте также: Свердловский губернатор дал поручения в связи с пожаром у горы Волчиха
Руководству горнолыжного курорта «Волчиха» поручено эвакуировать персонал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.
«Организовано взаимодействие с руководством горнолыжного курорта «Волчиха» для эвакуации персонала. В летний период горнолыжная база «Волчиха» не работает», — сообщили в ведомстве.
В МЧС отметили, что садовое товарищество «Волчиха» и посёлок Магнитка находятся в 2 км и 3 км от пожара. Будут ли эвакуировать жителей, пока неизвестно. В борьбе с огнём задействованы 71 человек и 17 единиц техники.
Читайте подробнее: Уральский курорт эвакуируют из-за пожара на горе Волчихе
В настоящее время на территории заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии действуют два очага лесного пожара площадью 5 и 60 гектаров. Площадь, пройденная огнем, в северо-западной части заповедника составляет 5950 гектаров, в северо-восточной — 4 тыс. гектаров.
Пожар из заповедника перешел на 1 квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества, площадь активного горения составляет 100 гектаров.
Читайте подробнее: Пожар из «Заповедной Мордовии» перешёл на территорию лесничества
В Новосибирской области в период с 24 по 27 августа ожидается аномально жаркая погода — до +30 °C и выше. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Об этом: В Новосибирскую область возвращается аномальная жара
Вертолет МЧС приступил к борьбе с лесным пожаром в Первоуральском городском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка министерства.
«В тушении пожара задействован вертолет Ми-8 МЧС России», — сообщили в ведомстве.
Пожарные задействовали пожарный поезд. Используется беспилотная авиационная система для разведки в зоне возгорания.
Читайте также: Вертолет МЧС приступил к тушению пожара рядом с уральской горой Волчихой
Движение по федеральной трассе Р242 Пермь — Екатеринбург возобновили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики Свердловской области.
В департаменте опубликовали сообщение регионального управления ГИБДД. По информации полицейских, движение по трассе возобновили с 18:50 (время местное).
До этого из-за лесного пожара было закрыто 26 км трассы на участке с 300-го по 326-й км.
Подробности в материале: Трассу Пермь — Екатеринбург, перекрытую из-за пожара, открыли для движения
Дополнительные деньги в размере 24 млрд рублей будут выделены регионам России для борьбы с лесными пожарами, заявил президент страны Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.
Читайте также: Путин пообещал регионам 24 млрд рублей на борьбу с пожарами
В течение прошедших и текущих суток в Мордовский заповедник переброшены 30 парашютистов-десантников Карельской и Вологодской Авиалесоохраны. 15 парашютистов-десантников федерального уровня уже проводят на территории заповедника встречный контролируемый отжиг в течение двух недель.
Читайте подробнее: На пожар в заповедник Мордовии переброшены ещё 30 парашютистов
Водохозяйственный комплекс Волгоградской и Ростовской областей в середине октября 2021 года может столкнуться с перебоями в работе из-за нехватки воды в Цимлянском водохранилище, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Читайте также: В Ростовской и Волгоградской областях прогнозируют перебои с водоснабжением
Самый высокий класс пожарной опасности сохраняется в четырёх районах Якутии — Амгинском, Усть-Майском, Томпонском и Алданском. За сутки в лесах республики обнаружили 12 новых возгораний, потушили — пять, локализовали — шесть.
Об этом: В Якутии за сутки обнаружили 12 новых лесных пожаров
В Якутии восстанавливают 396 опор линий электропередачи, повреждённых из-за лесных пожаров. Энергетикам необходимо успеть завершить эту работу до начала отопительного сезона.
Об этом: В лесах Якутии сгорели 396 опор линий электропередачи
В Амурской области резко поднялась вода в реке Уркан. Участок дороги возле реки подтоплен в трёх местах, уровень воды выше 600 см.
Читайте подробнее: Ещё одна река в Амурской области вышла из берегов
Две дороги в Амурской области за сутки залило водой. Перекрыты проезды в сёла Овсянка Зейского района и Низинное в Белогорском городском округе.
Читайте подробнее: Паводковую ситуацию в Приамурье усугубляют ливни
В Тюменскую область 27 августа придёт прохладный фронт. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Пожар в Кинельском районе локализован. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что в этом районе загорелись сухая трава и камыш на площади три гектара рядом с железнодорожной станции 1144 километр. В связи с этим была угроза перехода огня на три населенных пункта: г. Кинель, а также сёла Угорье и Язевка.
Подробности в материале: В Самарской области локализовали крупный травяной пожар
11 очагов природных пожаров на общей площади 95,98 га зарегистрированы в минувшие сутки в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что огнеборцам удалось ликвидировать семь очагов природных пожаров на площади 4,43 га.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки ликвидировали семь очагов природных пожаров
После произошедшего на Гаити 14 августа разрушительного землетрясения на восстановление инфраструктуры страны потребуется не менее $1,12 млрд. Об этом со ссылкой на предварительные экспертные оценки правительства 24 августа сообщает портал Haiti Libre.
Читайте также: Гаити потеряла в результате землетрясения до $1,12 млрд
В Югре особый противопожарный режим введён в 13 муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.
По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 25 августа в ХМАО температура воздуха днём составит + 26…31 градус. С 26 августа температура атмосферного воздуха станет ниже и составит +18…23 градуса, 28 августа будет +14…19 градусов.
Читайте также: В Югре особый противопожарный режим действует в 13 муниципалитетах
Угроза населенным пунктам в результате крупного пожара снята в Борском районе Самарской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что, согласно данным на вечер 24 августа, в этом районе продолжают действовать три очага пожара, в том числе и в национальном парке «Бузулукский бор».
Читайте подробнее: Природный пожар в Самарской области перестал угрожать населенным пунктам
В Красноярском крае 25 августа зарегистрирован один лесной пожар на площади 140 га — в Эвенкийском районе.
Об этом: Лесной пожар в Эвенкии локализован
В Москве 25 августа будет погожий, но прохладный день, сообщает центр погоды «Фобос».
Читайте также: В Москве ожидается до 20 градусов тепла
Жителей Северо-Курильска сегодня разбудило извержение Эбеко. Около 9 утра по местному времени вулкан выбросил столб пепла высотой 3,7 км, который растянулся шлейфом еще на 10 км. В МЧС уточнили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет.
Количество действующих в России природных пожаров уменьшилось на 95 за сутки 24 августа. Об этом сообщает 25 августа пресс-служба Авиалесоохраны.
Эти пожары на пройденной огнём площади 417 792 га ликвидировали лесопожарные службы и привлеченные лица. По состоянию на начало новых суток в РФ действовало 197 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению.
Гватемала. «Красный» уровень метеоопасности объявлен для департаментов Альта-Верапас, Эскуинтла, Уэуэтенанго, Исабаль, Кесальтенанго, Эль-Киче, Реталулеу, Сан-Маркос, Сакатепекес, Солола и Сучитепекес в связи с наводнениями и сходом оползней, вызванными продолжающимися ливневыми дождями.
На территории Якутии за последние 24 часа было ликвидировано пять лесных пожаров на площади более 411 тыс. га. Об этом 25 августа сообщает оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.
Читайте также: В Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади свыше 411 тыс. га
Жара вновь поставила температурный рекорд в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что 24 августа на метеостанции Уфа-Дема была зафиксирована температура воздуха +36,4°С. Тем самым был побит температурный рекорд 1940 года (тогда столбик термометра поднялся до отметки +34,2°С).
Пожарные проверяют информацию о возгорании в деревне Монастырке (входит в состав Каменска-Уральского, Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Сведения о возможном инциденте поступили агентству от местных жителей. В районе рядом с деревней «невозможно дышать» из-за дыма, отмечают горожане.
«Для проверки выехали пожарно-спасательные подразделения», — сообщают в главке. Пока неизвестно, что же могло произойти в Монастырке или её окрестностях.
Читайте также: МЧС проверяет информацию о пожаре в уральском городе
В Тюменской области за сутки к утру 25 августа зарегистрировано девять пожаров на общей площади свыше 100 гектаров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них шесть лесных пожаров на общей площади 68,9 га и три ландшафтных пожара на 37,15 га.
Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки площадь пожаров составила более 100 гектаров
Температура воздуха в Москве впервые за 82 дня не поднялась выше +10, а в ближайших к столице регионах зафиксированы первые осенние заморозки. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Ростовской области с начала 2021 года потушили 447 природных пожаров, что на 73% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Читайте также: В Ростовской области с начала года потушили 447 природных пожаров
Чрезвычайный уровень пожароопасности сохранится в Лаганском и Черноземельском районах Калмыкии. Сообщение об этом появилось на сайте регионального управления МЧС России.
Подробности в материале: В Калмыкии объявлена чрезвычайная пожароопасность
В Центральном федеральном округе (ЦФО) России в ночь на 25 августа были зафиксированы первые заморозки, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Подробности в материале: В Центральной России зафиксированы первые заморозки
В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 25 августа произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.
Читайте подробнее: На юге Грузии произошло землетрясение
Минтранс по Амурской области сообщил о затоплении ряда автодорог водой из рек. Это произошло по причине обильных осадков, обрушившихся на регион.
В Курганской области на федеральных трассах «Иртыш» и Екатеринбург — Шадринск — Курган в связи с дневной температурой воздуха свыше +32 °C вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Подробности в материале: В Курганской области федеральные трассы временно закрыты для тонаров
В Югре по состоянию на утро 25 августа действует семь лесных пожаров на территории Белоярского, Октябрьского, Самаровского и Сургутского лесничеств. Об этом сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.
Читайте также: На территории Югры действует семь природных пожаров
Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 25 августа пресс-служба правительства региона, в локализованном состоянии оставалось шесть пожаров на общей площади 25 542 га, все в Катангском районе.
Лесной пожар в Марий Эл удалось локализовать. Активное горение на площади 27 гектаров ликвидировано. За предыдущие сутки три вертолета произвели 74 сброса воды общим объемом 222 тонны. В тушении пожара участвовали около 800 человек и 156 единиц техники.
Читайте подробнее: Крупный лесной пожар в Марий Эл локализован
Группа дознавателей государственного пожарного надзора территориальных подразделений надзорной деятельности проводит проверку по факту переходя огня из заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии на поселок Стеклянный в Нижегородской области.
Продолжается круглосуточный мониторинг обстановки с целью обнаружения новых очагов пожара.
Читайте также: По факту перехода пожара из заповедника Мордовии на посёлок начали проверку
Высокие температуры воздуха вновь бьют рекорды в Самарской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что 24 августа на нескольких метеостанциях региона был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.
Читайте также: В Самарской области жара побила рекорд 1940 года
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что 26 августа жителей Москвы ожидают дожди и грозы.
Лесные пожары в Борском районе Самарской области локализованы. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что огонь в этом районе прошелся по площади 850 га.
Об этом: В Самарской области сообщили о локализации пожаров в Борском районе
Режим «чёрного неба» введён в городах Красноярске и Ачинске Красноярского края. Объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
Читайте также: Красноярск и Ачинск накрыло «чёрным небом»
Из Саратова 25 августа в 05:00 отправилась аэромобильная группа для усиления спасателей, ведущих борьбу с огнем на территории Мордовского государственного природного заповедника.
Подробности в материале: Саратовские спасатели усилят группировку пожарных в заповеднике Мордовии
Доброволец пострадал во время тушения пожара в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что днем 24 августа спасатели получили сообщение о том, что в Ишмурзинском и Акмурунском сельском поседении Баймакского района горит сухая трава.
Подробности в материале: Во время тушения природного пожара в Башкирии пострадал доброволец
В текущем году в Хакасии пожароопасный сезон в лесах начался 30 марта. Продлится он до глубокой осени.
Читайте также: Районы Хакасии получили современную лесопожарную технику
Под Первоуральском (Свердловская область) тушат пожар в районе деревни Хомутовка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Существует угроза перехода огня на садовое товарищество №82», — уточнили в министерстве.
Горит сухая растительность, но огонь постепенно переходит на деревья в лесном массиве. Из-за жары и порывов ветра пожар движется стремительно.
С огнём борются 36 человек и 12 единиц техники. «На место пожара для тушения из аэропорта «Кольцово» вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России», — сообщают в ведомстве.
Читайте также: На Урале борются с пожаром под Первоуральском
В Нижегородской области в период с 26 по 31 августа сохранится высокая степень пожарной опасности лесов и торфяников. В ряде районов сохранится высокий уровень опасности — четвертый класс, в некоторых районах пятый — чрезвычайный уровень. На территории Нижнего Новгорода в указанный период пожароопасность будет высокой.
Читайте подробнее: В Нижегородской области до сентября сохранится высокая пожароопасность
Привлечение авиации позволило остановить огонь лесного пожара в Марий Эл. Глава республики Александр Евстифеев попросил экипажи вертолетов организовать облет, чтобы скорректировать свои дальнейшие решения по окарауливанию и завершению тушения пожара.
Читайте также: Авиация продолжит участие в ликвидации лесного пожара в Марий Эл
В Свердловской области продлили до 26 августа штормовое предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС.
Ожидаются град, дожди и грозы, а также шквалистое усиление ветра до 20 м/с. В ночь с 24 на 25 августа с грозой столкнулись жители северных районов региона.
Спасатели просят граждан предпринять все меры осторожности в случае непогоды.
Читайте подробнее: Средний Урал предупредили о грядущей грозе
В Татарии в пятый раз в этом году из-за высокого класса пожарной опасности ввели ограничения на пребывание жителей в лесах и въезд в них автотранспортных средств. Соответствующее постановление 25 августа подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Читайте также: В Татарии ограничили пребывание в лесах
Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой грозы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.
Как уточняется, предупреждение для Москвы будет действовать на период с 1:00 до 4:00 четверга, 26 августа, для Подмосковья — с 23:00 среды, 25 августа, до 5:00 четверга, 26 августа.
За прошедшие сутки площадь активного горения в лесах Нижегородской области сократилась на 58 гектаров — до 62 гектаров.
В настоящее время все силы брошены на борьбу с лесным пожаром на границе Мордовского заповедника и Нижегородской области. Работы осложняются сухой и ветреной погодой.
Об этом: Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась почти вдвое
Природный пожар в районе деревни Хомутовка под Первоуральском (Свердловская область) произошёл из-за человеческого фактора. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.
По словам главы региона, неизвестный гражданин развёл костёр и не потушил огонь перед своим уходом. По версии губернатора, целенаправленного поджога не было.
«Не знаю, что теперь чувствует человек, из-за безалаберности и безответственности которого спасатели сутками не спят, а другие люди могут остаться без домов. Я бы сгорел от стыда», — написал Куйвашев.
Читайте подробнее: Свердловский губернатор назвал виновников пожара на Хомутовке
За сутки в Якутии ликвидировано 12 природных пожаров на общей площади свыше 130 тыс. га, сообщает МЧС России.
Не менее 17 человек погибли в результате наводнения, произошедшего после проливных дождей в штате Мерида на западе Венесуэлы, сообщает 25 августа газета El Nacional со ссылкой на губернатора штата Рамона Гевару.
По информации властей, среди погибших двое несовершеннолетних. Пропавшими без вести на сегодняшний день считаются еще 17 человек.
Читайте также: В Венесуэле найдены тела 17 погибших при наводнении
Леса Якутии продолжают гореть в 46 местах. За сутки пожаров стало меньше на 4.
Читайте подробнее: Количество лесных пожаров в Якутии сократилось ещё на 4
За сутки в Якутии обнаружили десять новых лесных пожаров, локализовали — шесть, потушили — пять. Ликвидировано самое большое возгорание площадью 250 тыс. га.
Читайте подробнее: В Якутии потушили самый большой лесной пожар
В пункте длительного пребывания Амурской области из-за паводка живут 49 человек, ещё часть оставшихся без жилья семей находится у родственников.
Об этом: Паводок в Приамурье оставил без жилья более 50 человек
В Амурской области сохраняется подтопление 52 жилых домов и 527 придомовых территорий. Вернуться в свои дома пока не могут 213 человек, 108 из них — дети.
Об этом: В Приамурье из-за большой воды остаются эвакуированными 213 человек
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 25 августа подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на западе и юге страны, пострадавших от наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом он сообщил в ходе совещания, которое транслировалось на его странице в социальной сети Twitter.
Читайте подробнее: В Венесуэле из-за наводнений ввели чрезвычайное положение
Жители 14 сёл Амурской области могут выехать из своих населённых пунктов только на технике повышенной проходимости. В регионе ухудшают дорожную ситуацию затяжные дожди и вышедшие из берегов реки.
Подробности в материале: Дожди топят дороги Приамурья
Штормовое предупреждение распространило утром 26 августа Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.
Читайте также: Петербуржцев предупредили об усилении ветра
Паводок, пришедший в Амурскую область в августе, повредил 175 домов. 99 из них требуется капитальный ремонт, 76 — полностью непригодны для проживания.
Читайте также: После второй волны паводка в Приамурье непригодны для проживания 76 домов
Подтопленную территорию Еврейской автономии осмотрел заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. Он намерен провести личный приём жителей посёлка Ленинское, в котором от паводка пострадали шесть социальных объектов.
Об этом: Заместитель генпрокурора РФ оценил последствия паводка в Еврейской АО
В Ближнем Подмосковье 26 августа может выпасть до 25 мм осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Об этом: В Москве 26 августа пройдут ливни
В селе Ситте Кобяйского района Якутии после лесного пожара нашли 26 мёртвых коров. Ещё 52 коровы пропали.
Об этом: В Якутии из-за лесных пожаров погибли коровы и пропали лошади
Власти Тюменской области на борьбу с природными пожарами в 2021 году затратили 421 млн рублей. Об этом порталу 72.ru сообщили в региональном оперативном штабе.
Читайте также: Тюменские власти раскрыли траты на борьбу с природными пожарами
Лесной пожар продолжают ликвидировать в Тольятти. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.
Сообщается, что днем 25 августа спасатели получили сообщение о том, что в третьем квартале Тольяттинского участкового лесничества вспыхнул пожар на площади порядка двух га.
До 20 человек выросло число жертв наводнений в штате Мерида на западе Венесуэлы, сообщает пресс-служба губернатора региона Рамона Гевары.
Читайте также: Число жертв наводнений в Венесуэле выросло до 20 человек
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 на территории Гондураса, сообщает Геологическая служба США.
Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гондурасе
Землетрясение магнитудой 5,5 сотрясло Аксай-Казахский автономный уезд в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.
Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи на территории Индонезии, сообщает индонезийское метеорологическое и геофизическое агентство.
Читайте также: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Наиболее крупный лесной пожар, который бушевал на общей площади 250 тыс. га на территории трёх районов Якутии, ликвидирован в ночь на 26 августа. Об этом 26 августа сообщает оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: В Якутии ликвидировали самый большой лесной пожар
12 природных пожаров на общей площади 1495,7 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что спасателям удалось локализовать шесть очагов природных пожаров на общей площади 478,3 га, при этом нелокализованными остаются шесть природных пожаров на площади 1017,4 га.
Читайте также: В Башкирии продолжают действовать 12 природных пожаров
Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 26 августа пресс-служба правительства региона, в полностью локализованном состоянии остаются семь пожаров на площади 24 841 га. В стадии локализации находится четыре ранее зарегистрированных пожара на общей площади 26 468 га. Все очаги расположены в Катангском районе.
Виновных в крупном пожаре в районе горы Волчиха Свердловской области найдут. Надежду на это высказал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает областной департамент информполитики.
Читайте также: «Виновных найдут» — свердловский губернатор о пожаре на горе Волчиха
В Свердловской области потушено ещё 14 природных пожаров. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Читайте также: В Свердловской области потушили ещё 14 природных пожаров
В четырёх школах Амурской области к 1 сентября не успеют устранить последствия паводка. Дети, которые должны были там обучаться, перераспределены в другие образовательные учреждения.
Читайте также: В четырёх школах Приамурья учебный год не начнётся из-за паводка
В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) уже с завтрашнего дня, 27 августа, температура воздуха будет превышать климатическую норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читайте подробнее: Синоптики прогнозируют необычно тёплую погоду в ЦФО
В Ростовской области огнеборцы потушили травяной пожар, вспыхнувший в пойме реки Тузлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Читайте подробнее: В Ростовской области потушили травяной пожар в пойме реки Тузлов
Высокая температура воздуха вновь побила рекорд в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что в дневные часы 25 августа 2021 года на метеостанции Уфа-Дема столбик термометра поднялся до отметки +34,5°С.
Подробности в материале: В Башкирии побит очередной температурный рекорд
В Ульяновской области продолжают тушить травяные пожары.
Читайте подробнее: В Ульяновской области произошло ещё девять травяных пожаров
Прокуратура организовала проверку после пожаров под Первоуральском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Будет изучено, как соблюдались права граждан (в том числе детей), которых эвакуировали из зоны природного пожара. Также прокуратура выяснит, как выполнялись нормы законодательства о защите жителей и территорий от лесных пожаров.
Эвакуации подверглись два садовых товарищества, санаторий-профилакторий «Лесная сказка» и психоневрологический интернат. Работников и постояльцев последнего эвакуировали в Билимбаевский психоневрологический интернат и центр социального обслуживания населения «Малахит» в Екатеринбурге», постояльцев санатория (там размещался детский лагерь) — в ДК «Огнеупорщик» (Первоуральск).
Об этом: Прокуратура начала проверку после лесных пожаров на Среднем Урале
Паводок на Амуре продолжает движение в сторону Комсомольска-на-Амуре — за сутки уровень воды у города поднялся ещё на 14 см, достигнув отметки в 619 см, при опасном в 650 см.
Подробности в материале: В Хабаровском крае вода в Амуре продолжает подниматься
Площадь активного горения природного пожара в Тольятти уменьшилась до 0,5 га. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что площадь природного пожара в этом районе не увеличилась. Спасатели произвели опашку по периметру всех очагов возгорания. С пожаром в настоящее время ведут борьбу при помощи двух вертолетов и одного самолета ИЛ-76.
Подробности в материале: В Тольятти уменьшилась площадь активного горения природного пожара
Продолжительные сильные ливни на территории колумбийского департамента Норте-де-Сантандер вынудили местные власти объявить на данной территории состояние общественного бедствия. Об этом сообщает телеканал TeleSur со ссылкой на руководство округа.
Отмечается, что в результате наводнений, разлива рек и прочих чрезвычайных природных происшествий пострадало около 4,5 тысячи семей.
Читайте также: На севере Колумбии объявили состояние общественного бедствия
Четыре вида помощи решено оказать пострадавшим при пожарах в Борском районе Самарской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что глава региона Дмитрий Азаров поручил осуществить выплаты на бытовые нужды, на первоочередные нужды, выплаты тем, кто получил травмы, а также выплаты на восстановление жилья или на приобретение нового.
Читайте также: В Самарской области определили четыре вида выплат пострадавшим от пожаров
Якутии нужно перестать уделять столько внимания лесным пожарам и пора начать подготовку к учебному году и отопительному сезону. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, распорядившись потушить оставшиеся в республике возгорания за два дня.
Об этом: Глава Якутии поручил потушить все лесные пожары республики за два дня
Поджог мог стать причиной природного пожара в Тольятти. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«Предварительная версия возникновения пожара — поджог», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Читайте подробнее: Названа предварительная причина природного пожара в Тольятти
В Чувашии по факту возгорания городской свалки в Шумерле подано заявление в полицию. На муниципальном предприятии, которое эксплуатирует свалку, полагают, что причиной стал поджог.
Подробности в материале: Пожаром на свалке в чувашской Шумерле займётся полиция
Один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 5,8 в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В результате землетрясения в Индонезии погиб человек
Около 153 млн рублей выплачено жителям Краснодарского края, пострадавшим от непогоды, сообщили 26 августа в пресс-службе администрации региона.
Читайте подробнее: Жителям Кубани, пострадавшим от непогоды, выплатили более 150 млн рублей
За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали один лесной пожар на площади 50 га — в Эвенкийском районе. Об этом сообщили 26 августа в минлесхозе региона.
Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки потушили один лесной пожар
За сутки количество подтопленных в Еврейской АО домов не изменилось. Вода остаётся в 93 домах и на 2345 дачных участках.
Читайте также: Из сёл Еврейской АО не уходит вода
Наводнения часто образуются во время ливневых дождей в зоне контакта разнознаковых аномалий общего содержания озона (ОСО). В зоне отрицательных аномалий воздух нагрет, давление снижено, влажность повышена. Под положительными аномалиями воздух холодный и сухой. При соприкосновении этих масс влажный теплый воздух конденсирует влагу, порождающую дожди. Посмотрим, как эта схема работает в реальных условиях.
Читайте также: Ученые нашли объяснение аномальной жаре нынешнего года
Вулкан Мерапи, расположенный на границе Джокьякарты и Центральной Явы в Индонезии, выбросил 18 лавовых потоков, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил 18 лавовых потоков
В Дагестане обнаружили тело одного из пропавших туристов, которых унесло селевым потоком 22 августа во время экскурсии в Карадахскую теснину в Гунибском районе. Погибший — 37-летний житель города Санкт-Петербурга.
Читайте также: В Дагестане найдено тело туриста из Санкт-Петербурга, смытого селем
В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии окажут помощь жителям, чьи дома и хозяйства пострадали от сильного града 23 августа. Администрации населенных пунктов разрабатывают план ликвидации последствий стихии, от жителей принимаются заявления о поврежденном имуществе.
Читайте также: В Карачаево-Черкесии принимают заявления от граждан, пострадавших от града
По состоянию на утро 26 августа площадь тления в лесах Марий Эл без активного горения составляет 16 гектаров. В течение предстоящих суток на пожаре будет работать вертолет Ми-8 Минобороны России, в составе группировки сил и средств — около 700 человек и 150 единиц техники.
Подробности в материале: В лесах Марий Эл сохраняется тление на площади 16 гектаров
Республике Крым будет выделено дополнительно 930 млн рублей на восстановление дворов после летних наводнений. Об этом 26 августа на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: Крым получит 930 млн на восстановление пострадавших от наводнений дворов
На Братской ГЭС впервые с 1995 года начали холостой сброс воды. Это связано со складывающейся гидрологической обстановкой. Решение приняло Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов в соответствии с письмом Росводресурсов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Жителей Кемеровской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Соответствующая информация появилось на сайте правительства региона.
Читайте подробнее: В Кузбассе до конца недели ввели режим «чёрного» неба
В Первоуральске (Свердловская область) ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На такие меры пошли «в связи с высокой пожарной опасностью и ухудшением оперативной обстановки с лесными пожарами», уточнили в мэрии. Режим продлится по 3 сентября 2021 года.
В лесу запрещается пользоваться открытым огнём, выжигать траву, разводить костры, употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал.
Кроме того, в лесу не дозволяется заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим, а также оставлять бутылки или осколки стекла.
Читайте также: В уральском городе ввели особый противопожарный режим
Природные пожары в Якутии потушены почти полностью, сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян 26 августа на пресс-конференции в Москве.
«Задача эта практически выполнена, там фоновое остается в зоне контроля этих пожаров», — сказал Чуприян.
Читайте подробнее: Лесные пожары в Якутии почти потушили — МЧС
В Воронежской области ликвидирован крупный лесной пожар, сообщили 26 августа в управлении лесного хозяйства региона.
Читайте также: Под Воронежем пожар в лесничестве охватил 62 гектара
В период с 27 августа по 3 сентября местами на территории Татарии сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).
Читайте также: В Татарии из-за пожароопасности объявили штормовое предупреждение
До конца суток 26 августа, ночью и днем 27 августа в Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливневые дожди, грозы, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, сообщили в Гидрометцентре России.
По данным Гидрометцентра России, до конца дня 26 августа и в первую половину ночи 27 августа местами на юге Тюменской области ожидаются опасные явления: очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, очень сильный ветер порывами 25 м/с, гроза.
В ближайшие дни в Омской области прогнозируется повышение температуры воздуха. Об этом сообщили 26 августа в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Свердловская область возглавила рейтинг России по числу лесных пожаров. Об этом сообщили в «Авиалесоохране».
Читайте также: Свердловская область обогнала Якутию по числу лесных пожаров
Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что около 200 жителей провинции Центральный Сулавеси предпочли остаться в лагерях беженцев после землетрясения магнитудой 5,8, сообщает Antara.
Об этом: Сотни жителей Индонезии остались в лагерях беженцев после землетрясения
Тёплая летняя погода вернётся в Москву и Подмосковье уже завтра, 27 августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читайте подробнее: Жителям Москвы пообещали тёплую погоду к выходным
«Площадь природных пожаров на востоке Русской равнины продолжает расти. Горит Башкирия — с начала недели площадь возгораний в республике выросла втрое: к среде до 1500 гектаров. И так почти везде от Волги до Уральского хребта. Новые очаги фиксировались накануне в Оренбургской области, Мордовии… Огонь подходил к Воронежу и Тольятти. В Марий Эл площадь пожаров достигла 4500 гектаров, в Свердловской области — 5500 га», — сообщает 26 августа Центр Фобос.
Как уточнили в Центре Фобос, к выходным в средней полосе России потеплеет до +20…+25°. На юге температура превысит +30…+35°. А на Средней Волге и Урале, наоборот, спадёт аномальный зной. Но горящим районам почти гарантирована засуха.
Смог и запах гари появились в Екатеринбурге из-за новых лесных пожаров со стороны Сысерти. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе свердловского главка МЧС.
В районе Сысерти действуют два природных пожара, общая площадь возгорания составила три гектара. В министерстве уверяют, что угрозы населённым пунктам нет.
В первой половине дня в Екатеринбурге резко усилился смог, жители даже жаловались на плохую видимость.
В Центральной России зафиксированы первые заморозки. По данным Центра ФОБОС, прохладный воздух, захвативший северо-западные области России уже аукнулся рекордами минимальной температуры в Новгородской и Смоленской областях, а в Хибинах даже прошёл снег.
В ночь на 26 августа похолодание докатилось и до западных районов Подмосковья. В Волоколамске минимальная температура составила +2,4 °, в Клину было +3,1 °, в Можайске +4,4 °. Ещё холоднее было в Демидове Смоленской области — там столбик термометра опустился до — 0,1 °, а метеостанция, расположенная в Лесном Заповеднике Тверской области, зафиксировала значение — 0,2 °.
Курортная инфраструктура Краснодарского края, нарушенная после наводнений, восстановлена практически полностью. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции 26 августа сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.
Читайте подробнее: На Кубани восстановили курортную инфраструктуру после наводнений
На реке Правый Уркан у села Арби (Амурская область) уровень воды превысил опасную отметку, 27 августа рост уровня воды продолжится — Гидрометцентр.
Согласно гидрологическому обзору на 26 августа, рост уровня воды (на 22−25 см) наблюдался на реке Пинега и реке Мезень в Архангельской области.
Повышение уровня воды (на 30 см), связанное с нагонами, отмечалось на устьевом участке р. Анти-Паётаяха (Ямало-Ненецкий а. о.). Уровень воды достиг отметки, лимитирующей судоходство, на Оби у с. Кругликово (Новосибирская область).
Рост уровня воды (на 24−356 см) наблюдался на Енисее у г. Дудинка (Красноярский край), на Лене на участке п. Крестовский — п. Хатынг-Тумул, р. Олекма, р. Алдан, р. Яна, р. Адыча, р. Индигирка (Якутия). Уровень воды выше неблагоприятной отметки отмечался на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, пос. Новоселенгинск (Бурятия) и на р. Витим у с. Неляты, р. Шилка у г. Сретенск (Забайкальский край).
Повышение уровня воды (на 17−43 см) отмечалось на Амуре у с. Джалинда, г. Благовещенск (Амурская область), с. Нижнетамбовское (Хабаровский край). Уровень воды выше опасной отметки наблюдается на участке с. Ленинское (Еврейская автономная область) — с. Троицкое (Хабаровский край). Уровень воды выше неблагоприятных отметок сохраняется на участках с. Екатерино-Никольское — с. Нагибово (Еврейская автономная область) и с. Малмыж — с. Мариинское (Хабаровский край).
27 августа — 3 сентября на Нижнем Амуре на участке с. Малмыж — г. Комсомольск-на-Амуре и у с. Мариинское ожидается рост уровня воды до опасных отметок. Рост уровня воды (на 19−75 см) отмечался р. Зея и реках ее бассейна. На р. Правый Уркан у с. Арби (Амурская область) уровень воды превысил опасную отметку, 27 августа рост уровня воды продолжится.
В МЧС предупредили, что на всей территории Марий Эл 27 августа сохранится вероятность возникновения техногенных пожаров, в том числе с травмированием/гибелью людей (причины возникновения — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, электрооборудования и печей, неисправность печного или газового оборудования в домах частного сектора, неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения и т. д.). Также сохранится повышенная вероятность возникновения пожаров на территориях населенных пунктов и садоводческих товариществ.
Наиболее уязвимыми муниципальными образованиями по республике являются Волжский, Звениговский, Медведевский районы, г. Йошкар-Ола.
Неблагоприятные и опасные явления на реках, озерах и водохранилищахРоссийской Федерации по состоянию на 26 августа 2021 г.
Потери урожая виноградарей Краснодарского края могут составить около 30 тыс. тонн, причиной стали погодные условия. Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе администрации края.
Читайте подробнее: На Кубани оценивают возможные потери урожая винограда
Сотрудники МЧС России в Амурской области помогают жителям Архаринского района вернуться домой.
На 26 августа уровень реки Амур в районе с. Иннокентьевка за сутки упал на 47 см, до отметки 701 см, это все еще выше уровня подтопления поймы (пойма=640 см) на 61 см. Но обстановка в Архаринском районе стабилизируется. Все подтопленные дома освободились от воды, ежедневно сокращается число подтопленных подворий, остались подтопленными 14 приусадебных участков в с. Касаткино. За сутки освободились от воды дороги к пяти населенным пунктам района: селам Сагибово, Новопокровка, Свободное, Касаткино, Журавлевка.
В превентивных целях, чтобы переждать прохождение второй волны паводка вне населенных пунктов, которым угрожало подтопление, были эвакуированы жители сел Касаткино, Северное, Украинка, Новопокровка, Иннокентьевка. Кто-то разместился у родственников и знакомых, 43 человека, из них 23 ребенка, — в пункте временного размещения населения, развернутом в школе поселка Архара. Первых селян ПВР еще принял 4 августа, здесь было организовано горячее питание, в случае необходимости оказывалась медицинская помощь, работал психолог ГУ МЧС России по Амурской области.
26 августа сотрудники Главного управления МЧС России по Амурской области, которые работают в Архаринском районе с начала паводка, помогли вернуться из пгт Архара в свои дома 58 жителям сел района, 27 из которых оставались до сегодняшнего дня в ПВР и 31 человек у родственников и знакомых. От ПВР в села жителей и их личные вещи пожарные и спасатели доставили на технике МЧС России.
Убытки от неурожая из-за засухи во Владимирской области составили 1,3 млрд рублей. Как заявил директор областного департамента сельского хозяйства и продовольствия Константин Демидов, фактически почти 20 тысяч гектаров сельхозкультур, примерно пятая часть, просто погибли: «Если по зерновым это 10% от общей посевной площади, картофеля — 10%, беспокровный посев многолетних трав — 22%, по кукурузе на силос — 16%, в общей сложности 20 тысяч гектаров».
Пожары, наводнения… А на Камчатке нарастает вулканическая активность на вулкане Шивелуч. Как сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, происходят обвалы и сходят лавины, над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение, до четырёх раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов.
По информации центра «Фобос», проливные дожди накроют в ближайшие трое суток Хабаровский край. С 27 по 29 августа на территории центральных и северных районов ожидаются дожди, местами сильные. Наиболее неблагоприятная обстановка ожидается 27 августа в Комсомольском, Солнечном, Амурском и Верхнебуреинском районах, а 28−29 августа — в Верхнебуреинском районе и районе имени Полины Осипенко.
Сообщение МЧС: 27 августа в лесном фонде Башкирии прогнозируются 2, 3, 4, 5 классы пожароопасности. 4 класс пожароопасности в 1 МО: Янаульский район. 5 класс пожароопасности в 30 МО: Абзелиловский, Архангельский, Аскинский, Баймакский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Буздякский, Бурзянский, Дуванский, Дюртюлинский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Караидельский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский районы и ГО г. Уфа.
На территории заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии в настоящее время активны два очага пожара: в северо-западной части — около 1,5 гектара и в северо-восточной части — 110 гектаров. Третий очаг активного горения площадью около 200 гектаров расположен на территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества.
Читайте подробнее: Огонь в заповеднике Мордовии прошёл по площади почти 12 тыс. гектаров
МЧС: «В связи c воздействием опасных метеорологических явлений, 27 августа прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в Уральском федеральном округе на территории Челябинской и Тюменской областей (грозы, сильные и очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с)».
МЧС: «В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, 27 августа прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в Сибирском федеральном округе на территории Красноярского края, Таймырского и Туруханского МР (порывы западного ветра до 22 м/с); в Уральском федеральном округе на территории Свердловской области, ЯНАО (дожди, грозы, местами град, порывы ветра до 23 м/с); в Приволжском федеральном округе на территории Республики Башкортостан (сильный дождь, гроза, порывы ветра до 20 м/с)».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, только за последние двое суток были локализованы не менее семи пожаров. К счастью, крупные лесные пожары уже удалось затушить.
Читайте подробнее: Македонские полицейские продолжают бороться с пожарами в стране
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 27 августа.
Читайте подробнее: Ростовскую область накроет шторм
Режим чрезвычайной ситуации в нескольких областях Италии ввели из-за лесных пожаров власти Италии, 26 августа сообщали в пресс-службе итальянского правительства.
Об этом: В ряде регионов Италии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров
Подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксированы на севере Забайкальского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.
Читайте подробнее: Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Забайкалье
Сложная лесопожарная обстановка в Якутии этим летом негативно отразилась на репутации главы региона Айсена Николаева. Жители республики крайне раздражены и озлоблены после того, как всё лето дышали дымом, сказал политобозреватель Виталий Обедин.
Об этом: Лесные пожары нанесли удар по репутации главы Якутии — политолог
За сутки в лесах Якутии не обнаружили ни одного нового возгорания, потушили — 9, локализовали — 4. Республика горит в 46 местах, тушат 10 лесных пожаров.
Подробности в материале: В Якутии действует ещё 46 лесных пожаров
За сутки сократился размер подтопленной территории Амурской области. Вода ушла из шести домов и освободила 33 приусадебных участка.
Читайте также: В Приамурье из-за паводка без транспортного сообщения остаются три села
В Амурской области специалисты обследовали 1223 дома, в которые вода заходила и в первую, и во вторую волну паводка. Непригодными для проживания признаны 566 жилых строений.
Читайте подробнее: После паводка в Приамурье признали непригодными для проживания 566 домов
В Ленинском районе и Николаевском городском округе Еврейской автономии были нарушены обязательные требования, которые должны обеспечивать безопасность при использовании гидротехнических сооружений. К такому выводу пришёл заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, в отношении глав администраций этих муниципалитетов возбуждены административные дела.
Читайте подробнее: Паводок в ЕАО вылился в два административных дела на чиновников
В Еврейской автономии в этом году площадь территории, пройденной лесными пожарами, в два раза больше, чем в прошлом. За это лето в регионе сгорели 86,6 тыс. га леса.
Читайте также: Заместитель генпрокурора РФ попросил ЕАО лучше следить за лесными пожарами
В Еврейской автономии удалось сдержать паводок и не пустить воду в населённые пункты благодаря сооружению земляных валов. Нужны капитальные гидротехнические сооружения, но на них денег нет, заявил глава региона Ростислав Гольдштейн.
Об этом: Еврейской АО не хватает денег на капитальные гидротехнические сооружения
На время проведения Восточного экономического форума в Приморье будет относительно хорошая погода.
Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в дни проведения ВЭФ-2021 во Владивостоке
На территории Новосибирской области с 28 по 30 августа сохранится высокая пожароопасность 4-го класса горимости. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Читайте подробнее: Жара не отпускает Новосибирскую область
В Чувашии спасатели распространили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
Подробности в материале: В Чувашии ожидаются заморозки
Председатель экологического патруля Якутии Иосиф Фёдоров обратился к главе Якутохотрыболовсоюза с предложением ввести трёхлетний мораторий на охоту в пределах территории, на которой в этом году сгорели леса.
Подробности в материале: В Якутии из-за лесных пожаров предлагают ввести мораторий на охоту
В Забайкальском крае, который летом 2021 г. пережил уже три волны поводка, улучшилась ситуация. Как сообщает 27 августа пресс-служба краевого правительства, на реках преобладает спад уровней воды.
Наиболее интенсивное снижение уровня воды фиксируется в среднем и нижнем течении реки Шилки, на Нерче и отдельных реках северных районов.
Подробности в материале: В Забайкалье улучшилась паводковая обстановка
В Ульяновской области с начала 2021 года произошло более 90 лесных пожаров, решается вопрос о закупке сеянцев для лесовосстановления.
Подробности в материале: В Ульяновской области сгорело около 340 гектаров лесных площадей
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.
Читайте также: На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
Три природных пожара на площади 22,17 га возникло в минувшие сутки в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что огнеборцам удалось ликвидировать семь очагов природных пожаров на площади 288,87 га.
Об этом: В Башкирии продолжают действовать восемь природных пожаров
В Алтайском крае вместе с 30-градусной жарой участились природные пожары. Как сообщает 27 августа пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, только за прошедшие сутки, 26 августа, на территории края пожарными подразделениями и добровольными пожарными командами было потушено 50 пожаров.
«В 42 случаях — горение травы и мусора. Из космоса было зарегистрировано 15 термически активных точек (ландшафтные пожары), 14 из которых в 5-километровой зоне от населенных пунктов», — пояснили спасатели.
Об этом: В Алтайском крае обеспокоены ростом числа природных пожаров
Оползень обрушился на дома жителей провинции Северная Суматра в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
В Ульяновской области предупредили собственников земельных участков об ответственности за пожары, в том числе их могут лишить субсидий.
Подробности в материале: Ульяновских аграриев могут лишить субсидий за пожары на сельхозземлях
Природный пожар у горнолыжной базы в г. Белорецк набирает силу в Башкирии. Об этом 27 августа сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.
«Нахожусь на месте пожара в Белорецке, у горнолыжной базы. Возгорание набирает силу, нам требуется помощь крепких, физически подготовленных мужчин в сдерживании огня. Работа тяжелая, на жаре, окапываем зону возгорания», — сообщил глава района.
Читайте подробнее: В Башкирии вспыхнул природный пожар у горнолыжной базы
Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 27 августа пресс-служба правительства региона, в локализованном состоянии оставались семь пожаров на общей площади 22 452 га, все в Катангском районе.
Подробности в материале: В Приангарье площадь горящего леса уменьшилась на 16 тысяч гектаров
Решением Енисейского бассейнового водного управления сбросные расходы Иркутской ГЭС 27 августа увеличены до 3300 м куб./сек. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по Иркутской области.
Читайте также: Иркутская ГЭС увеличила сброс воды
Татария в предстоящие выходные дни, 28 и 29 августа, окажется под влиянием обширного антициклона, осадков не ожидается. По данным региональных метеослужб, температурный фон еще немного понизится. По ночам столбики термометров опустятся до +4… +10 градусов, днем — не выше +24.
Подробности в материале: В Татарии ночи станут холодными
В Москве 27 августа ожидается погода без существенных осадков, сообщает центр «Фобос».
Об этом: В Москве потеплеет до 23 градусов
Все лесные пожары в Красноярском крае ликвидированы. Об этом сообщили 27 августа в региональном министерстве лесного хозяйства.
Читайте также: Минлесхоз: в Красноярском крае потушили все лесные пожары
На территории Тункинского района Бурятии объявлен режим повышенной готовности к ЧС из-за паводка. По словам главы пресс-службы районной администрации Доры Хамагановой, река Тунка вышла из основного русла.
Подробности в материале: В Тункинском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности из-за паводка
Сильный ветер прогнозируется в Таймырском муниципальном районе Красноярского края. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков.
Читайте также: На Таймыре ожидается сильный ветер
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) сохраняются в городе Ачинске Красноярского края.
Читайте подробнее: В красноярском Ачинске продлили режим «чёрного неба»
В Ульяновской области из-за высокого класса пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах.
Об этом: В лесах Ульяновской области ограничено пребывание граждан
Тропическая депрессия 14E сформировалась в Тихом океане в 540 км от г. Акапулько (штат Герреро), расположенного на юго-западе страны. По прогнозам Национальной метеорологической службы Мексики, циклон будет двигаться в северо-западном направлении вдоль тихоокеанского побережья Мексики и, усилившись до тропического шторма, 28 августа 2021 года достигнет штата Халиско.
30 августа 2021 года стихия может усилиться до урагана и пройти через территорию штата Южная Нижняя Калифорния, ожидается обильное выпадение осадков.
Мексиканские власти рекомендовали населению принять меры предосторожности в связи с прохождением тропического шторма.
В Оренбургской области 28 августа ожидается гроза и существенное похолодание, сообщает гидрометцентр.
В восточной части региона прогнозируют грозу, дождь и сильный северный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Воздух прогреется ночью до +11°C, а днем — до +30°C. Грозу с дождем обещают и в ночь на 29 августа.
Согласно метеопрогнозу, 29 августа будет сухая, но ветреная погода. Сохранится северное направление ветра — с порывами до 16 метров в секунду. В ночь на 30 августа в ряде районов может похолодать до +2°C. Днём столбик термометра поднимется до +25°C.
Подробности в материале: На Оренбуржье надвигается гроза
В Чувашии погода пошла на «понижение», прогнозируются заморозки. Но затем тепло вернётся.
Читайте также: Заморозки в Чувашии сменит солнечная погода
Аномально высокая температура воздуха наблюдается в ряде японских регионов. Об этом 27 августа сообщает ИА «Красная Весна».
Подробности в материале: В ряде регионов Японии наблюдается аномально жаркая погода
За прошедшие 24 часа на территории Якутии было ликвидировано девять лесных пожаров общей площадью 278 тыс. га. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Об этом: В Якутии за сутки потушили девять природных пожаров
До конца августа и в первой половине сентября нынешнего года на территории Латвии ожидается дождливая погода, дневные и ночные температуры продолжат свое снижение. Об этом говорится в прогнозе синоптиков страны, сообщил местный портал Delfi.
Читайте подробнее: Синоптики: Латвию ожидает дождливый и прохладный сентябрь
По информации синоптиков, в Омской области ночью 28 августа прогнозируется похолодание.
Читайте подробнее: В Омской области ожидается похолодание
Очаг пожара, пришедшего из заповедника имени Петра Смидовича на территорию Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества, локализован на площади 450 гектаров.
В заповеднике продолжают действовать два очага: в северо-западной части площадь составляет 0,25 гектара, в северо-восточной части площадь активного горения составляет 15 гектаров. Общая площадь, пройденная огнем, в обоих частях заповедной территории составляет 11,850 тыс. гектаров.
Читайте также: Один из очагов пожара в заповеднике Мордовии локализован
Прокуратура Архангельска проводит проверку по факту нефтеразлива в Северной Двине. Видео с радужной пленкой на поверхности Северной Двины выложили в сеть местные жители. По словам очевидцев, у причала в тот момент наблюдался неприятный удушающий запах.
Читайте подробнее: В Архангельске устраняют последствия разлива нефтепродуктов
Авиация Росгвардии сбросила более 800 тонн воды при тушении лесных пожаров в Нижегородской области и Мордовии. В тушении лесных пожаров на территории Нижегородской области и в природном заповеднике имени П. Г. Смидовича в Темниковском районе Республики Мордовия задействованы ведомственные вертолеты Ми-8 и самолёт Ил-76 Росгвардии. Воздушными судами управляют наиболее опытные экипажи. Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии продолжают оказывать помощь пожарным расчетам в борьбе с огнем.
Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии продолжают оказывать помощь пожарным расчетам в борьбе с огнем. В настоящее время со стихией борются свыше пятисот росгвардейцев, в их распоряжении более 20 единиц специальной техники. Росгвардейцы расчищают просеки, создают минерализованные полосы, подвозят воду, ведут круглосуточный мониторинг распространения огня.
Всего в тушении пожара на территории Нижегородской области и в природном заповеднике имени П. Г. Смидовича в Темниковском районе Мордовии задействовано свыше 1100 человек и более 250 единиц техники.
Напомним, 24 августа на территории Нижегородской области и Республики Мордовия введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.
Сформировавшийся недалеко от побережья Кубы ураган «Ида» обрушил удар стихии на кубинский остров Хувентуд, сообщает 27 августа Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Ранее Центр сообщил об усилении «Иды» и переходе из состояния тропического шторма в стадию урагана.
Читайте также: Ураган «Ида» обрушился на один из островов Кубы
Приближение урагана «Ида» заставило власти американского округа Джефферсон (штат Луизиана) выпустить предписание об эвакуации людей из ряда районов. Об этом окружная администрация сообщила 27 августа на своей в странице в Twitter.
Об этом: Жителям ряда районов Луизианы предписали эвакуироваться из-за урагана «Ида»
Высшей (четвертой) категории достигнет ураган «Ида», приблизившись к побережью американского штата Луизиана. Об этом 27 августа сообщил на своем сайте Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
Читайте также: Ураган «Ида» усилится до высшей категории при приближении к Луизиане
Американское метеорологическое общество (AMS) сообщило, что концентрация двуокиси углерода в атмосфере достигла в 2020 году 412,5 единиц на миллион (ppm), что является рекордным показателем за всю историю наблюдений.
Читайте подробнее: Метеорологи назвали рекордным объём выбросов парниковых газов в 2020 году
Обязательная эвакуация населения американского города Новый Орлеан (штат Луизиана), которую требовалось провести из-за приближения урагана «Ида», отменяется, поскольку на нее нет времени. Об этом заявила мэр города Латойа Кантрелл 27 августа в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Власти Нового Орлеана не успели провести эвакуацию перед ураганом «Ида»
На Кубе из-за урагана «Ида», прошедшего над рядом регионов вечером 27 августа, эвакуировали более 10 тысяч жителей западных провинций Артемиса и Пинар-дель-Рио. Об этом сообщает газета Juventud Rebelde.
Читайте также: На Кубе из-за урагана эвакуировали более 10 тысяч человек
Землетрясение магнитудой 4 произошло в акватории Кроноцкого залива у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
Подробности в материале: Землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Камчатки
Ураган «Ида» может стать сильнейшим для штата Луизиана с 1850 года. Власти штата рекомендовали жителям как можно скорее подготовиться к удару стихии.
Читайте подробнее: Власти Луизианы предупредили, что ураган «Ида» станет сильнейшим за 150 лет
2 сентября в столице России наступит осень. Об этом 29 августа сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром, зарядят в регионе из-за прохождения арктического атмосферного фронта.
Читайте также: Синоптик предупредил жителей Москвы о раннем «октябрьском холоде»
Уровень воды в реке Миссисипи поднялся на 2,1 м, и вода продолжает прибывать. Из-за сильного ветра, оборвавшего линии электропередачи, в штате Луизиана без энергоснабжения остались более 450 тыс. человек.
Читайте также: Ураган «Ида» заставил течь вспять реку Миссисипи на юге США
В четырёх районах Кемеровской области сегодня, 30 августа, ожидается высокая пожароопасность (4-й класс горимости). По региону прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, северный ветер 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днём составит +23…+28 °C, местами +17…+22 °C.
Подробности в материале: Грозы и высокая пожароопасность ожидаются в Кузбассе
В Усть-Янском районе Якутии прошёл снегопад. Видео, в котором местный житель ведёт машину по заснеженной дороге, опубликовало 30 августа ЯСИА.
Об этом: В горящей Якутии выпал первый снег
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев привёз в Якутию волонтёров. Они будут помогать готовить село Бясь-Кюель, на которое перекинулся огонь лесных пожаров, к строительству новых домов.
Читайте подробнее: Николай Валуев приехал в сгоревшее село Якутии
Леса Якутии горят в 35 местах, ведётся борьбы с огнём восьми пожаров. За сутки обнаружено четыре новых возгорания.
Подробности в материале: В Якутии тушат восемь лесных пожаров из 35
В посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии введён режим ЧС из-за наводнения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по состоянию на 29 августа были подтоплены 70 придомовых территорий, в 50 домах вода поднялась выше уровня пола.
Подробности в материале: В бурятском посёлке подтоплены десятки домов
Территория Амурской области освобождается от воды. Подтопленными остаются 10 домов и 307 приусадебных участков.
Читайте также: Без автомобильного сообщения остаются два села Приамурья
Паводковая ситуация в Амурской области в этом году сложилась хуже, чем в прошлом. На борьбу с наводнением на столь обширной территории не хватает средств, сообщил в своём телеграм-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков.
Об этом: Для борьбы с паводком в Приамурье не хватает людей, техники и денег
Уровень реки Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ вновь начал увеличиваться. По словам мэра города Игоря Шутенкова, 29 августа вода поднялась на 6 см и достигла отметки в 214 см.
Об этом: Селенга в Улан-Удэ вновь превысила отметку в 200 см
В ряде регионов России ожидаются заморозки и морозы. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Заморозки определяют наступление осени. В последние два дня лета заморозки будут во многих регионах. На севере Европейской России — это понятно, но еще и на востоке. Заморозки в Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, Вологодской, Кировской, в Коми. Там ночью будет до — 3 градусов. Но более важно, что заморозки до — 2 градусов будут в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях», — сказал Вильфанд.
Читайте также: В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
После урагана «Ида», затронувшего ряд территорий Кубы, больше всего пострадали посевы, электроснабжение и некоторые объекты на западе страны. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, сообщает Prensa Latina.
Во время визита в особый муниципалитет Хувентуд, пострадавший от стихии первым, президент побеседовал с жителями общин, которые пожаловались на отсутствие электричества.
Читайте также: Президент Кубы оценил нанесённый ураганом «Ида» ущерб
В Хабаровском крае за минувшие выходные ликвидировали три очага лесных пожаров на площади более 6 тыс. га.
Читайте также: В Хабаровском крае остался один природный пожар
Ураган «Ида», который обрушился 29 августа на штат Луизиана (США), изменил направление течения Миссисипи. Из-за сильнейшего ветра в районе Нового Орлеана река текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с, сообщает CNN со ссылкой на представителя Геологической службы США Скотта Перьена.
До 12:00 мск 30 августа местами по Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с — Гидрометцентр.
В дневные и вечерние часы 30 августа сохранится сильная жара в Краснодарском крае на территории города Сочи (температура до +37°).
Жителей Марий Эл, Удмуртии, Самарской, Оренбургской, Костромской, Нижегородской, Кировской и Ульяновской областей предупредили о заморозках. Осень вступает в свои права.
Центр «Фобос» предупредил жителей ряда регионов России о возможном снеге в сентябре. Отмечается, что уже 3−5 сентября температура воздуха опустится ниже нуля в Карелии, Коми, Мурманской, Архангельской и Вологодской областях. Возможен снег на севере Пермского края и Свердловской области, а также в Тверской, Ярославской, Костромской областях.
В Кяхтинском районе Бурятии за последние сутки произошло подтопление домов в ещё двух населённых пунктах, Усть-Кяхте и Хоронхое. В посёлке Наушки вода пришла в 50 домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Читайте также: В Бурятии подтоплены ещё два населённых пункта
Три очага лесных пожаров на общей площади 2295 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что спасателям удалось локализовать один лесной пожар на общей площади 210 га.
Читайте также: В Башкирии продолжают действовать три лесных пожара
Власти подсчитали ущерб, нанесённый хозяйствам жителей села Бясь-Кюель Горного района Якутии, которое пострадало от лесного пожара. Стоимость животных, сена, изгороди, техники и сельскохозяйственного оборудования составляла 62,3 млн рублей.
Читайте также: Ущерб пострадавшему от лесного пожара селу Якутии оценили в 62 млн рублей
В Подмосковье действует экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра с порывами до 15 м/с.
По состоянию на 11:00 (местное время) 30 августа в Красноярском крае на территории лесного фонда зарегистрировано два лесных пожара.
Читайте подробнее: В Красноярском крае вновь горят леса Эвенкии
В американском штате Луизиана из-за урагана «Ида» без электроэнергии остались более одного миллиона человек, сообщает портал poweroutage.us.
Подробности в материале: В США более миллиона человек остались без света из-за урагана «Ида»
В последние дни лета в Ростовской области ожидается жаркая погода. Это следует из оперативного прогноза на 30 августа, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России.
Читайте подробнее: В Ростовской области ожидается 37-градусная жара
В Забайкальский край 30 августа прибыли 67 сотрудников Читинской базы авиационной охраны лесов, которые на протяжении двух месяцев помогали в тушении лесных пожаров и стабилизации пожароопасной обстановки в Якутии.
Об этом: Забайкальские спасатели помогли Якутии тушить пожары
Серьёзные разрушения может причинить южным штатам США ураган «Ида». Об этом американский президент Джо Байден заявил 29 августа в штаб-квартире Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США.
«Я хочу снова подчеркнуть, что это будет разрушительный, разрушительный ураган, опасный для жизни шторм», — сказал Байден, выступление которого транслировал сайт Белого дома.
Читайте также: Байден предупредил о серьёзном ущербе для южных штатов из-за «Иды»
Пожароопасная обстановка в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 30 августа пресс-служба правительства региона, площадь активного горения на всех локализованных и действующих пожарах составляет всего 26,56 га.
Подробности в материале: В Приангарье полыхает боле 26 тысяч гектаров леса
Густой туман внёс коррективы в работу аэропорта Красноярска.
Об этом: Из-за тумана в аэропорту Красноярска задержали более 20 рейсов
Власти США уже подготовили 2,5 млн порций еды и 3 млн литров воды для пострадавших от урагана «Ида», а также электрогенераторы. Сформированы 13 команд спасателей, в каждую из которых вошли до 17 человек, и более ста бригад скорой помощи.
Читайте подробнее: В США спасатели и медики готовы помогать пострадавшим от урагана «Ида»
Поддержку и защиту государства получат волонтеры, которые участвуют в тушении лесных пожаров в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Сообщается, что депутаты госсобрания республики планируют внести изменения в закон «О государственной поддержке благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Башкортостан».
Подробности в материале: Борющиеся с лесными пожарами в Башкирии добровольцы получат господдержку
В связи с установившейся жаркой сухой погодой на территории 28 районов Иркутской области с 30 августа по 2 сентября установится высокая пожароопасность лесов.
Читайте подробнее: В лесах Приангарья сохраняется высокая пожароопасность
Забайкальские спасатели сообщили об улучшении паводковой обстановки в регионе. По данным на 30 августа, подъем уровней воды наблюдается только у села Верхний Ульхун (на 18 см) и у села Бытэв (на 10 см). На остальных реках — спад.
Читайте также: На большинстве рек Забайкалья отмечен спад уровней воды
В Ульяновской области зарегистрированы очередные палы сухой травы и термические точки.
Читайте также: За сутки в Ульяновской области потушили семь травяных пожаров
Течение реки Миссисипи на юге США поменяло направление из-за урагана «Ида», сообщает телеканал CNN со ссылкой на геологическую службу.
Заморозки до —2°С ожидаются в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что ночью 31 августа в республике ожидается понижение температуры воздуха до —2°С.
Польские пожарные вернулись в Варшаву из Греции, где выполняли гуманитарную миссию по тушению лесных пожаров. Об этом сообщил журналистам Polskie Radio главный комендант Государственной пожарной службы Польши Анджей Бартковяк.
Об этом: Польские спасатели вернулись из Греции, где помогали тушить лесные пожары
В Еврейской автономии специалисты обследовали 454 жилых строения, которые были подтоплены водой. По 292 из них подготовлены документы о выплате компенсаций.
Подробности в материале: Жителям ЕАО начали выплачивать компенсации за повреждение паводком домов
В Батыревском районе Чувашии принято решение о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с засухой. В администрации сформирована комиссия для обследования и оценки ущерба аграриям в связи с почвенной засухой.
Читайте подробнее: В Батыревском районе Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи
Наводнений на территории Европы станет больше — результаты исследования, опубликованного группой World Weather Attribution.
Причиной запаха гари и дымки в одном из районов Башкирии являются тлеющие торфяники. Об этом 30 августа сообщил глава Баймакского района Башкирии Фанис Аминев на своей странице в социальной сети.
Аминев сообщил, что в данный момент в районе все пожары ликвидированы, кроме тлеющего торфа около деревни Бахтигареево.
Читайте подробнее: В Башкирии назвали причины запаха гари и дымки
Более миллиона человек остались без электроснабжения на юго-востоке США из-за урагана «Ида», обрушившегося на штаты Луизиана и Миссисипи.
Наиболее пострадавшими от стихии считаются прибрежные районы Луизианы, нанесен значительный материальный ущерб инфраструктуре упомянутых штатов. По меньшей мере один человек погиб, информации о пострадавших и пропавших без вести не поступало.
Скорость ветра в пределах урагана достигает 46,9 м/с, циклон движется в северо-западном направлении со скоростью около 14 км/ч.
В столице Бурятии Улан-Удэ по состоянию на утро 30 августа уровень реки Селенга достиг 219 см. В ближайшие сутки ожидается подъём воды до 225 см.
Читайте подробнее: В Улан-Удэ вновь возникла угроза выхода реки на пойму
Сохранившаяся в России тёплая и дождливая погода может стать благоприятной для миграции комаров, разносящих лихорадку Западного Нила. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, — в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: В Россию летят комары — переносчики лихорадки Западного Нила
Сильная жара, до +37 градусов, прогнозируется на территории Сочи 30 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.
Читайте также: В Сочи прогнозируют 37-градусную жару
Режим ограниченного доступа в леса для граждан и запрет на въезд транспортных средств в Волгоградской области продлили до 20 сентября включительно.
Читайте также: В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов
В Оренбургской области заметно похолодало. В ночь на 31 августа синоптики обещают заморозки.
По данным гидрометцентра, ночью столбик термометра опустится ниже ноля. По югу температура воздуха составит +7 — +12°С, местами в воздухе и на поверхности почвы прогнозируют заморозки до — 2 °C.
Об этом: В Оренбуржье придут заморозки
Под Первоуральском (Свердловская область) удалось справиться с лесным пожаром рядом с деревней Хомутовка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.
Площадь возгорания, возникшего 25 августа, достигала 100 гектаров. Пожар тушили с помощью вертолёта Ми-8, 80 человек личного состава авиалесохраны и МЧС, а также 16 единиц техники.
По факту возникновения пожаров возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).
Читайте подробнее: На Урале потушили пожар у деревни Хомутовка
Скорость ветра в Луизиане во время урагана Ида достигала 330 км/ч.
Лето 2021 года в Москве заняло по показателям тепла второе место, после лета 2010 года, когда температура воздуха оказалась выше средних значений на 5,1 градуса.
Читайте также: Аномалии в Москве: лето-2021 не дотянуло исторического рекорда
Правительство Грузии примет меры, чтобы поддержать фермеров края Кахетия, чей урожай винограда погубил град. Об этом 30 августа заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в ходе заседания.
Подробности в материале: Правительство Грузии поможет фермерам, потерявшим урожай винограда
Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности объявлено в Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 30 августа.
Читайте подробнее: В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность
Холодный антициклон в Чувашии, ставший причиной заморозков, сдает свои позиции. Но потепление продержится недолго, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.
Подробности в материале: В Чувашии может выпасть снег
1−3 сентября местами по Томской области при прояснениях прогнозируются заморозки до — 3 °C.
Читайте подробнее: В Томской области ожидаются заморозки
В Свердловской области привлекли к административной ответственности из-за пожаров ещё семерых жителей, сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.
За минувшие сутки на граждан выписали семь протоколов о нарушении требований пожарной безопасности. Кроме того, вынесены два определения о возбуждении административного расследования
Для определения причин возникновения лесных пожаров и нахождения виновных работали 176 патрульных и манёвренных групп.
Подробности в материале: На Среднем Урале привлекли ещё семь человек к ответственности из-за пожаров
В период с 31 августа по 3 сентября местами по западу Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).
Подробности в материале: В Пензенской области сохраняется высокая пожароопасность лесов
В период до 1 сентября в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
Читайте также: В Саратовской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр предупредил: до конца суток 30 августа и в течение суток 31 августа в Туруханском и Эвенкийском муниципальных районах, в центральных районах, вечером 30 августа, в течение суток 31 августа и ночью 1 сентября в южных районах Красноярского края ожидается сильный и очень сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Нужно быть внимательными!
Осень подкралась незаметно. Температура ночью в Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Карелии опустится до — 2°.
Подразделения Росгвардии продолжают участвовать в тушении лесных пожаров в регионах Приволжского федерального округа. В настоящее время личный состав и техника ведомства борются с огнём в Нижегородской области, Мордовии, Башкирии и Марий Эл, ранее при содействии росгвардейцев были локализованы возгорания в Самарской области.
Подразделения Росгвардии продолжают участвовать в тушении лесных пожаров в регионах Приволжского федерального округа. В настоящее время личный состав и техника ведомства борются с огнём в Нижегородской области, Мордовии, Башкирии и Марий Эл, ранее при содействии росгвардейцев были локализованы возгорания в Самарской области.
В тушении лесных пожаров на территории Нижегородской области и в природном заповеднике имени П.Г. Смидовича в Темниковском районе Мордовии задействованы ведомственные вертолеты Ми-8 и самолёт Ил-76. Авиация Росгвардии сбросила уже более тысячи тонн воды на наиболее крупные очаги. В случае угрозы населенным пунктам росгвардейцы окажут помощь при эвакуации населения и обеспечат охрану общественного порядка в пунктах временного размещения.
В Башкирии на данный момент леса горят на площади более 2000 гектаров. Действующими остаются три лесных пожара в Белорецком районе. Сотрудники территориального управления Росгвардии участвуют в разведке очагов лесных пожаров, применяя ведомственный беспилотный летательный аппарат.
При содействии личного состава управления Росгвардии по Марий Эл ликвидируется крупный лесной пожар в Медведевском районе республики. Росгвардейцы с использованием специальных ранцев проливают торфяники, производят окарауливание территорий.
В Татарии температура воздуха ночью 31 августа составит +3… +8 градусов, на западе до +13, днем потеплеет до 25 градусов. При прохождении теплого атмосферного фронта местами пройдет кратковременный дождь.
Читайте подробнее: В Татарии потеплеет и пройдёт дождь
Об ослаблении до тропического шторма урагана «Ида» сообщает 30 августа американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Ураган «Ида» 4-й категории обрушился на юг штата Луизиана. В результате были сорваны крыши и выведены из строя генераторы в больницах, где находились тысячи пациентов с COVID-19. Это происходит на фоне четвертой волны коронавируса в США, сообщает 30 августа USA Today.
Подробности в материале: США: ураган «Ида» ударил по больницам, переполненным пациентами с COVID-19
Ураган «Ида» поставил под угрозу нормальное функционирование атомной энергостанции (АЭС) Waterford, сообщает 30 августа официальный сайт комиссии по ядерному регулированию США.
Напомним, АЭС Waterford расположена на территории штата Луизиана, подвергшегося наибольшему воздействию урагана «Ида».
Читайте также: Ураган «Ида» создал угрозу атомной станции Waterford в штате Луизиана
По меньшей мере два человека стали жертвами урагана «Ида», который обрушился на американский штат Луизиана, 30 августа сообщил на странице в Twitter департамент здравоохранения региона.
Подробности в материале: В штате Луизиана два человека погибли из-за урагана «Ида»
Более 113 тысяч жителей северо-западной китайской провинции Шэньси оказались в зоне бедствия из-за наводнений, 30 августа сообщило агентство Синьхуа.
Об этом: Из-за наводнений в Китае свыше 110 тысяч человек оказались в зоне бедствия
В 12 населённых пунктах Якутии уже дали отопление, ещё в 24 отопительный сезон начнётся в течение недели. Подготовку к зиме в республике усугубляют проблемы с энергоснабжением, возникшие из-за уничтожения огнём лесных пожаров опор ЛЭП.
Об этом: Лесные пожары усложнили подготовку к отопительному сезону в Якутии
В четырёх районах Якутии — Амгинском, Усть-Майском, Алданском и Томпонском — могут появиться новые очаги природных пожаров. Там сохраняется чрезвычайно высокий V класс пожарной опасности.
Подробности в материале: В Якутии сохраняется чрезвычайно высокий класс пожарной опасности
В Новосибирской области в период с 1 по 3 сентября местами ожидаются заморозки до — 3 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
Читайте также: Сентябрь в Новосибирске начнётся с заморозков
В Кемеровской области в ближайшие дни погода будет неустойчивой. Первый день осени отметится осенней прохладой, сообщил региональный гидрометцентр.
Река Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ за сутки поднялась ещё на 7 см. По словам мэра города Игоря Шутенкова, утром 31 августа уровень воды в реке составил 226 см. В ближайшее время ожидается выход реки на пойму.
Подробности в материале: Селенга в Улан-Удэ за сутки поднялась ещё на семь сантиметров
В Приамурье остаются подтопленными семь домов в селе Владимировка и 250 придомовых территорий в 15 населённых пунктах региона. Не освободились от воды 10 участков автомобильных дорог.
Подробности в материале: В Амурской области не сходят паводковые воды
За прошедшие сутки в лесах Бурятии лесных пожаров не обнаружено. Информация о возгорании на границе Северо-Байкальского района и Иркутской области не подтвердилась, сообщает 31 августа республиканское агентство лесного хозяйства.
Лесники напоминают — в Бурятии действует особый противопожарный режим.
В Приморье первый день осени будет солнечным и тёплым.
Об этом: Синоптики рассказали, какая будет погода в Приморье в первый день осени
В Приамурье считают урон, нанесённый паводком региону, а также приводят в порядок дома и участки, с которых ушла вода. Выплаты за повреждённое водой жильё одобрены 296 амурчанам.
Об этом: В Амурской области после паводка сушат дома и восстанавливают печи
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3 у берегов архипелага Кермадек в Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.
Об этом: Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Новой Зеландии
Крупный лесной пожар, бушующий в американском округе Эль-Дорадо (штат Калифорния), заставил местные власти эвакуировать примерно 30 тысяч человек. Об этом 30 августа сообщил на своем сайте офис калифорнийского губернатора.
Об этом: В Калифорнии эвакуировали около 30 тысяч человек из-за лесного пожара
В столице Бурятии Улан-Удэ в связи с подъёмом уровня реки Селенга зафиксирован выход грунтовых вод в цокольном этаже школы №44. По словам председателя комитета по социальной и молодёжной политике города Светланы Трифоновой, в связи с этим на дистанционный режим отправлены два класса — третий и восьмой.
Три лесных пожара на площади 4,5 га возникло в минувшие сутки в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону. Спасателям удалось ликвидировать два лесных пожара на общей площади 210,9 га.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки возникло три лесных пожара
В последний день лета 2021 года в Алтайском крае установилась прохлада (+13 °C), возможны небольшие осадки. Зато первые дни сентября будут преимущественно сухими, теплыми.
Как сообщают синоптики, порывы северного ветра при этом могут достигать 13 метров в секунду.
Сложная ситуация в этом году в Якутии с подготовкой скота к зимовке. Из-за засухи план по заготовке сена выполнен только на 70%, силоса — на 40%, сенажа — на 19%.
Читайте подробнее: Якутия не успела заготовить сено для зимовки скота
Среднесибирское УГМС: 1 сентября ночью в южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы.
В Иркутской области по состоянию на 31 августа полностью локализовано восемь лесных пожаров на общей площади 21 739 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается при этом, что один из очагов обнаружен в Усть-Илимском районе. Также продолжается работа по семи ранее зарегистрированным пожарам (шесть — в Катангском районе, один — в Жигаловском).
Читайте подробнее: Названы причины массовых лесных пожаров в Приангарье
В Еврейской автономии оценили степень урона от паводка в 622 жилых домах. Для получения компенсаций подготовлены более 400 пакетов документов.
Читайте также: В ЕАО компенсации за повреждение жилья паводком получат 278 человек
В связи с установлением на территории Саратовской области высокого класса пожарной опасности и высыханием травянистой растительности с 30 августа в течение 21 дня действуют ограничения на пребывание жителей в лесах и въезд в них транспортных средств.
Об этом: В Саратовской области продлили ограничения на посещение лесов
В Ульяновской области продолжает гореть трава. Также выявляют новые термические точки.
Читайте подробнее: В Ульяновской области произошло ещё семь травяных пожаров
91 дом и 489 приусадебных участков в 18 населённых пунктах Еврейской автономии продолжают стоять в воде. За сутки к числу подтопленных строений прибавились ещё два.
Об этом: В Еврейской АО экстренно укрепляют водозащитные сооружения — вода прибывает
В Ульяновской области для предотвращения лесных пожаров введены дополнительные ограничительные меры.
Подробности в материале: Из-за лесных пожаров в Ульяновской области ввели дополнительные ограничения
По состоянию на 10:00 (местное время) 31 августа в Красноярском крае на территории лесного фонда зарегистрировано три лесных пожара.
Подробности в материале: Леса полыхают в двух районах Красноярского края
Затяжные дожди в Приангарье существенным образом сказались на повышении уровня воды в Байкале. Как сообщает 31 августа управление МЧС РФ по Иркутской области со ссылкой на данные территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июне приток в озеро Байкал составил 5500 м³/с, что составляет 110% от нормы (5030 м³/с), в июле — 7200 м³/с, что составляет 148% от нормы (4860 м³/с), в августе — 5800 м³/с, что составляет 136% от нормы (4260 м³/с). Приток в сентябре ожидается 3500−4500 м³/с (при норме 3000 м³/с).
По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в реках региона отмечалось понижение уровней воды: на реке Витим — на 30−104 см, на левобережных притоках реки Ангары, а также на реках южного Прибайкалья — на 5−25 см, на реках Лене, Киренге — на 1−5 см.
Читайте также: В Приангарье нормализуется паводковая обстановка
Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрологии и мониторингу окружающей среды», а ближайшие двое суток (1−2 сентября) на реке Онон у села Чиндант продолжится небольшой подъем воды, на остальных реках сохранится спад.
Читайте подробнее: Паводок отступает в Забайкалье
По данным Федеральной Авиалесоохраны, в течение сентября условия погоды могут создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров на территории:
Центрального федерального округа (в западной части Белгородской области, на всей территории Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областей, в южной части Калужской области, в южной части Липецкой области);
Южного федерального округа (в северной части Ростовской области, в северной части Волгоградской области, на всей территории Крыма);
Приволжского федерального округа (в юго-западной части Саратовской области, в восточной части Оренбургской области, в южной части Башкирии);
Уральского федерального округа (в южной части Курганской области, в южной части Челябинской области);
Сибирского федерального округа (в юго-восточной части Красноярского края, в западной части Иркутской области);
Дальневосточного федерального округа (в западной и северной частях Хабаровского края, в южной части Сахалинской области, на всей территории Еврейской автономной области, в северо-западной части Приморского края, в южной части Камчатского края).
При этом отмечается, что прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Многое зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, оперативности обнаружения и тушения пожаров.
По ситуации на 31 августа на территории России идут работы по тушению 111 лесных пожаров. На тушении задействовано более 6,7 тысячи парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций, лесничеств, арендаторов лесных участков, привлеченного местного населения, пожарной охраны и других сил. Привлечено более 1,3 тысячи бульдозеров, экскаваторов, автоцистерн, машин повышенной проходимости и др. техники. Для разведки обстановки и тушения лесных пожаров Авиалесоохраной задействовано около 70 воздушных судов.
По данным Авиалесоохраны на 31 августа, в России идут работы по тушению 111 лесных пожаров, в том числе:
— 17 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 170 877 га (Якутия);
— 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 35 975 га (Иркутская область);
— 41 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 7632 га (Свердловская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 4532 га (Марий Эл);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1979 га (Магаданская область);
— 3 пожарав на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1684 га (Башкирия);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 692 га (Самарская область);
— 4 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 569 га (Курганская область);
— 7 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 498 га (Тюменская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 425 га (Мордовия);
— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 296 га (Нижегородская область);
— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 154 га (Красноярский край);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 13 га (Кировская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 га (Томская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, менее 1 га (Вологодская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, менее 1 га (Пермский край);
— 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, 82 га (Курганская область);
— 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, 3 га (Тамбовская область);
— 2 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 12 150 га (Мордовия — Мордовский ГЗ им. Смидовича);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 923 га (Самарская область — НП «Бузулукский бор»);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 830 га (Башкирия — Южно-Уральский государственный природный заповедник);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 923 га (Челябинская область — ГЗ «Ильменский»);
— 1 пожар на землях населенных пунктов на площади, пройденной огнем, 1 га (Свердловская область — г. Екатеринбург).
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 31 августа по 3 сентября 2021 года по востоку Новосибирской области сохранится и ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС — высокий класс пожарной опасности), уточнили в региональном главке МЧС.
Сильные осадки ожидаются в Краснодарском крае 3 сентября, на территории региона действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Читайте также: В Краснодарском крае прогнозируют сильные осадки
По данным Среднесибирского УГМС, 1 сентября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются местами порывы северного ветра 15−18 м/с, в Эвенкийском муниципальном районе, в Туруханском районе местами грозы, ночью и утром туман, на севере центральных районов местами грозы, днём в горах южных районов местами сильные дожди, в республиках Хакасия и Тува местами сильные дожди, грозы, ночью и утром местами туман, в Республике Тува порывы северо-западного ветра ночью 15−20 м/с, днём 17−22 м/с, в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.
Сильные дожди в сопровождении гроз ожидаются на территории Ростовской области в ближайшие дни. Погода испортится уже 31 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
В Бурятии около 13:24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр сейсмособытия находился в 24,8 км юго-западнее посёлка Северомуйск в Муйском районе республики.
Читайте подробнее: В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Главной движущей силой глобального потепления климата является деятельность человека. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Во второй декаде августа вышел шестой оценочный доклад по климату. Это важнейший документ», — сказал Вильфанд.
Читайте также: Вильфанд: роль человека в глобальном потеплении доказана
Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 2−3 сентября, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым 31 августа.
Об этом: В Крыму прогнозируют сильный шторм
В столице Бурятии Улан-Удэ из-за угрозы наводнения развёрнуты новые пункты временного размещения жителей на базе оздоровительных лагерей «Родник» и «Березка». Они смогут принять до 74 эвакуированных.
Читайте также: В Улан-Удэ из-за угрозы паводка развернули пункты временного размещения
Лето 2021 года оказалось жарким повсеместно на всей территории страны. На это 31 августа обратил внимание научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Метеоролог отметил, что подобное явления встречается редко. Как правило, в стране почти всегда есть регионы, где температура летом фиксируется ниже нормы. Но в этот раз, вероятно, будет иначе.
Подробности в материале: В каждом регионе России лето-2021 оказалось жарким
До конца XXI века температура на планете неизбежно будет повышаться. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Эксперт отметил, что процесс этот уже не остановить. Даже если человечество полностью перестанет использовать углеводороды, температура не начнет сразу же снижаться. Связано это с инертностью парниковых газов, которые не вступают в химические реакции, что увеличивает срок очищения природы от них.
Читайте подробнее: В Гидрометцентре назвали неизбежным глобальное потепление до конца века
На территории большей части России ожидается теплая осень. Об этом 31 августа заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам метеоролога, температура выше нормы будет на территории восточной части России.
Подробности в материале: В Гидрометцентре рассказали, какой будет осень-2021
В западной части России погода осенью ожидается в пределах средний многолетних температурных значений. Такой прогноз 31 августа сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Метеоролог отметил, что это касается Москвы, Санкт-Петербурга, а также южных регионов европейской части России.
Об этом: На западе России осень ожидается холоднее, чем на востоке
Для Москвы лето 2021 года войдет в тройку самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом 31 августа заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Пока не ясно, займет ли оно второе место или все же третье, отметил метеоролог.
Читайте подробнее: Лето-2021 вошло в тройку самых жарких в истории Москвы
Во второй половине ночи и днем 1 сентября местами по Саратовской области ожидается гроза, усиление юго-восточного ветра до 20 м/с, днем локально пройдут ливни, возможен град. Температура воздуха ночью составит около +12 градусов, днем не поднимется выше +26 градусов.
Об этом: В Саратовской области пройдут ливневые дожди с грозами
В отдельных районах Татарии днем и вечером 1 сентября прогнозируют грозы, град и сильный ветер порывами до 22 м/с. В ночные часы температура воздуха составит +10…+15 градусов, днем потеплеет до +23…+28, на востоке РТ столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла.
Читайте подробнее: В Татарии прогнозируют сильный ветер, грозы и град
В столичном регионе температура 1 сентября ожидается выше нормы, но возможны кратковременные дожди. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Завтра необычный день — 1 сентября. Возникает вопрос какая погода будет в это время. Мы подготовили прогноз», — сказал метеоролог.
Читайте подробнее: В Гидрометцентре рассказали о погоде на 1 сентября в Москве
В первых числах осени в столичный регион придет похолодание. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам метеоролога, первый день осень в столичном регионе будет теплым, но с кратковременными осадками. Вслед за этим ожидается похолодание.
Об этом: С 3 сентября в Москве ожидается похолодание — прогноз
В Свердловской области на утро 31 августа действовало 42 природных пожара. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Подробности в материале: В Свердловской области локализовали основную часть природных пожаров
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 31 августа в Искитимском районе Новосибирской области. Эпицентр находился недалеко от села Усть-Чем. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK-64.
С приходом сентября на территории Пензенской области пройдут дожди, временами сильные. При этом в западных районах региона с 1 по 3 сентября сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).
Читайте также: В Пензенской области прогремят грозы
Повышение температуры воздуха до +31 °С ожидается в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного МЧС РФ. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Жара до +30 °С ожидается в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что ночью 1 сентября в регионе может пройти небольшой дождь, столбик термометра может опуститься до — 2°. Днем температура воздуха может подняться до +30°С.
Читайте подробнее: В Башкирии ожидается днём жара, а ночью заморозки
Новые очаги лесных пожаров в Башкирии 31 августа не зарегистрированы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ. Продолжают действовать три очага лесных пожаров на общей площади 2 513,2 га.
На территоррии лесного фонда Саратовской области за 30 августа ликвидировали три пожара, причиной которых назван человеческий фактор. Угрозы населенным пунктам не было. Все пожары носили низовой характер.
Читайте подробнее: По вине жителей Саратовской области за сутки сгорело более 2 гектаров леса
Меры по охране лесов от пожаров будут усилены. В их реализации поможет программа, о запуске которой президент РФ Владимир Путин объявил на съезде партии.
На лесоохранные мероприятия будет выделено 24 млрд рублей. Новую методику распределения средств в области лесного хозяйства уже разработало Минприроды. Она поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» 31 августа.
Первый день осени принесет ливни и град в ряд регионов Северного Кавказа. В некоторых субъектах округа они стартуют уже с вечера 31 августа. Так, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой и градом. При этом шквалистый ветер усилится до 20−23 м/с, сообщили в пресс-службе управления Гидрометцентра по СКФО.
Читайте также: Осень на Северном Кавказе начнется с ливней и града
В связи с надвигающимися дождями и шквалистым ветром в Ростовской области водителей призвали к строгому соблюдению правил дорожного движения в условиях непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 31 августа.
Об этом: Ростовских водителей призвали к осторожности из-за непогоды
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, служащие пограничной полиции и национального парка Галичница в Северной Македонии стараются не пустить огонь на территорию заповедной зоны национального парка.
Читайте подробнее: Пожар из Албании грозит сжечь заповедник в Северной Македонии
Дорога повреждена в хуторе Александровском Усть-Лабинского района Краснодарского края в результате сильных дождей 31 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: На Кубани дожди размыли дорогу и подтопили дворы
В Якутии в 2021 году потушили 509 лесных пожаров. От прямой угрозы воспламенения из-за горящих лесов спасены 46 сёл.
Читайте также: Лесные пожары угрожали 46 сёлам Якутии
Угроза мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке возросла, 1 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Камчатскому краю.
Читайте также: В МЧС России предупредили об угрозе мощного извержения вулкана на Камчатке
Река Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ за сутки поднялась на 17 см. По состоянию на утро 1 сентября уровень воды достиг 243 см при отметке выхода на пойму 230 см.
Читайте подробнее: Селенга в Улан-Удэ начала затапливать пойму
На защиту лесов от пожаров необходимо направить дополнительно 8 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев.
Читайте также: Глава Якутии назвал главную причину лесных пожаров
По сообщению Гидрометцентра России, до конца суток 1 сентября, а также в течение суток 2 и 3 сентября в Волгоградской области местами ожидаются ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23−28 м/с.
На востоке Новосибирской области с 1 по 3 сентября сохраняется высокая пожароопасность. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Читайте также: Новосибирцев предупредили о высоком риске природных пожаров
В Амурской области под водой остаются 37 км дорог и три маршрута, по которым детей возят в школу. Сложная дорожная ситуация сохраняется в трёх районах региона.
Читайте также: В Приамурье не все дети смогли попасть в школу
Режим чрезвычайной ситуации в американском штате Вирджиния ввел губернатор региона Ральф Нортэм из-за ослабшего до тропической депрессии урагана «Ида», приближающегося к региону. Об этом глава штата сообщил на своей странице в Twitter.
Читайте также: В Вирджинии ввели режим ЧС из-за шторма «Ида»
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории американского штата Невада, сообщает Геологическая служба США.
Читайте также: Землетрясение произошло в штате Невада
На юго-западе Тайваня 1 сентября зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,9. Об этом сообщает сейсмологическая служба острова.
Читайте также: На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,9
На северо-востоке Бурятии 1 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Читайте также: В Бурятии вновь зафиксировали подземные толчки
Национальный метеорологический центр Китая возобновил синее предупреждение о грозах во многих регионах страны, призывая к мерам предосторожности, сообщает агентство Синьхуа.
Читайте также: В Китае продлено синее погодное предупреждение из-за гроз
В Еврейской АО сохраняется подтопление на территории 16 населённых пунктов, два села освободились от воды за сутки.
Читайте подробнее: В Еврейской АО остаются подтопленными 16 населённых пунктов
На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, в течение суток 1 сентября и ночью 2 сентября здесь ожидаются сильные дожди.
Читайте также: В День знаний в Туве ожидается шторм
Жителей Алтайского края предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни. Как сообщает региональный центр по гидрометеорологии, с 1 по 3 сентября 2021 года местами в утренние часы ожидаются заморозки от 0 до — 2 °C.
Читайте также: На Алтай идут заморозки
В Нанайском районе Хабаровского края спасатели МЧС России обеспечивают транспортную доступность в отрезанных водой участках сел, где затоплены дороги. На лодках они перевезли более 140 человек. В День знаний сотрудники МЧС доставляли детей к школам.
Об этом: В Хабаровском крае детей в школы доставляли спасатели на лодках
Два крупных природных пожара удалось локализовать в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что пожары локализованы в Белорецком районе.
Об этом: В Башкирии локализовали два крупных природных пожара
1 сентября в Татарии дождь, гроза, град, ветер до 22 м/с.
3 сентября на юге Приволжского федерального округа сильный дождь, гроза, ветер до 23 м/с.
В Иркутской области вновь появилась возможность использовать для тушения лесных пожаров самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны. Как сообщает 1 сентября пресс-служба правительства Приангарья, он будет работать в Катангском районе. Там образовалась облачность, подходящая для вызывания искусственных осадков, которые эффективно помогают наземным силам в тушении лесных пожаров.
«В регионе, особенно в северных территориях, продолжаются погодные аномалии при высоких и чрезвычайных классах пожарной опасности в лесах. При этом прошел грозовой фронт, что крайне редко бывает в конце августа.
Для оперативного обнаружения и последующего тушения лесных пожаров в воздухе в течение всего светового дня работает 11 воздушных судов. Все вновь регистрируемые возгорания оперативно, по нормативу, локализуются и ликвидируются в течение суток», — пояснил министр лесного комплекса Владимир Читоркин.
Подробности в материале: Искусственный дождь поможет в борьбе с иркутскими лесными пожарами
В Свердловской области продолжает гореть лес на территории Пышминского и Первоуральского городских округов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.
Крупный лесной пожар (3395 га) продолжает действовать в Пышминском ГО. А в Первоуральском ГО площадь возгорания почти в два раза меньше — 1625 га.
Всего в регионе действуют 37 природных пожаров общей площадью 7213,9 га. «Из них локализованы 28 [пожаров] на площади 6786,3 га», — уточнили в департаменте. За сутки удалось потушить 22 пожара.
Подробности в материале: На Среднем Урале не удалось потушить два крупных лесных пожара
Иркутская область. 2−3 сентября в верховых левобережных притоках реки Ангары возможно повышение уровня воды на 10−50 см.
В среднем и нижнем течении данных рек, а также на остальных реках области ожидается преимущественно понижение уровня воды: на реке Витим — на 30 — 60 см, на левобережных притоках реки Ангары, а также на реках южного Прибайкалья на 5−20 см, на реках Лене, Киренге — на 1−5 см.
Иркутская область. 1 сентября на реках области отмечается понижение уровня воды: на реке Витим — на 20−113 см, на левобережных притоках реки Ангары, а также на реках южного Прибайкалья на 5−15 см, на реках Лене, Киренге — на 1−3 см.
Уровень воды в реке Иркут в областном центре снизился на 2 см и составил 192 см. В районе села Баклаши уровень Иркута снизился на 8 см и составил 295 см. Уровень воды в Ангаре в районе города Иркутска за сутки вырос на 6 см и составил 211 см.
Жители Якутии возмущены запретом на охоту и из-за этого не хотят идти на выборы депутатов Госдумы РФ. Об этом заявил председатель кочевой родовой общины эвенков «Кырбыкан» Анатолий Иванов. Он обратился к главе Якутии Айсену Николаеву от имени общин Алданского района с просьбой дать разрешение охотиться хотя бы представителям коренных малочисленных народов Севера.
Читайте подробнее: Якутяне бойкотируют выборы депутатов Госдумы: «Дети голодают!»
Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрологии и мониторингу окружающей среды», 1 сентября на реке Шилка у села Усть-Онон уровни воды повысились на 10 см. На реке Онон у села Чиндант наблюдался подъём на 3 см.
Пойма реки Аргунь у гидропоста Молоканка подтоплена на 25 см.
Лето 2021 года в Санкт-Петербурге стало самым жарким за весь период наблюдений за погодой. Об этом 1 сентября ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
Подробности в материале: Лето 2021 года в Петербурге стало самым жарким за всё время наблюдений
Начало осени на территории Пермского края, согласно долгосрочному прогнозу, может оказаться самым холодным с 2008 года, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.
В начале сентября ожидается до половины месячной нормы осадков. С 5 сентября в регион начнется заток арктического воздуха, что приведет к длительному похолоданию — до середины месяца. В этот период дневная температура воздуха может опускаться до +5…+10˚С, среднесуточная — окажется на 4−6˚ ниже нормы.
Об этом: В Перми ожидается дождливый и аномально холодный сентябрь
На Братской ГЭС увеличили сброс воды с 6000 до 6400 куб. м в секунду.
«Это связано с высокой приточностью в водохранилище. Братское водохранилище находится на нормальном подпорном уровне в районе 402 м, обращений о подтоплениях не поступало» — пресс-служба компании «Евросибэнерго-гидрогенерация».
В компании добавили, что холостые водосбросы составляют 1760 куб. м, их обеспечивают четыре открытых затвора. Сброс воды на гидроэлектростанции увеличен по распоряжению Росводресурсов.
В Ульяновской области произошло ещё несколько природных пожаров, в том числе одно возгорание на площади 80 гектаров.
Читайте также: В Ульяновской области сгорело ещё 80 гектаров лесных площадей
Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии попросило Восточную Яву, Бали, Восточную Нуса-Тенггара и Западную Нуса-Тенггара подготовиться к засухе, сообщает Kompas.
Читайте также: Подготовиться к засухе призвали четыре провинции Индонезии
Уровень реки Селенга в Кяхтинском районе Бурятии за минувшие сутки опустился на 11 см. Несмотря на это, число подтопленных домов в трёх поселениях выросло до 100.
Об этом: На помощь пострадавшим от наводнения в Бурятии прибывают добровольцы
Президент РФ Владимир Путин обещал увеличить роль и ответственность федеральных органов власти за тушение лесных пожаров. Об этом он заявил 1 сентября во время встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.
Читайте также: Путин поблагодарил добровольцев Якутии за борьбу с лесными пожарами
В столице Бурятии Улан-Удэ из-за сложной паводковой ситуации подготовлено 17 пунктов временного размещения (ПВР) людей на 610 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, два из них разместились на базе детских лагерей, 15 — в гостиницах и хостелах.
Читайте также: В Улан-Удэ подготовили 17 эвакуационных пунктов из-за угрозы наводнения
В Ульяновской области спасатели продолжают практически ежедневно выезжать на тушение травяных пожаров.
Читайте также: В Ульяновской области потушили ещё девять травяных пожаров
В ряде районов Индонезии произошли наводнения, включая Сулавеси и Калимантан, сообщает Kompas.
Подробности в материале: Наводнения произошли в ряде районов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в море Банда у берегов Индонезии, сообщает Detik.
Читайте также: У побережья Индонезии произошло землетрясение
Первого сентября в период 16−18 часов с сохранением до конца суток, а также 2 и 3 сентября в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии местами ожидается сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с, сообщает Гидрометцентр России. «На реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема», — предупредили метеорологи.
В четверг, 2 сентября, а также ночью и утром 3 сентября на территории Сочи местами ожидается сильный и ливневый дождь, гроза, град, ветер скоростью до 20−25 м/с, на реках вода поднимется до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема. Такое предупреждение распространил Гидрометцентр России.
За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали один лесной пожар на площади 40 га. Как сообщили 1 сентября в краевом минлесхозе, возгорание потушили в Эвенкийском районе.
Читайте также: В Красноярском крае за сутки потушили один лесной пожар
В Саратовской области со 2 по 6 сентября местами сохранится чрезвычайная пожароопасность.
Читайте подробнее: В Саратовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность
Не менее шести человек стали жертвами урагана «Ида» в США, среди них — два электрика, которые восстанавливали энергоснабжение. Об этом сообщает 1 сентября телекомпания NBC.
В трех километрах севернее города Вольска Саратовской области 1 сентября загорелся лес. Информация о возгорании поступила в 13:15 (местное время). На тушение огня выдвинулись сотрудники лесхоза и экстренные службы. Как сообщает региональный минлесхоз, угрозы для населенных пунктов нет.
Читайте подробнее: В Саратовской области загорелся лес
Резкое ухудшение погоды прогнозируется на территории города-курорта Сочи, сильные ливни и грозы прогнозируются 2−3 сентября. Об этом в телеграм-канале написал мэр Алексей Копайгородский.
Об этом: На Сочи надвигается шторм: готовятся пункты эвакуации
Власти Испании ввели режим повышенного уровня опасности из-за сильных дождей и гроз. Об этом сообщает государственное метеорологическое агентство AEMET.
Местные СМИ сообщают, что сложная ситуация из-за осадков сложилась в каталонском муниципалитете Таррагона и валенсийской провинции Кастельон. Также ливни прошли в столице страны Мадриде, из-за чего в ряде туннелей с автомобильными дорогами возникли подтопления. Пострадали от непогоды и линии метро города.
Читайте также: В Испании ввели режим повышенного уровня опасности из-за ливней
Более 80 жилых домов и 170 придомовых территорий подтоплено в Апшеронске Краснодарского края после ливней 1 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе. На базе Дома культуры развернули пункт временного размещения на 120 человек.
Подробности в материале: На Кубани дожди подтопили более 80 домов
Подземные толчки магнитудой 5,8 зарегистрированы у побережья Чили 1 сентября, сообщила на своем сайте Геологическая служба США (USGS).
Подробности в материале: У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
Федеральную помощь получат власти американских штатов Северная Дакота и Миссури, столкнувшихся с последствиями непогоды. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на соответствующее распоряжение президента США Джо Байдена.
Об этом: Байден распорядился оказать помощь двум штатам США из-за непогоды
В районе Левого берега столицы Бурятии Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за резкого подъёма реки Селенги. Уровень воды по состоянию на утро 2 сентября достиг 262 см, превысив отметку выхода на пойму на 32 см.
Подробности в материале: На Левобережье Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за наводнения
Сотрудники республиканской поисково-спасательной службы в Кяхтинском районе Бурятии доставили школьника на школьную линейку 1 сентября на лодке. Паводковая ситуация в районе, как отмечается, остаётся сложной.
Читайте также: В Бурятии из-за паводка спасатели доставили ученика в школу на аэролодке
Не успел стартовать новый учебный год, как в Нижнеиволгинской школе Иволгинского района Бурятии отменены занятия. Из-за наводнения в здании учебного заведения развёрнут пункт временного размещения людей.
Подробности в материале: В бурятской школе отменили занятия из-за наводнения
Вечером 1 сентября в сочинской Кудепсте мощный смерч вышел на берег и поднял в воздух лежаки и зонтики. Это уже третья воронка, которая прошлась у берегов курорта. Однако на этот раз она вышла на берег. Мощный поток раскидал пластиковые лежаки и зонтики, пострадавших нет.
Экстренное предупреждение по формированию смерчей над Черным морем действует до 3 сентября.
Цитата канала «Кубанские новости».
Из-за проливных дождей 16 дворов и 5 домов подтопило в Апшеронске, сообщает теоеграм-канал «Кубанские новости».
Вечером 1 сентября на город обрушился сильный дождь. По данным краевого управления МЧС, из-за ливня произошло подтопление низменных участков Апшеронска, ливневки не справились с потоками воды. Эвакуация населения не проводилась. Ведутся работы по откачке воды.
В Иркутской области самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны вызвал искусственные осадки над двумя крупными лесными пожарами в Катангском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные в ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов».
Также сообщается, что за минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 10 пожаров на общей площади 8,7 га.
Читайте подробнее: Искусственный дождь помогает тушить лесные пожары в Приангарье
За сутки в Северо-Байкальском районе Бурятии обнаружен лесной пожар. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. На тушении работало 18 человек из числа лесной охраны, задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Спустя несколько часов очаг ликвидирован на площади меньше 1 га.
Забайкальские семьи, пострадавшие минувшим летом от трех волн паводка, получили в общей сложности 480 тысяч рублей из средств, которые поступили на счет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, сбор финансовой помощи был открыт региональным министерством труда и социальной защиты населения совместно с фондом.
«Распределение средств ведется с учетом мнений специалистов отделов социальной защиты населения, которые действуют в районах, пострадавших от подтопления», — пояснил глава ведомства Евгений Казаченко.
Об этом: Для пострадавших от наводнения в Забайкалье собрали почти 500 тысяч рублей
Стихийные бедствия продолжают терзать США. После урагана «Ида» на Нью-Джерси обрушился мощный торнадо. Разрушены сотни жилых домов, повреждены линии электропередачи. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение и попросил людей не выходить из дома. В это же время после сильных ливней серьёзно затопило соседний Нью-Йорк. Под воду ушли первые этажи зданий, дороги превратились в реки, а метро — в водопады. Введён режим ЧС.
Цитата канала Lshot.
Гроза с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба областного МЧС РФ. В регионе объявлен желтый уровень опасности.
Читайте подробнее: В Самарской области ожидается гроза с сильным ветром
Жителям затопленных домов в столице Бурятии Улан-Удэ, согласно региональному законодательству, предусмотрена материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека.
Читайте подробнее: Жителям подтопленных домов в Улан-Удэ обещали денежные выплаты
Сухая трава загорелась в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что вечером 1 сентября спасатели Жигулевска получили информацию о том, что в 75-м лесном квартале загорелась сухая трава на площади 0,62 га.
Восемь поджогов леса было зафиксировано в Тольятти. Об этом 1 сентября сообщил глава города Николай Ренц, передает пресс-служба МЧС по региону.
«Сегодня была осуществлена беспрецедентная атака на наш лес. Буквально террористическая и подлая. За день было восемь поджогов», — приводит пресс-служба слова Ренца.
Подробности в материале: Глава Тольятти заявил о поджогах леса
В Ульяновской области ликвидированы очередные травяные пожары и зафиксированы новые термические точки.
Читайте подробнее: В Ульяновской области продолжает гореть трава
В Ульяновской области зарегистрировано ещё два лесных пожара, также ликвидирован один переходящий пожар.
Об этом: В Ульяновской области сутки тушили крупный лесной пожар
На территории Бурятии решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС республики вводится режим «Чрезвычайная ситуация» регионального характера. По данным агентства гражданской обороны и ЧС республики, из-за повышения уровня реки Селенга частично подтоплены несколько населённые пунктов в Кяхтинском, Иволгинском, Тарбагатайском, Селенгинском районах, а также в столице республики Улан-Удэ.
Подробности в материале: В Бурятии введён режим ЧС регионального характера
Сухая растительность и подлесок горят на горе в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Утром спасатели Стерлитамакского района получили информацию о том, что на северо-восточном склоне горы Юрактау горят сухая растительность и подлесок, наблюдается сильное задымление.
Читайте подробнее: На горе в Башкирии вспыхнули сухая растительность и подлесок
Два лесных пожара на площади 1,15 га выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства лесного хозяйства региона. Пожары были выявлены в Туймазинском и Альшеевском лесничествах.
Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили два лесных пожара
В четырёх районах Бурятии — Кяхтинском, Иволгинском, Тарбагатайском и Селенгинском частично подтоплены несколько населённых пунктов. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Кяхтинском районе.
Об этом: Паводковая ситуация осложнилась в четырёх районах Бурятии
В Еврейской автономии в воде остаются 16 населённых пунктов. Подтоплены 93 дома, в которых проживают 199 человек, в том числе 34 ребёнка.
Читайте также: В Еврейской АО река Амур снова поднялась, затоплены дома
Штормовое предупреждение объявлено в Симферополе на 2 сентября, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.
Жителей Бурятии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 3−4 сентября по республике ожидается холодная, ветреная погода.
Читайте подробнее: В Бурятии прогнозируют сильный ветер и снег
Жителей Хакасии предупредили о заморозках, передано штормовое предупреждение.
Подробности в материале: В Хакасии передано штормовое предупреждение
За сутки паводковая обстановка в Амурской области практически не изменилась. Вода ушла из одного дома и с 35 участков, остаются подтопленными — 5 и 180 соответственно.
Подробности в материале: Тяжёлая паводковая обстановка сохраняется в 10 населённых пунктах Приамурья
До 3 сентября в Калмыкии действует экстренное предупреждение, объявленное в связи с ухудшением погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Читайте подробнее: В Калмыкию пришли дожди
Коммунальщики начали отопительный сезон с 1 сентября в Карагинском районе Камчатки.
Читайте подробнее: На Камчатке начался отопительный сезон
В режим повышенной готовности переведены силы и средства МЧС России на территории Крыма в связи с прогнозируемой непогодой в регионе, сообщили 2 сентября в пресс-службе МЧС России.
Подробности в материале: В Крыму силы МЧС переведены в режим повышенной готовности из-за шторма
Награду в 500 тысяч рублей объявил глава Тольятти Николай Ренц за поимку поджигателей городского леса. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба администрации Тольятти.
Об этом: За поимку поджигателей леса в Тольятти объявлена награда в 500 тысяч рублей
Жителя Крыма, пострадавшим от наводнений, заплатят по шесть тысяч рублей за квадратный метр поврежденного жилья. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 2 сентября на совещании по проблемам жилищно-коммунального хозяйства регионе.
Читайте также: В Крыму пострадавшим от наводнения заплатят за каждый метр
Заморозки ожидаются в Омске ночью 3 сентября. Об этом сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Читайте также: В Омске ожидаются заморозки
Более 200 домовладений подтоплено на территории Апшеронского района Краснодарского края после сильных ливней 1−2 сентября. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. В муниципалитете действует режим повышенной готовности.
Подробности в материале: На Кубани из-за ливней подтоплено 100 домов, людей эвакуировали
В Калужской области серьёзные нарушения работы энергообъектов 1 сентября были вызваны неблагоприятными погодными явлениями. На территории региона проходил атмосферный фронт. Местами наблюдались гроза, сильный дождь, усиление ветра с порывами 12−17 м/с. Основной удар стихии пришелся на город Калугу, Козельский, Кировский, Куйбышевский, Сухиничский, Мосальский, Дзержинский и Бабынинский районы.
Подробности в материале: В Калужской области восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой
В результате схода селя в Дзауском районе Южной Осетии оказались отрезаны от внешнего мира жители села Сба. Об этом 2 сентября сообщает агентство «Рес».
Подробности в материале: В Южной Осетии сель отрезал от внешнего мира населенный пункт
Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области 2−3 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Подробности в материале: Воронежцев предупредили о сильном ветре
Последствия урагана устраняют в Симферополе 2 сентября, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.
Читайте также: В Симферополе устраняют последствия урагана
Грозы с порывами ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.
Подробности в материале: В Башкирии ожидаются грозы с сильными порывами ветра
В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Подробности в материале: В Ульяновской области ожидаются ливни
Среднесибирское УГМС: 3−6 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, в республиках Хакасия и Тува местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 3 °C. Днём 3 сентября и в течение суток 4 сентября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный юго-восточный ветер, порывы до 25 м/с.
В Татарии утром и днем 3 сентября местами ожидаются сильный дождь, гроза, ветер порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, в дневное время потеплеет до +17 градусов, на востоке республики — до +21.
3 сентября в Туруханском районе Красноярского края местами ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, ночью и утром в центральных и южных районах Красноярского края, в республиках Хакасия и Тува местами туман, в центральных районах местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса, сообщили в Среднесибирском УГМС.
Наводнение и ожидающиеся ливни привели к объявлению режима чрезвычайной ситуации в американском городе Нью-Йорке. Об этом мэр города Билл де Блазио написал в Twitter.
«Я объявляю сегодня вечером режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк», — сообщил де Блазио.
Читайте также: В Нью-Йорке объявили режим ЧС из-за циклона «Ида»
В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что в течение августа 2021 года на западе острова Ява произошло 48 землетрясений, сообщает Detik.
Подробности в материале: Почти 50 землетрясений произошло на западе острова Ява в Индонезии
В юго-восточных районах Ростовской области снято штормовое предупреждение, объявленное ранее из-за чрезвычайной пожароопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.
Подробности в материале: Дожди снизили пожарную опасность в Ростовской области
Девять человек погибли в Нью-Йорке за минувшие сутки в результате подтоплений. Об этом заявили власти американского города.
Площадь активного пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича сократилась до 10 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Число погибших из-за урагана «Ида» жителей американских штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк достигло 22, передаёт 2 сентября NBC News.
Об этом: Число погибших из-за урагана «Ида» в США достигло 22
В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом. Ожидается также, что при грозе шквалистый ветер усилится до 20−25 м/с. Об этом жителей республики предупредила пресс-служба регионального управления МЧС.
Читайте также: На Дагестан надвигаются сильные ливни со шквалистым ветром
В Подмосковье ночью ожидается понижение температуры до — 2 градусов, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Президент США Джо Байден распорядился использовать беспилотники для спутниковых снимков в целях оценки ущерба от урагана «Ида».
Как минимум 29 человек погибли из-за обрушившегося на Восточное побережье США урагана «Ида».
Читайте подробнее: Возросло число погибших из-за урагана «Ида» на востоке США
Не менее 45 человек стали жертвами последствий урагана «Ида», который обрушился на северо-восток США, 2 сентября передала телекомпания CNN со ссылкой на власти пострадавших регионов.
Об этом: Число погибших из-за урагана «Ида» на северо-востоке США увеличилось до 45
Более 4,4 тыс. пожарных привлечены для борьбы с крупным лесным пожаром «Калдор» в американском штате Калифорния. 2 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.
Читайте подробнее: В Калифорнии для тушения пожара «Калдор» привлекли более 4,4 тыс. пожарных
Сельхозпроизводители Амурской области столкнулись с тем, что не могут получить страховые выплаты за гибель урожая на затопленных паводковыми водами полях. Страховые компании делают всё возможное для того, чтобы в случае наступления страхового случая не выплачивать положенные средства.
Читайте также: Сельхозкомпаниям Приамурья отказывают в выплате страховок после наводнения
Вышедшие из берегов реки Амурской области затопили более 50 тыс. га земель. На большей части этой территории погиб весь урожай, сообщил глава региона Василий Орлов президенту РФ Владимиру Путину на совещании в рамках VI Восточного экономического форума.
Читайте подробнее: Паводок в Приамурье погубил посевы на 50 тыс. га сельхозземель
Работа по борьбе с огнём горящих лесов идёт в трёх районах Якутии — Мирнинском, Усть-Майском и Чурапчинском. Тушат шесть возгораний из 40, зафиксированных на территории республики.
Читайте подробнее: В Якутии тушат 6 лесных пожаров из 40
Власти Бурятии направили на помощь пострадавшим и мероприятия по ликвидации последствий паводков 270 млн рублей. Всего на утро 3 сентября в республике подтоплено 114 домов и более 600 участков.
Подробности в материале: На ликвидацию последствий паводка Бурятия направила 270 млн рублей
За прошедшие сутки в лесах Бурятии лесных пожаров не обнаружено, сообщает 3 сентября республиканское агентство лесного хозяйства.
В пригороде Улан-Удэ, по данным на вечер 2 сентября, подтоплено 11 жилых домов — вода поднялась выше уровня пола. В них проживают 50 человек, в том числе 22 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
«Это был настоящий водный апокалипсис»: от стихии пострадали четыре штата США. Число жертв урагана «Ида» достигло 44 человек, большинство из погибших прятались от урагана в подвалах или находились в машинах.
Цитата Первого канала.
Режим чрезвычайной ситуации в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси ввел президент США Джо Байден из-за обрушившегося на регионы урагана «Ида» и последовавших за ним наводнений. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.
Читайте подробнее: В пострадавших от наводнений регионах США объявили режим ЧС
Лето в Краснодарском крае не закончилось. Ливни затопили Витязево по колено, но местным и туристам это не мешает ходить на море. Отпуск же никто не отменял.
Цитата lentadna.
По состоянию на утро 3 сентября в Красноярском крае зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 356 га — в Кежемском и Эвенкийском районах.
3 сентября местами в Башкирии ожидается очень сильный ветер порывами до 26 м/с.
В Якутии с неба сыпятся насекомые. Один из жителей региона показал веранду своего дома, сплошь усыпанную какими-то жучками.
Цитата канала «Регионал».
В северных районах Иркутской области в период с 26 августа по 2 сентября наблюдалась сложная пожарная обстановка. Крупные лесные пожары продолжают действовать в Катангском районе. Наблюдаемая пожарная обстановка хорошо прослеживается на представленном ниже цветосинтезированном спутниковом изображении с выделенными очагами пожаров.
Уровень реки Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ по состоянию на утро 3 сентября составил 269 см. При этом уже к обеду 3 сентября, по словам мэра города Игоря Шутенкова, уровень снизился на 1 см.
Читайте подробнее: Уровень Селенги в Улан-Удэ впервые за неделю начал снижаться
Дым от пожаров в Иркутской области распространился на значительные расстояния. На карте содержания аэрозольного индекса в атмосфере, построенной по данным КА Sentinel-5P/TROPOMI за 1 сентября 2021 г., прослеживается повышенное содержание мелкодисперсных частиц в атмосфере на территории Катангского района Иркутской области в непосредственной близости от пожаров, а также в центральной части Ленского района и западной — Сунтарского района Республики Саха (Якутия).
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4−6 сентября местами по области ожидаются заморозки до 0… — 5 °C, представляющие опасность для сельскохозяйственных растений.
Последствия наводнения в испанском муниципалитете Альканар в Каталонии. Из-за потопа более 10 тыс. человек остаются без электричества. Местные СМИ сообщили, что всего за полчаса выпало около 77 литров воды на квадратный метр.
Площадь лесных пожаров в России за сутки 2 сентября сократилась с 210 тыс. га до 199 тыс. га, сообщает пресс-служба ФГБУ «Авиалесоохрана».
Об этом: В России площадь лесных пожаров за сутки сократилась на 10 тыс. га
Забайкальский край. За прошедшие сутки на реках края преобладал спад уровней воды. На малых реках центральных, южных, юго-восточных, восточных и северных районов вследствие прошедших дождей наблюдался подъем уровней на 1−11 см.
Пойма реки Аргунь у гидропоста Молоканка подтоплена на 15 см. В ближайшие двое суток на большинстве рек края будет преобладать спад.
На отдельных участках Шилки, Чикоя, Ингоды, на реке Чита и малых реках края ожидается рост уровней воды на 6−15 см, на Витиме у села Неляты — на 40−60 см.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 4 по 7 сентября 2021 года в большинстве районов Новосибирской области сохранится и ожидается высокая пожароопасность 4-го класса. 5—7 сентября в Сузунском районе ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса.
3 сентября из-за шторма и сильного донного течения запрещено купание на всех пляжах Анапы.
Иркутская область. На 3 сентября ликвидировано семь лесных пожаров на общей площади 32 713,1 га: по два в Катангском, Усть-Кутском, Нижнеилимском районах и один — в Усть-Илимском районе. В полностью локализованном состоянии на вечер 2 сентября было 12 пожаров на общей площади 26 806,5 га: восемь — в Катангском районе, по одному в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах. Завершается локализация очага площадью 22 га, зарегистрированного в Катангском районе 1 сентября. На всех локализованных и действующем природных пожарах площадь активного горения за сутки сократилась на 7,86 га, до 22,13 га.
Японское метеорологическое агентство выпустило метеопредупреждение на 3−4 сентября 2021 года для префектур Нагасаки, Окаяма, Сага, Фукуока, Хиросима и Ямагути в связи с сильными дождями и грозами, а также возможностью схода оползней. Прогнозируется выпадение от 100 до 150 мм осадков.
На северо-востоке Соединенных Штатов число людей, погибших от последствий урагана «Ида», возросло до 46, сообщает телеканал CNN.
Жителей Тувы предупредили об опасных явлениях погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального агентства гражданской обороны и ЧС, местами в земледельческой зоне республики 3−6 сентября ночью температура опустится до — 2 градусов.
Подробности в материале: В Туве ожидаются заморозки
3 сентября 2021 года. На Розе Хутор (на высоте 2320м) пошёл первый снег.
Цитата канала «Кубанские новости».
В Прибайкальском районе Бурятии из-за подъёма уровня реки Селенга вода вышла на дорогу Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на участке с 17 по 26 километр в превентивных целях ограничено движение для легковых автомобилей.
Подробности в материале: На трассе в Бурятии ограничили движение из-за паводка
Над Западной Сибирью в атмосфере сформировались южные потоки, поэтому на территорию Алтайского края начал поступать сухой, жаркий воздух из Средней Азии.
Вдоль Урала с юга на север будет перемещаться циклоны с сильными грозовыми дождями. Днём небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +21…+26 °С.
В Саратове в ночь со 2 на 3 сентября выпало 9 мм осадков. Из-за сильных потоков воды по маршруту следования троллейбусов №3 и №16 на проезжей части образовался провал, электротранспорт приостановил курсирование.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий до конца дня 3 сентября, а также ночью 4 сентября. Местами по Саратовской области ожидается очень сильный дождь до 50 мм и более.
В Ульяновской области ожидается резкое усиление ветра.
Читайте подробнее: Ульяновские спасатели предупредили о шквалистом ветре
В Ульяновской области потушили очередные возгорания сухой травы, в том числе крупный травяной пожар.
Об этом: В Ульяновской области сгорело ещё более 25 гектаров сухой травы
В Первоуральске и Тугулыме (Свердловская область) ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующие постановления размещены на сайтах городских администраций.
В Тугулыме режим ЧС действует до 12 сентября, в Первоуральске — до особого распоряжения. Меры введены из-за угрозы лесных пожаров.
Запрещено посещение лесов в границах муниципалитетов, не дозволяется въезжать на территорию леса на речном и автомобильном транспорте.
Читайте подробнее: На Среднем Урале ввели режим ЧС в двух городах
Первый снегопад прошёл в горах Красной поляны в Сочи 3 сентября. Видео и фото с первым снегом выкладывают пользователи сети.
Читайте также: В горах Сочи выпал первый снег
В Чувашии в ближайшие дни ожидаются дожди. Причиной станет южный циклон.
Читайте подробнее: В Чувашии похолодает, ожидаются дожди
Дополнительные отряды для патрулирования городского леса формируют в Тольятти. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Сообщается, что 1 сентября в лесном массиве Тольятти зафиксировали сразу восемь возгораний. По одной из основных версий, возгорания произошли в результате поджогов.
Читайте подробнее: В Тольятти формируют дополнительные отряды для патрулирования леса
В Свердловской области предупредили, что 4 сентября в регионе сильно ухудшится погода. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Синоптики прогнозируют сильный ветер до 25 м/с в сопровождении дождей и ливней в некоторых районах региона. Граждан просят воздержаться от отдыха на природе (4 сентября выпадает на субботу).
«В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки», — предупреждает МЧС.
16 жителей деревни эвакуировали из-за травяного пожара в Баймакском районе Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что 2 сентября спасатели получили информацию о горении сухой травы в Баймакском районе республики. По тревоге были подняты спасатели и волонтеры: всего 147 человек на 23 единицах техники. Из-за усиления ветра произошел переход огня через дорогу Баймак-Сибай. В результате трасса была временно перекрыта.
Читайте подробнее: В Башкирии из-за природного пожара эвакуировали жителей деревни
В Татарии в предстоящие выходные дни временами пройдут небольшие дожди с сильными порывами ветра до 21 м/с.
В субботу, 4 сентября, температура воздуха ночью по республике опустится до +5… +10 градусов, днем потеплеет лишь до +11… +16. В воскресенье, 5 сентября, сохранится холодная погода, пройдет небольшой дождь. Ночные температуры воздуха составят не выше +9 градусов, днем — около +15.
До конца суток 3 сентября в Удмуртии ожидается очень сильный дождь.
До конца суток 3 сентября и в течение суток 4 сентября в Челябинской области ожидается ветер до 25 м/с, 4 сентября сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град.
4 сентября в Бурятии сильный дождь, ливневый дождь.
В Магаданской области 4, 6 сентября заморозки (температура ночью до — 8°), 5−6 сентября сильный дождь.
На арктическом побережье Чукотского автономного округа 4 сентября ветер 18−23 м/с.
4−6 сентября в Забайкальском крае сильный дождь, ветер 15−20 м/с.
5−6 сентября на арктическом побережье Якутии осадки (дождь, снег), ветер 18−23 м/с.
4−6 сентября в Карелии, 5 сентября в Мурманской области заморозки (температура ночью до — 3°).
5 сентября на побережье Ненецкого автономного округа ветер до 25 м/с.
В Коми сильный дождь, ветер 16−21 м/с.
4 сентября в Ярославской области сильный дождь.
В рамках рабочей поездки в Амурскую область президент Владимир Путин вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ, сообщает пресс-служба Кремля 3 сентября.
До конца суток 3 сентября в Свердловской области ожидается ветер 25 м/с и более.
6 сентября в Ленинградской области ожидаются заморозки (температура ночью до — 3°).
4 сентября в Свердловской области ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, ветер до 25 м/с.
Средняя температура лета, осредненная по всей территории Российской Федерации, повторила рекордный максимум (с точностью до 0,1°С), установленный в 2016 году, сообщает Гидрометцентр России. За исключением Чукотского полуострова на всей территории страны температура превысила норму. На европейской части страны, в Якутии и на юге Дальнего Востока на 2−3° и более. На азиатской части страны также повторен абсолютный максимум средней температуры лета, а на европейской территории только летом 2010 г. в среднем было еще жарче.
В метеорологической летописи лето 2021 г. стало самым жарким в Северо-Западном и Дальневосточном, вторым в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском и третьим — в Центральном федеральных округах. В последнем случае кроме 2010 г. более жарким оказалось оно в 1972 г. На протяжении месяца рекордные температуры воздуха неоднократно регистрировались на юге европейской части России, в Поволжье, на Урале, в Якутии, на юге Западной Сибири и Дальнего Востока.
В Москве средняя температура лета уступила только историческому рекорду 2010 г. и вместе с 1972 г. занимает вторую строчку в ранжированном ряду самых высоких значений.
На Северном полушарии Земли средняя температура прошедшего лета (с точностью до 0,1°С) также достигла максимума, повторив достижения лета 2019 и 2020 гг. Оно оказалось самым жарким в истории метеонаблюдений в США и Северной Африке, повторила рекорд в Китае, стало третьим в Европе и пятым в Канаде.
Аномалии средней температуры более 2°, кроме России, охватили большую часть Европы, частично Северную Африку, значительную территорию США и Канады.
Работники Уральской базы авиаохраны лесов научат добровольцев «Общероссийского народного фронта» бороться с природными пожарами, сообщили в свердловском департаменте информполитики.
Соответствующих договорённостей добились глава региональной авиалесохраны и областной министр природных ресурсов Алексей Кузнецов. Последний подчеркнул, что участие в тушении пожаров небезопасно для добровольцев.
«Требуются подготовленные волонтеры. Их подготовку из числа молодежного крыла ОНФ области возьмут на себя специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов при нашей поддержке», — сказал чиновник.
В регионе также создадут единую информационную базу по обмену информацией, связанной с пожарной обстановкой. Авиалесохрана обязалась помочь в транспортировке и размещению добровольцев, их обеспечат необходимым оборудованием.
Читайте также: На Урале научат добровольцев тушить лесные пожары
Аномалия средней температуры воздуха в России летом (июнь-август 2021 года)
Источник: Гидрометцентр России
Крыша корпуса Уральского федерального университета на улице Ленина, 51 в Екатеринбурге сильно повредилась из-за ураганного ветра, обрушившегося на город 3 сентября.
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Арктический холод уже на юге. Похолодает на Урале. Пока не изменится погода в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом и других особенностях погоды в выходные рассказала Виктория Дегтярева.
4 сентября заморозки в Калужской области (температура ночью до — 2°), в Алтайском крае, Новосибирской (до — 1°), Томской, Кемеровской (до — 3°) областях.
В Татарии 4 сентября дождь, ветер 16−21 м/с.
В Волгоградской области сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с.
В Приволжском федеральном округе 4 сентября сильный дождь (в Саратовской области очень сильный), ветер 17−22 м/с (в Оренбургской области до 27 м/с), 5−6 сентября на севере заморозки (температураночью до — 1°). В Пермском крае сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, ветер до 25 м/с.
В Курганской области сильный дождь, сильный ливневый дождь.
В Северо-Кавказском федеральном округе сильный дождь, гроза, ветер 15−20 м/с, ночью 4 сентября до 25 м/с.
4 сентября в московском регионе облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью в Москве 6…8°, по области 4…9°, днем в Москве 11…13°, по области 9…14°. Ветер северо-западный 6−11 м/с, днем местами с порывами до 17 м/с.
Темпы распространения лесного пожара «Калдор» в американском штате Калифорния начали снижаться, 3 сентября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную пожарную службу.
Читайте подробнее: В Калифорнии начал слабеть лесной пожар «Калдор»
Американский лидер выступил в Новом Орлеане с речью о мерах, которые предприняла его администрация для ликвидации последствий удара стихии.
Читайте подробнее: Байден выступил с речью в пострадавшем от урагана «Ида» Новом Орлеане
Не менее 300 тысяч баррелей нефти получит из стратегического резерва США американская нефтеперерабатывающая компания Placid Refining Company для смягчения последствий урагана «Ида», обрушившегося на северо-восток страны. Об этом 3 сентября сообщило на своем сайте министерство энергетики государства.
Подробности в материале: США выделят из резерва еще 300 тысяч баррелей нефти из-за урагана «Ида»
Решение завершить поисково-спасательные работы по поиску выживших после землетрясения, произошедшего 14 августа на юге Гаити, приняли гаитянские власти. Об этом 3 сентября сообщил портал HaitiLibre.
Читайте также: В Гаити прекратят поиски выживших после землетрясения
Подземные толчки магнитудой 5,1 были зарегистрированы на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, 4 сентября сообщает на своем сайте Китайский сейсмологический центр.
Читайте также: На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1
Не менее 49 человек погибли из-за наводнений, обрушившихся на северо-восток США в результате наступления урагана «Ида». Об этом 3 сентября сообщило агентство Associated Press.
Читайте подробнее: Число жертв наводнений на северо-востоке США приблизилось к 50
Общая сумма ущерба от первой и второй волн паводка в Амурской области составит свыше 9 млрд рублей, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Жители Забайкальского края, пострадавшие от паводков в июне 2021 года, получат единовременную материальную помощь и компенсацию за утраченное имущество. Об этом 4 сентября сообщает телеграм-канал российского правительства.
Средства для выплат гражданам направит правительство. МЧС проконтролирует использование средств и представит об этом доклад до 1 февраля 2022 года.
Читайте также: Наводнение в Забайкалье: правительство РФ окажет помощь пострадавшим
Сочинские пляжи тяжело переживают осенние шторма. Пляж «Морская звезда» в Лазаревском, например, уцелел не весь.
Цитата канала «Сочи №1».
Уровень реки Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ по ситуации на утро 4 сентября достиг 259 см, снизившись за сутки на 10 см. Тем не менее пойма реки всё ещё остаётся под водой.
Читайте подробнее: Уровень Селенги в Улан-Удэ за сутки упал на 10 см
В период с 28 августа по 3 сентября, по данным спутниковых наблюдений, очаги природных возгораний наблюдались на территории Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов (ФО), а также в юго-западных областях Уральского ФО.
В Северо-Западном ФО в период с 28 августа по 3 сентября зафиксирован один очаг возгорания на землях иных категорий в Новгородской области. Очаг возгорания на землях лесного фонда зафиксирован 2 сентября в Ленинградской области на границе Выборгского и Приозерского районов.
На сегодняшний день, по оперативным данным, на территории Северо-Западного ФО на землях лесного фонда действующих пожаров нет.
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Амурской области Василия Орлова доложить о ситуации с паводками.
Путин: сколько людей утратили полностью имущество, дома?
Орлов: мы обследовали 1500 домовладений, из них непригодными признаны порядка 650, и ещё 350 — это имущество, которое подлежит капитальному ремонту. Общий ущерб по домовладениям составил 2 миллиарда 200 миллионов рублей. На сегодняшний день получили по капительному ремонту выплаты 87 семей, 85 получили на приобретение нового жилья, люди сейчас активно ищут новое жильё взамен утраченного.
На сегодняшний день, по оперативным данным, на территории Приволжского ФО действует 22 пожара на площади 21 858,6 га в следующих субъектах: Башкирия — 10 пожаров на площади 2626,3 га, Марий Эл — 1 пожар на площади 4530 га, Мордовия — 3 пожара на площади 12 775,0 га, Нижегородская область — 3 пожара на площади 302,2 га, Пермский край — 2 пожара на площади 0,7 га, Самарская область — 2 пожара на площади 1614,6 га.
Курортный город Кобулети в Грузии пострадал от урагана и от ливня. Об этом сообщает «Общественное телевидение».
В Свердловской, Челябинской, Курганской областях сохранялась сложная пожарная обстановка. Крупные лесные пожары зафиксированы в Катайском, Далматовском, Шадринском, Мишкинском, Шумихинском районах Курганской области, в Камышловском, Пышминском и Талицком районах Свердловской области, в Кунашакском и Красноармейском районах Челябинской области.
Возле города Кварели на востоке Грузии в Кахетии разгорелся лесной пожар. Об этом 4 сентября сообщает «Общественное телевидение».
Читайте также: На востоке Грузии разгорелся лесной пожар
Жара не спешит покидать Алтайский край, несмотря на осень. Но ночами 4 и 5 сентября возможны заморозки.
По данным синоптиков, вместе с порывистым ветром воздух, который прогреется до +28°C в эти дни, будет способствовать сохранению высокой пожароопасности четвертого класса горимости, местами в западных и предгорных районах — чрезвычайной пожароопасности.
Режим ЧС регионального характера объявлен в Бурятии из-за паводка.
На сегодняшний день по оперативным данным на территории юго-западных районов Уральского ФО действует 45 пожаров на площади 7 942 га в следующих субъектах: Курганская область — 3 пожара на площади 246 га, Свердловская область — 39 пожаров на площади 7481 га, Челябинская область — 3 пожара на площади 215 га.
По спутниковым данным НИЦ «Планета» в период cо 2 по 3 сентября очаги возгораний зафиксированы в Северо-Западном (Ленинградская область), Центральном (Тверская, Московская, Ивановская, Владимирская, Смоленская, Тульская области) и Приволжском ФО (Кировская, Оренбургская области, Башкортостан).
Мощный и обширный антициклон, занимающий всю территорию Западной Сибири, определял погоду 2−3 сентября. В большинстве районов наблюдалась ясная погода, лишь в северо-западных районах, где сохранялось влияние фронтальной облачности, отмечались небольшие дожди.
Антициклон, усиливаясь, занял не только всю Западную Сибирь, но его восточная периферия также распространилась и на Восточную Сибирь, при этом оттеснив атмосферные фронты на районы Иркутской области. В Восточной Сибири дожди отмечались в большинстве районов, и их интенсивность местами составила 6−8 мм за 12 часов.
В горах возле посёлка Бадамдар Сабаильского района Баку начался природный пожар, горят кустарники и трава. Об этом 4 сентября сообщает новостной сайт Oxu.
Читайте подробнее: Возле Баку начался природный пожар
В Алтайском крае из-за сухой, жаркой погоды, активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа.
Читайте подробнее: На Алтае осенью активизировались клещи
В ближайшие дни антициклон продолжит свое продвижение на восток, на Западную Сибирь распространится не только влияние западной периферии антициклона, но и юго-западное направление воздушных потоков, и в регион вернется летнее тепло. А в Восточной Сибири сохранятся влияние холодной воздушной массы и прохладная погода, местами ожидаются заморозки до −1…−5°С.
В связи с тем, что в средней тропосфере 2−3 сентября над Сибирью преобладало влияние воздушных потоков северо-западного направления, произошло вторжение холодного арктического воздуха в Сибирский регион и, как следствие, понижение температурного фона.
Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Как сообщает 4 сентября территориальное управление ГУ МЧС РФ, 5 сентября по области местами ожидаются заморозки до — 5 °C.
Читайте также: В Приангарье накроет снегом
В Новосибирске 5 и 6 сентября ожидается жаркая погода до +28 °С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Читайте также: Жаркую погоду пообещали новосибирцам в ближайшие дни
В Кемеровской области завтра, 5 сентября, в большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса. В Новокузнецком, Беловском, Прокопьевском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Читайте подробнее: В большинстве районов Кузбасса сохраняется высокая пожароопасность
Президент Соединенных Штатов Джо Байден 7 сентября посетит штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, чтобы оценить последствия урагана «Ида». Об этом 4 сентября сообщили в Белом доме.
Подробности в материале: Байден посетит ряд штатов для оценки последствий урагана «Ида»
В Западной Сибири ожидается интенсивный приток тепла с территории Казахстана, и к 5 сентября воздух в дневное время прогреется до +22…+28°С, в Алтайском крае и в Республике Алтай до +32°С.
Мэрия Читы обнародовала причину коммунального ЧП с затоплением частных домов в городе. При строительстве многоквартирного жилого дома на перекрестке улиц Кочеткова и Фрунзе рабочими самовольно был засыпан водопропускной коллектор, служащий для отвода дождевых вод. И ввиду затяжного дождя 4 сентября начало топить окрестные частные дома.
Об этом: Засыпанный коллектор спровоцировал наводнение в Чите
Откачка ливневых вод производилась вчера, 4 сентября, в Чите. Силами АО «Водоканал — Чита» было откачано 64 кубометра воды из испарительного бассейна по улице Рахова. Подрядная организация Комитета городского хозяйства откачала на улице Лазо (район баз) 140 кубометров воды.
По данным системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, площадь всех земель лесного фонда, пройденная пожарами в России с начала 2021 года к утру 1 сентября, составила 17,5 млн гектаров. Больше было только в 2012 году — 17,6 миллиона. А по площади земель, на которых растёт лес, этот год стал рекордным: 12,5 млн гектаров, в 2012 году было меньше — 11,2 миллиона. Цифры эти не окончательные, и 2021 год ещё может оказаться первым по всем показателям.
Гринпис.
Магнитосфера Земли поднимется до ощутимых отметок после обеда 5 сентября. Активность магнитной бури продлится до конца дня.
В течение всего дня геомагнитный фон будет колебаться от трехбалльной силы удара до умеренной активности. Больше всего это будет ощутимо после обеда в воскресенье. Специалисты предупреждают, что магнитные бури особо опасны для людей, которые работают с нервно-психическими напряжениями, а также для тех, чья деятельность связана с высокой ответственностью.
Уровень реки Селенга в Улан-Удэ за последние сутки снизился на 13 см и достиг отметки 246 см. По словам мэра города Игоря Шутенкова, по прогнозам, вода продолжит отступать.
Читайте подробнее: Вода в Улан-Удэ пошла на спад
Washington Post: «Почти каждый третий американец за прошедшее лето столкнулся со стихийным бедствием, таким как ураганы и наводнения. Примерно один из трех американцев живет в округе, который за последние три месяца пострадал от погодного катаклизма. Расширение масштабов стихийных бедствий, вызванных изменением климата, усиливается как минимум с 2018 года».
В Бай-Тайгинском районе Тувs днём 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Читайте также: В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Западной Сибири ожидается интенсивный приток тепла с территории Казахстана. Как сообщает CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», к 5 сентября воздух в регионе в дневное время прогреется до +22…+28°С.
В Алтайском крае и Республике Алтай будет ещё жарче: до +32°С.
Читайте подробнее: Аномальная осенняя жара пришла на Алтай
Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность в Одесском районе Омской области (5 класс горимости). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Обь-Иртышского гидрометцентра.
Об этом: Жителей Омской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
В большинстве районов Новосибирской области 6 и 7 сентября сохранится высокая пожароопасность (4 класса). При этом в Сузунском районе в эти же дни ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Читайте подробнее: В новосибирских районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность
В Кемеровской области с 6 по 7 сентября 2021 года местами ожидаются заморозки 0…-2°С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Читайте подробнее: В Кузбасс идут заморозки до — 2°С
Якутия продолжает гореть в 29 местах, за сутки в регионе обнаружено два новых очага лесных пожаров. Площадь территории, охваченной огнём, составляет 222 тыс. га.
Подробности в материале: В Якутии продолжают гореть 222 тыс. га лесов
В Якутии уменьшают количество человек, задействованных в борьбе с огнём лесных пожаров. 6 сентября из республики уедут 99 лесопожарных федерального резерва.
Читайте подробнее: Из горящей Якутии вывозят силы федерального резерва
За прошедшие сутки в лесах Бурятии пожаров не обнаружено, сообщает 6 сентября республиканское агентство лесного хозяйства.
В Бурятии наблюдается спад уровня воды на всем протяжении течения реки Селенги и её притоках. Тем не менее в регионе остаются подтопленными 70 домов и 939 участков в десяти населённых пунктах.
Читайте также: В Бурятии подтоплены дома и участки в десяти населённых пунктах
По состоянию на утро 6 сентября в Красноярском крае зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 385,5 га — в Богучанском, Дзержинском, Тасеевском и Эвенкийском районах.
Кубань. В Темрюкском районе штормом выбросило на берег сотни огромных медуз.
Три природных пожара на площади 1530 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что все пожары в республике уже локализованы. За минувшие 24 часа в Башкирии вспыхнул один природный пожар на площади 0,13 га. При этом спасателям удалось ликвидировать четыре природных пожара на площади 1859,63 га.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки ликвидировали четыре природных пожара
На севере Иркутской области уже выпал снег.
7−10 сентября в центральных и южных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами сохранятся заморозки до — 5 °C.
Подробности в материале: В Красноярском крае ожидаются заморозки
Бригады военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) завершили работы по тушению и локализации лесных пожаров на территории Якутии (Республики Саха). Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе ВВО.
Читайте также: Российские военные возвращаются после тушения пожаров в Якутии
Заморозки до —2 °С ожидаются в Самарской области. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что 7 и 8 сентября в регионе осадков не ожидается. Ночью в эти дни температура воздуха может понизиться до —2 °С, а днем столбик термометра может подняться до +17 °C.
Подробности в материале: В Самарской области ожидаются заморозки до — 2 °С
Метеорологическая служба Новой Зеландии выпустила метеопредупреждение для районов Бей-оф-Пленти, Кентербери, Марлборо, Нельсон, Отаго, Саутленд, Таранаки, Тасман и Уэст-Кост в связи с прогнозируемыми сильными дождями, порывистым ветром и возможными наводнениями до 8 сентября 2021 года включительно. Об этом сообщает ДСКЦ МИД России.
В столице Бурятии Улан-Удэ уровень реки Селенга за минувшие сутки снизился на 13 см. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, от воды освободились шесть домов.
Читайте также: Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на 13 см
В минувшие выходные амурский паводок благополучно миновал Комсомольск-на-Амуре — максимальная отметка воды там составила 695 см при прогнозной в 700 см. Цифра на 45 см превысила границу опасных явлений. Однако серьезных последствий в городе не было, жилье не пострадало.
Читайте подробнее: В Хабаровском крае паводок на Амуре проходит последнюю волну у Николаевска
В Хакасии сохраняется предупреждение о заморозках, сообщили 6 сентября в администрации Абакана.
Об этом: Заморозки ожидаются в Хакасии
Заморозки до двух градусов мороза прогнозируются на территории Воронежской области ночью и утром 7 сентября, об этом сообщили в Воронежском гидрометеоцентре.
Подробности в материале: В Воронежской области прогнозируются заморозки и бабье лето
Минприроды Забайкалья запросило 401 миллион рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ в 13 районах Забайкалья. Как пояснил 6 сентября министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков, проект согласован Минфином России, внесен в Минприроды России и в правительство Российской Федерации.
Подробности в материале: Забайкалье запросило 401 миллион рублей для ликвидации последствий паводка
В Забайкальском крае расширили списки пострадавших от трёх волн поводка, постигших регион летом 2021 г. Как сообщает 6 сентября пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова председателя краевого правительства Инны Щегловой, на сегодняшний день дополнительно были представлены еще 344 человека.
«По Нерчинскому району остается вопрос, откуда появились 29 человек. Считаю, что необходимо выехать и провести проверку на территории района», — заметила чиновница.
Подробности в материале: Пострадавшими от наводнения в Забайкалье признаны ещё более 300 человек
В Новосибирской области за неделю — с 30 августа по 5 сентября — с помощью космического мониторинга было зафиксировано 37 термических точек, 11 из них только за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
Читайте подробнее: Ландшафтные пожары возобновились в Новосибирской области
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 7 сентября по 10 сентября 2021 года по Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса, а в Сузунском и Новосибирском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС — высокий класс пожарной опасности).
В Забайкальском крае продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый тремя волнами наводнения летом 2021 г. По словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Ватагина, рабочей группой по оценке ущерба подтверждены повреждения на 113 километрах автомобильных дорог регионального и местного значения и на 69 мостовых сооружениях. Общая сумма подтвержденного ущерба составляет 571,7 миллиона рублей.
Подробности в материале: Забайкальское наводнение разрушило более 100 километров дорог
В Татарии ночью и утром 7 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 2 градусов. Вероятен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит не выше +15 градусов.
Читайте также: В Татарии из-за заморозков объявили штормовое предупреждение
Красноярцы в соцсетях сообщают о том, что почувствовали землетрясение.
В Иркутской области 6 сентября произошло землетрясение. По данным Немецкого исследовательского центра геонаук, его магнитуда составила 5,2, а эпицентр располагается в горном массиве Хамар-Дабан, в 88 километрах северо-западнее населенного пункта Орлик.
Об этом: В Приангарье ощутили землетрясение
Общее число погибших из-за прохождения по территории США урагана «Ида» составляет не менее 63. Об этом 5 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на органы власти штатов.
Читайте также: Число погибших из-за урагана «Ида» в США выросло до 63
В Иркутской области ликвидирован крупный пожар на площади 1500 га, зарегистрированный 29 августа в Катангском районе.
Об этом: В Приангарье улучшилась обстановка с лесными пожарами
В Новосибирской области из 37 зарегистрированных за неделю с 30 августа по 5 сентября термических точек 23 находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.
Подробности в материале: Ландшафтные пожары подбираются к населённым пунктам Новосибирской области
На западе Якутии прогнозируется потепление, и это может привести к увеличению числа очагов лесных пожаров в республике. Таковы выводы Авиалесоохраны России.
Читайте подробнее: Погода в Якутии может усугубить ситуацию с лесными пожарами
В Приамурье от воды не освободились четыре села, в них подтоплены пять жилых домов и 145 придомовых территорий. До сих пор не восстановлено автомобильное сообщение с одним селом.
Власти Забайкальского края обнародовали сумму ущерба, который понесли объекты социальной сферы региона в результате трёх волн паводка летом 2021 года. По данным вице-премьера регионального правительства Татьяны Цымпиловой, она ставила 373,9 миллиона рублей.
Об этом: Наводнение в Забайкалье: названа сумма ущерба объектам социальной сферы
Сухая, жаркая погода серьезно осложнила пожароопасную обстановку в Алтайском крае. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, только 5 сентября 2021 года было потушено 36 пожаров. Из них 16 — техногенных, в восьми случаях горела сухая трава на полях, и 12 пожаров составило горение твердых бытовых отходов.
На сегодняшний день на территории шести муниципальных образований Алтайского края введен особый противопожарный режим: Благовещенский, Волчихинский, Ключевской, Родинский, Угловский и Шелаболихинский районы.
Во вторник, 7 сентября, в ночные и утренние часы местами по Пензенской области ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до +12… +14 ° C. В ночные часы осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь.
Подробности в материале: В Пензенской области прогнозируют заморозки
Как сообщили в мэрии Омска, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС, в ночное время с 7 по 11 сентября температура воздуха опустится до минусовых отметок.
Читайте также: В Омске ожидаются кратковременные заморозки
В юго-восточных районах Саратовской области с 7 по 13 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).
Читайте подробнее: В Саратовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Ситуация с природными пожарами на территории России продолжает стабилизироваться, и на сегодняшний день в стране действует чуть больше 120 подобных очагов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«Ситуация с природными пожарами продолжает стабилизироваться. На сегодняшний день в 17 регионах действует более 120 очагов природных пожаров», — говорится в сообщении.
Читайте также: В МЧС РФ заявили о стабилизации ситуации с природными пожарами
7 сентября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с, ночью в Туруханском районе порывы южного ветра до 15 м/с, ночью и утром в Эвенкийском муниципальном районе, в центральных и южных районах Красноярского края местами туман, в центральных районах сохранится высокая пожарная опасность IV класса. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.
В Якутии отмечается аномально долгое течение пожароопасного сезона, в связи с чем продлен срок работы отряда Федеральной Авиалесоохраны на тушении возгораний в регионе, сообщает пресс-служба ведомства 6 сентября.
145 парашютистов-десантников Якутской и Федеральной Авиалесоохраны, работников наземных лесных служб продолжают тушить в западной (Мирнинский, Нюрбинский районы), центральной (Чурапчинский район), юго-восточной (Усть-Майский район) частях Якутии 6 лесных пожаров на площади, пройденной огнем около 140 тысяч на, в том числе локализовано 3 пожара на площади, пройденной огнем 104 тыс. га.
Тушение одного из пожаров идет исключительно вручную из-за невозможности доставки наземной техники.
В западной и юго-восточной частях региона местами сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Температура воздуха достигает +20°С, осадки отсутствуют.
Режим ЧС действует в Якутии с 23 июня. Для борьбы с огнем в регион было переброшено более 1,3 тысячи парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 15 регионов Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов.
Совместными усилиями в условиях ЧС (с 23 июня по 5 сентября) парашютисты-десантники и другие силы сохранили от огня миллионы га якутской тайги, потушив более 610 лесных пожаров, в том числе более 550 труднодоступных и удаленных.
В настоящее время поэтапный вывод группировки межрегиональных сил Авиалесоохраны из Якутии близок к завершению. Срок работы 25 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны для тушения возгораний в регионе продлен.
Грозы с опасным усилением ветра ожидаются в Ленинградской области в ближайшие часы, предупреждает ГУ МЧС России по Ленобласти.
Об этом: Грозы с усилением ветра ожидаются в ближайшие часы в Ленобласти
В Чувашии резко похолодало, температура снизилась до +1…+3 градусов, местами — до нулевой отметки.
Читайте также: Дожди в Чувашии может сменить бабье лето
Заморозки до — 5 °C мороза ожидаются в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что 7 сентября местами в республике ожидается небольшие дожди.
В столице Бурятии Улан-Удэ работают 49 мобильных групп по оценке ущерба от паводков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, заявления от пострадавших от наводнения принимают и готовят документы 98 человек.
Читайте также: В Улан-Удэ создано 49 групп по оценке ущерба от паводка
Заморозки прогнозируют в ближайшие сутки в Брянской области. Метеопредупреждение 6 сентября объявило региональное управление МЧС.
Читайте также: В Брянской области ожидают заморозки
Помощь из федерального бюджета окажут пострадавшим от урагана «Ида» жителям штата Нью-Йорк, сообщили 6 сентября в пресс-службе Белого дома.
Читайте также: Жителям штата Нью-Йорк будет оказана федеральная помощь в связи с ураганом