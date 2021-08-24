Лето 2021 года стало настоящим испытанием для многих территорий нашей необъятной страны и всего мира. Это и наводнения, возникшие в результате обильных дожей на Кубани и Дальнем Востоке, и землетрясение на Курилах, и аномальная жара в Поволжье и на Урале.

Три человека пропали после мощных ливней и града в Дагестане.

Климатический кризис раздул природные пожары. По состоянию на 24 августа в России полыхает более одного миллиона гектаров лесных площадей (данные Авиалесоохраны). Суммарная же площадь, пройденная огнем, по всей российской территории оказалась на 22,4% больше (в сопоставлении с аналогичным периодом 2020 года).

Тем временем мировые синоптики объявили июль самым жарким за все годы наблюдений. С огненной стихией и другими природными катаклизмами борются во Франции, Греции, Турции и других странах.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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Иван Шилов ИА REGNUM
И грянул шторм
10:08 24.08.2021

Сопоставление суммарного количества пожаров на территории России за период с 1 января по 23 августа в 2021 г. с аналогичным периодом 2020 г. показало, что в текущем году количество очагов природных возгораний меньше на 28%. Однако в Приволжском и Уральском федеральных округах в этот период наблюдается большее число очагов природных возгораний: в 1,6 и 1,7 раза соответственно.

Цитата НИЦ «Планета».

10:09 24.08.2021

Суммарная площадь, пройденная огнем, по всей территории России больше на 22,4% в сопоставлении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом информирует сайт НИЦ «Планета».

В Северо-Западном (1,4 раза), Приволжском (в 2,8 раза), Уральском (в 5,8 раза) и Сибирском (в 1,1 раза), Дальневосточном (1,1 раза) федеральных округах за наблюдаемый период отмечаются большие площади, пройденные огнем, по сравнению с тем же периодом в 2020 г. В Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, напротив, наблюдаются меньшие площади, пройденные огнем.

10:09 24.08.2021

За период с 17 по 23 августа на территории России зарегистрировано 1094 очага природных возгораний, что на 4,6% больше, чем было зафиксировано в период с 10 по 16 августа. Из обнаруженных очагов природных возгораний наибольшее число наблюдалось в Сибирском регионе — 410. В Дальневосточном регионе зафиксировано 397 природных пожаров, в Европейском регионе — 287.

Данные НИЦ «Планета».

10:14 24.08.2021

Наиболее сложная пожарная обстановка наблюдалась в Якутии (Мирнинский, Ленский, Нюрбинский, Верхневилюйский, Жиганский, Усть-Майский районы), Иркутской области (Катангский район), Чукотском автономном округе (Билибинский район), Башкории (Белорецкий, Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Хайбуллинский районы), Курганской области (Катайский, Далматовский, Шадринский, Альменевский районы), Мордовии (Темниковский район), Марий Эл (Медведевский район), где за прошедшую неделю (17−23 августа) отмечены максимальные площади, пройденные огнем.

Данные НИЦ «Планета».

10:20 24.08.2021

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, по состоянию на 23 августа режим ЧС действует в шести субъектах Российской Федерации: на всей территории Якутии и Марий Эл, в Иркутской области (Катангское муниципальное образование), в Мордовии (Темниковское муниципальное образование), в Челябинской области (Карталинское муниципальное образование), в Чукотском автономном округе (Билибинское муниципальное образование).

10:20 24.08.2021

В период с 21 по 23 августа метеорологические условия в северной части европейской территории России (ЕТР) определялись влиянием атлантических циклонов и системы их атмосферных фронтов. По территории Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ФО) отмечалось прохождение южного циклона, который с Азовского моря перемещался на север и северо-восток, и его атмосферных фронтов. В конце периода на большей части Центрального ФО установилось влияние антициклона с территории зарубежной Европы.

Данные НИЦ «Планета».

10:22 24.08.2021

С 19 по 23 августа на большей части территории России среднесуточная температура была около и выше климатической нормы на 2−6 °С и составила днем в Центральном ФО от +19 до +26 °С, на юге — до +30 °С.

В Северо-Западном ФО днем преобладала температура от +12 до +19 °С. В Приволжском ФО среднесуточная температура была выше климатической нормы на 8−12 °С, дневная температура превышала +35 °С.

В эти дни сильная жара наблюдалась в Удмуртии, Башкирии, Татарии, Саратовской области, где температура днем повышалась до +39 °С, в Оренбургской и Самарской областях — до +41 °С, в Мордовии, Чувашии, Нижегородской области — до +35 °С, Марий Эл до +36 °С, в Кировской, Ульяновской областях и Пермском крае — до +38 °С.

Данные НИЦ «Планета».

10:23 24.08.2021

С 19 по 23 августа в России был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, он составил: 21 августа в Оренбурге +39,6 °С, предыдущий +36,0 °С отмечался в 2006 г.; в Ульяновске +36,8 °С, предыдущий +35,1 °С был в 1929 г.; в Самаре +38,5 °С, предыдущий +34,2 °С наблюдался в 2007 г.; в Уфе +38,4 °С, предыдущий в 2016 г. и составил +32,5 °С; 22 августа в Кирове +32,0 °С, предыдущий +31,1 °С отмечался в 1949 г.; в Казани +35,1 °С, предыдущий составил +33,4 °С в 1972 г.; в Самаре +35,4 °С, предыдущий +34,1 °С в 1940 г.; в Уфе +38,3 °С, предыдущий +33,6 °С был в 2016 г.; в Оренбурге +38,2 °С, предыдущий +37,3 °С в 1976 г.

Данные НИЦ «Планета».

10:23 24.08.2021

Солнечная погода в Ульяновске. ulmeria.ru.

10:24 24.08.2021

На востоке Европейской территории России с 19 по 23 августа 2021 г. температура достигала отметок +35 °С и выше, что зафиксировано на спутниковой карте температуры поверхности суши.

10:28 24.08.2021

В Дагестане после схода селей пропали пять человек. Сначала в Левашинском районе селевым потоком унесло припаркованный на берегу реки ВАЗ-2107, в салоне в этот момент находились два человека — мать и сын. В соседнем селе унесло грузовую «Газель», в которой находился 52-летний мужчина.

Цитата канала «112».

10:28 24.08.2021

С начала 2021 года в Хакасии потушили 1368 пожаров. Как сообщили 24 августа в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, почти 30% возгораний — это палы травы и степные пожары.

Читайте также: В Хакасии с начала года произошло более 1,3 тыс. пожаров

10:29 24.08.2021

В Дагестане после сильного ливня оказалась заблокирована группа туристов в Карадахской теснине из-за поднятия уровня реки после ливней.

Тургруппа не была зарегистрирована, всего эвакуировали 34 человека. Два туриста — 35-летний Артём Мартынов из Московской области и 37-летний Илья Кузнецов из Петербурга — пропали, их ищут.

Цитата канала «112».

10:39 24.08.2021

Площадь активного горения в лесах Марий Эл по состоянию на утро 24 августа сократилась до 27 гектаров. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 0:00 мск 24 августа, на землях лесного фона республики действуют два пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 2542 гектара.

Подробности в материале: Площадь активного горения леса в Марий Эл за сутки сократилась вдвое

11:02 24.08.2021

Под влиянием циклонов и атмосферных фронтов на большей части Европейской России отмечались дожди, местами сильные, ливневые дожди с грозамии и порывистым ветром.

Сильный дождь с грозой наблюдался 21 августа в Ивановской, Белгородской, Орловской областях, где выпало от 17 до 33 мм осадков. 21 августа — 22 августа в Архангельской, Мурманской, Псковской, Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской областях зафиксировано от 15 до 26 мм осадков.

22—23 августа сильный грозовой дождь прошел в Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областях, в Ненецком автономном округе, Ивановской, Костромской областях, в Калмыкии и Дагестане, выпало от 17 до 32 мм осадков. Ветер усиливался в Коми до 22 м/с, в Удмуртии до 24 м/с. 22 августа очень сильный дождь с грозой наблюдался в Краснодарском крае, на метеостанции Кропоткин выпало 87 мм осадков, в Ставропольском крае на метеостанции Изобильный 72 мм.

Данные НИЦ «Планета».

11:07 24.08.2021

Природный пожар под Первоуральском. © Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

11:18 24.08.2021

По данным объединенной ГПС НИЦ «Планета» и ВГИ, 21−23 августа грозовая активность была зафиксирована в Центральном (Орловская, Ивановская, Владимирская, Белгородская, Курская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская области), Приволжском (Пензенская, Нижегородская области, Мордовия, Чувашия, Марий Эл), Южном (Краснодарский край, Ростовская область) и Северо-Кавказском ФО (Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария).

Отдельные вспышки молний наблюдались в Северо-Западном (Вологодская область), Центральном (Костромская, Ярославская, Тульская, Калужская, Московская, Рязанская, Саратовская области), Приволжском (Татарстан, Самарская область), Южном (Адыгея, Калмыкия, Волгоградская область) и Северо-Кавказском ФО (Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия), а также на территории Украины, стран Закавказья и над акваториями Черного и Азовского морей.

11:20 24.08.2021

Сели в некоторых районах Дагестана разрушили дороги. СМИ пишут, что пропали пять человек.

Сначала в Левашинском районе селевым потоком унесло припаркованный на берегу реки ВАЗ-2107, в салоне в этот момент находились два человека — мать и сын. А в соседнем селе унесло грузовую «Газель». Там находился 52-летний мужчина. Еще двух человек ищут.

Кроме того, в Карадахской теснине застряла группа туристов. Эвакуировали 34 человека.

Цитата канала tv360.

11:39 24.08.2021

Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й классы, определяемые по методу Нестерова В. Г.) отмечалась в период с 21 по 23 августа в Брянской, Курской, Белгородской областях, на востоке Южного ФО, на севере Ставропольского края, в Дагестане и Приволжском ФО.

11:41 24.08.2021

Уровень воды в Иркуте превысил критическую отметку и составляет 322 см, сообщили в мэрии.

11:52 24.08.2021

В Красноярском крае 24 августа зарегистрировано два лесных пожара на площади 145 га. Как сообщили в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в Эвенкийском муниципальном районе.

Подробности в материале: В Эвенкии полыхают лесные пожары

12:07 24.08.2021

Площадь лесных пожаров в Томской области в 2021 году сократилась вдвое. Об этом сообщили 24 августа в региональной администрации.

Подробности в материале: В Томской области сократилась площадь лесных пожаров

12:13 24.08.2021

Беда сплачивает людей: масштаб лесных пожаров в этом году такой, что страшно за будущее и сложно оставаться в стороне. В Якутии, сейчас в Марий Эл, Самарской области и других пострадавших от огня регионах вместе с государственными структурами на тушении работает все больше волонтеров.

12:32 24.08.2021

Сегодня погоду на территории Приамурья определяет циклон, пришедший с юга. За минувшие сутки под его влиянием в регионе прошли интенсивные дожди, местами достигшие критериев опасного метеорологического явления, осадки за 12 часов составили 40−59 мм.

В течение дня местами сильные и очень сильные дожди сохранятся на территории Амурской области. В Еврейской АО и Хабаровском крае осадков будет меньше, но и тут в отдельных районах прошумят грозовые ливни.

12:32 24.08.2021

Дождь [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM].

12:40 24.08.2021

В дальнейшем на текущей неделе на территории Амурской области с усилением влияния гребня сибирского антициклона осадков станет существенно меньше, в Еврейской АО и Хабаровском крае местами сохранятся кратковременные дожди с грозами.

12:43 24.08.2021

Необходимо направить максимум усилий на то, чтобы до 1 сентября все очаги лесного пожара были ликвидированы. Об этом заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев.

«У нас пройдут линейки в открытом режиме, дети пойдут в школу. Никакой задымленности в республике быть не должно», — добавил он.

Подробности в материале: В Марий Эл надеются ликвидировать лесной пожар до 1 сентября

13:02 24.08.2021

25−26 августа на юго-востоке Хабаровского края с выходом южного циклона могут пройти сильные дожди. Температурный фон немного понизится: ночью будет около +13…+18°С, местами +5…+10°С, днем воздух будет прогреваться до +22…+27°С, в отдельных районах не теплее +17…+22°С. При этом слабый до умеренного ветер, в пределах 7−12 м/с.

13:15 24.08.2021

С начала года в Татарии зарегистрировали свыше 1 тыс. термических точек и 746 случаев возгорания на граничащих с лесным фондом территориях. Всего в регионе произошло 14 лесных пожаров общей площадью 160,24 га. По предварительной оценке, ущерб от пожаров в лесах в этом году составил порядка 5 млн рублей. Больше всего возгораний произошло в Азнакаевском, Сармановском, Альметьевском, Елабужском, Лениногорском районах Татарии.

Читайте также: В Татарии планируют продлить ограничения на пребывание в лесах

13:46 24.08.2021

Тушение лесного пожара. Пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

13:56 24.08.2021

Фронт огня пожара, который пришел из заповедника на территории Мордовии, находится на расстоянии около 1,5 км от периметра Сарова. Площадь активного горения лесов на территории Нижегородской области составляет около 300 гектаров.

Читайте подробнее: Площадь пожара в лесах Нижегородской области достигла 300 гектаров

13:56 24.08.2021

В Ульяновской области продолжает гореть трава.

Подробности в материале: В Ульяновской области сгорело ещё 7 гектаров сухой травы

14:04 24.08.2021

В западных районах Пензенской области с 25 по 30 августа ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).

Подробности в материале: В Пензенской области высока вероятность возникновения лесных пожаров

14:06 24.08.2021

Ущерб от непогоды в двух крупных хозяйствах Ставрополья составил 160 млн рублей, сообщает телеграмм-канал «Россия аграрная».

По словам и. о. министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова, ливень и сильный ветер повредили ферму, склады и комбайны в двух крупных хозяйствах Новоалександровского округа Ставрополья — ЗАО «Радуга» и СПК колхоз «Родина». На территории сельскохозяйственных предприятий оборваны линии электропередачи, повреждена кровля строений на площади около 25 тыс. кв. м.

В хозяйствах повреждены склады с семенами, здания фермы и комбайны, стоявшие под навесом. По предварительным подсчетам, сумма ущерба в этих хозяйствах составила порядка 160 млн рублей. И это без учета посевов кукурузы и подсолнечника.

14:27 24.08.2021

Федеральная трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара.

14:28 24.08.2021

Площадь природных пожаров этого лета заняла второе место за всю историю спутниковых наблюдений в России и вполне может побить рекорд.

По данным Информсистемы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), с начала 2021 года огонь прошел почти 17,2 млн га. Хуже ситуация была только в 2012 году — тогда за восемь месяцев стихия накрыла 17,5 млн га. Больше всех продолжает гореть Якутия, хотя по местным меркам ситуация улучшается.

14:32 24.08.2021

Погодные изменения Иван Шилов © ИА REGNUM.

14:38 24.08.2021

Трава на площади один гектар горит в Самарской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в г. Кинели загорелась трава на площади один гектар. С огнем продолжают бороться спасатели на четырех единицах техники. Ожидается прибытие пожарного поезда со станции Кинель.

Подробности в материале: В Самарской области выявили еще два очага травяных пожаров

14:44 24.08.2021

Иркутская область. На реке Шилка, у города Сретенск и у села Усть-Карск, в ближайшие сутки рост уровней воды продолжится, ожидается выход воды на пойму. На реке Куэнга в Чернышевском районе подъем продолжится, возможен выход воды на пойму в районе сел Налгекан и Дунаево.

14:47 24.08.2021

Водителям следует объезжать аварийный участок трассы Пермь — Екатеринбург из-за лесного пожара, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Перекрыт участок трассы с 318-го по 326-й км. Рядом, у горы Волчиха, горит лес.

«Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда — СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу «Первоуральск-Шаля», — цитирует полицейских «УралLIVE».

Об этом: В ГИБДД дали инструкции водителям из-за перекрытия трассы на Урале

14:59 24.08.2021

Восемь очагов лесных пожаров тушат в национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что сейчас площадь активного горения в этом районе составляет 15 га.

«В границах пожара наблюдается 8 очагов: пять лесных и три на прилегающей территории. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте подробнее: В нацпарке Самарской области тушат восемь очагов пожара

15:19 24.08.2021

Заморозки до одного градуса мороза прогнозируют в Тверской области в ночные и утренние часы 25 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Читайте подробнее: В Тверской области прогнозируют заморозки

15:26 24.08.2021

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал оперативные поручения в связи с природным пожаром у горы Волчиха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Пожар разгорелся на территории в 50 га в Билимбаевском лесничестве. По поручению Куйвашева к тушению пожара привлекли сотрудников уральской авиабазы. В борьбе с огнём участвуют 70 пожарных и 12 единиц техники.

«Задействован вертолет МЧС МИ-8, планируется вылет вертолета МИ-8 Росгвардии, ожидается прибытие пожарного поезда», — сообщили в департаменте.

Глава Первоуральска Игорь Кабец выехал на место тушения пожара.

Читайте также: Свердловский губернатор дал поручения в связи с пожаром у горы Волчиха

15:47 24.08.2021

Руководству горнолыжного курорта «Волчиха» поручено эвакуировать персонал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

«Организовано взаимодействие с руководством горнолыжного курорта «Волчиха» для эвакуации персонала. В летний период горнолыжная база «Волчиха» не работает», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что садовое товарищество «Волчиха» и посёлок Магнитка находятся в 2 км и 3 км от пожара. Будут ли эвакуировать жителей, пока неизвестно. В борьбе с огнём задействованы 71 человек и 17 единиц техники.

Читайте подробнее: Уральский курорт эвакуируют из-за пожара на горе Волчихе

15:47 24.08.2021

В настоящее время на территории заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии действуют два очага лесного пожара площадью 5 и 60 гектаров. Площадь, пройденная огнем, в северо-западной части заповедника составляет 5950 гектаров, в северо-восточной — 4 тыс. гектаров.

Пожар из заповедника перешел на 1 квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества, площадь активного горения составляет 100 гектаров.

Читайте подробнее: Пожар из «Заповедной Мордовии» перешёл на территорию лесничества

16:10 24.08.2021

В Новосибирской области в период с 24 по 27 августа ожидается аномально жаркая погода — до +30 °C и выше. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Об этом: В Новосибирскую область возвращается аномальная жара

16:19 24.08.2021

Климатические изменения [Иван Шилов © ИА REGNUM]

16:52 24.08.2021

Вертолет МЧС приступил к борьбе с лесным пожаром в Первоуральском городском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка министерства.

«В тушении пожара задействован вертолет Ми-8 МЧС России», — сообщили в ведомстве.

Пожарные задействовали пожарный поезд. Используется беспилотная авиационная система для разведки в зоне возгорания.

Читайте также: Вертолет МЧС приступил к тушению пожара рядом с уральской горой Волчихой

17:19 24.08.2021

Движение по федеральной трассе Р242 Пермь — Екатеринбург возобновили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики Свердловской области.

В департаменте опубликовали сообщение регионального управления ГИБДД. По информации полицейских, движение по трассе возобновили с 18:50 (время местное).

До этого из-за лесного пожара было закрыто 26 км трассы на участке с 300-го по 326-й км.

Подробности в материале: Трассу Пермь — Екатеринбург, перекрытую из-за пожара, открыли для движения

18:19 24.08.2021

Природный пожар. Оренбургская область. 56.mchs.gov.ru

18:32 24.08.2021

Дополнительные деньги в размере 24 млрд рублей будут выделены регионам России для борьбы с лесными пожарами, заявил президент страны Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Читайте также: Путин пообещал регионам 24 млрд рублей на борьбу с пожарами

20:09 24.08.2021

Тушение пожара в Свердловской области. ГУ МЧС России по Свердловской области

20:53 24.08.2021

В течение прошедших и текущих суток в Мордовский заповедник переброшены 30 парашютистов-десантников Карельской и Вологодской Авиалесоохраны. 15 парашютистов-десантников федерального уровня уже проводят на территории заповедника встречный контролируемый отжиг в течение двух недель.

Читайте подробнее: На пожар в заповедник Мордовии переброшены ещё 30 парашютистов

22:50 24.08.2021

Лесной пожар. Пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области

03:17 25.08.2021

Водохозяйственный комплекс Волгоградской и Ростовской областей в середине октября 2021 года может столкнуться с перебоями в работе из-за нехватки воды в Цимлянском водохранилище, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Читайте также: В Ростовской и Волгоградской областях прогнозируют перебои с водоснабжением

05:41 25.08.2021

Самый высокий класс пожарной опасности сохраняется в четырёх районах Якутии — Амгинском, Усть-Майском, Томпонском и Алданском. За сутки в лесах республики обнаружили 12 новых возгораний, потушили — пять, локализовали — шесть.

Об этом: В Якутии за сутки обнаружили 12 новых лесных пожаров

06:06 25.08.2021

В Якутии восстанавливают 396 опор линий электропередачи, повреждённых из-за лесных пожаров. Энергетикам необходимо успеть завершить эту работу до начала отопительного сезона.

Об этом: В лесах Якутии сгорели 396 опор линий электропередачи

06:56 25.08.2021

В Амурской области резко поднялась вода в реке Уркан. Участок дороги возле реки подтоплен в трёх местах, уровень воды выше 600 см.

Читайте подробнее: Ещё одна река в Амурской области вышла из берегов

07:04 25.08.2021

Природный пожар вблизи горнолыжного курорта «Волчиха». Свердловская область. Фото: 66.mchs.gov.ru

07:34 25.08.2021

Две дороги в Амурской области за сутки залило водой. Перекрыты проезды в сёла Овсянка Зейского района и Низинное в Белогорском городском округе.

Читайте подробнее: Паводковую ситуацию в Приамурье усугубляют ливни

07:35 25.08.2021

В Тюменскую область 27 августа придёт прохладный фронт. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Об этом: Синоптики обещают тюменцам прохладные дни

07:54 25.08.2021

Пожар в Кинельском районе локализован. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что в этом районе загорелись сухая трава и камыш на площади три гектара рядом с железнодорожной станции 1144 километр. В связи с этим была угроза перехода огня на три населенных пункта: г. Кинель, а также сёла Угорье и Язевка.

Подробности в материале: В Самарской области локализовали крупный травяной пожар

07:56 25.08.2021

11 очагов природных пожаров на общей площади 95,98 га зарегистрированы в минувшие сутки в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что огнеборцам удалось ликвидировать семь очагов природных пожаров на площади 4,43 га.

Подробности в материале: В Башкирии за сутки ликвидировали семь очагов природных пожаров

07:58 25.08.2021

После произошедшего на Гаити 14 августа разрушительного землетрясения на восстановление инфраструктуры страны потребуется не менее $1,12 млрд. Об этом со ссылкой на предварительные экспертные оценки правительства 24 августа сообщает портал Haiti Libre.

Читайте также: Гаити потеряла в результате землетрясения до $1,12 млрд

08:07 25.08.2021

В Югре особый противопожарный режим введён в 13 муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 25 августа в ХМАО температура воздуха днём составит + 26…31 градус. С 26 августа температура атмосферного воздуха станет ниже и составит +18…23 градуса, 28 августа будет +14…19 градусов.

Читайте также: В Югре особый противопожарный режим действует в 13 муниципалитетах

08:10 25.08.2021

Угроза населенным пунктам в результате крупного пожара снята в Борском районе Самарской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что, согласно данным на вечер 24 августа, в этом районе продолжают действовать три очага пожара, в том числе и в национальном парке «Бузулукский бор».

Читайте подробнее: Природный пожар в Самарской области перестал угрожать населенным пунктам

08:18 25.08.2021

Пожарная техника из Казани, задействованная в борьбе с огнём на территории заповедники имени Смидовича. Мордовия. Фото: 13.mchs.gov.ru

08:31 25.08.2021

В Красноярском крае 25 августа зарегистрирован один лесной пожар на площади 140 га — в Эвенкийском районе.

Об этом: Лесной пожар в Эвенкии локализован

08:32 25.08.2021

В Москве 25 августа будет погожий, но прохладный день, сообщает центр погоды «Фобос».

Читайте также: В Москве ожидается до 20 градусов тепла

08:37 25.08.2021

Жителей Северо-Курильска сегодня разбудило извержение Эбеко. Около 9 утра по местному времени вулкан выбросил столб пепла высотой 3,7 км, который растянулся шлейфом еще на 10 км. В МЧС уточнили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет.

08:39 25.08.2021

Количество действующих в России природных пожаров уменьшилось на 95 за сутки 24 августа. Об этом сообщает 25 августа пресс-служба Авиалесоохраны.

Эти пожары на пройденной огнём площади 417 792 га ликвидировали лесопожарные службы и привлеченные лица. По состоянию на начало новых суток в РФ действовало 197 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению.

Об этом: В России за сутки потушили 95 природных пожаров

08:40 25.08.2021

Гватемала. «Красный» уровень метеоопасности объявлен для департаментов Альта-Верапас, Эскуинтла, Уэуэтенанго, Исабаль, Кесальтенанго, Эль-Киче, Реталулеу, Сан-Маркос, Сакатепекес, Солола и Сучитепекес в связи с наводнениями и сходом оползней, вызванными продолжающимися ливневыми дождями.

09:09 25.08.2021

На территории Якутии за последние 24 часа было ликвидировано пять лесных пожаров на площади более 411 тыс. га. Об этом 25 августа сообщает оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.

Читайте также: В Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади свыше 411 тыс. га

09:11 25.08.2021

Жара вновь поставила температурный рекорд в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что 24 августа на метеостанции Уфа-Дема была зафиксирована температура воздуха +36,4°С. Тем самым был побит температурный рекорд 1940 года (тогда столбик термометра поднялся до отметки +34,2°С).

Об этом: В Башкирии побит температурный рекорд 1940 года

09:11 25.08.2021

Пожарные проверяют информацию о возгорании в деревне Монастырке (входит в состав Каменска-Уральского, Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сведения о возможном инциденте поступили агентству от местных жителей. В районе рядом с деревней «невозможно дышать» из-за дыма, отмечают горожане.

«Для проверки выехали пожарно-спасательные подразделения», — сообщают в главке. Пока неизвестно, что же могло произойти в Монастырке или её окрестностях.

Читайте также: МЧС проверяет информацию о пожаре в уральском городе

09:13 25.08.2021

В Тюменской области за сутки к утру 25 августа зарегистрировано девять пожаров на общей площади свыше 100 гектаров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них шесть лесных пожаров на общей площади 68,9 га и три ландшафтных пожара на 37,15 га.

Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки площадь пожаров составила более 100 гектаров

09:37 25.08.2021

Температура воздуха в Москве впервые за 82 дня не поднялась выше +10, а в ближайших к столице регионах зафиксированы первые осенние заморозки. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

09:38 25.08.2021

В Ростовской области с начала 2021 года потушили 447 природных пожаров, что на 73% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Читайте также: В Ростовской области с начала года потушили 447 природных пожаров

09:44 25.08.2021

Чрезвычайный уровень пожароопасности сохранится в Лаганском и Черноземельском районах Калмыкии. Сообщение об этом появилось на сайте регионального управления МЧС России.

Подробности в материале: В Калмыкии объявлена чрезвычайная пожароопасность

09:47 25.08.2021

В Центральном федеральном округе (ЦФО) России в ночь на 25 августа были зафиксированы первые заморозки, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Подробности в материале: В Центральной России зафиксированы первые заморозки

09:49 25.08.2021

В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 25 августа произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Читайте подробнее: На юге Грузии произошло землетрясение

09:56 25.08.2021

Минтранс по Амурской области сообщил о затоплении ряда автодорог водой из рек. Это произошло по причине обильных осадков, обрушившихся на регион.

10:03 25.08.2021

В Курганской области на федеральных трассах «Иртыш» и Екатеринбург — Шадринск — Курган в связи с дневной температурой воздуха свыше +32 °C вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Подробности в материале: В Курганской области федеральные трассы временно закрыты для тонаров

10:25 25.08.2021

В Югре по состоянию на утро 25 августа действует семь лесных пожаров на территории Белоярского, Октябрьского, Самаровского и Сургутского лесничеств. Об этом сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

Читайте также: На территории Югры действует семь природных пожаров

10:48 25.08.2021

Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 25 августа пресс-служба правительства региона, в локализованном состоянии оставалось шесть пожаров на общей площади 25 542 га, все в Катангском районе.

Об этом: В Приангарье полыхает более 60 тысяч гектаров леса

11:07 25.08.2021

Лесной пожар в Марий Эл удалось локализовать. Активное горение на площади 27 гектаров ликвидировано. За предыдущие сутки три вертолета произвели 74 сброса воды общим объемом 222 тонны. В тушении пожара участвовали около 800 человек и 156 единиц техники.

Читайте подробнее: Крупный лесной пожар в Марий Эл локализован

11:44 25.08.2021

Паводок в Иркутской области. Фото: 38.mchs.gov.ru

12:07 25.08.2021

Группа дознавателей государственного пожарного надзора территориальных подразделений надзорной деятельности проводит проверку по факту переходя огня из заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии на поселок Стеклянный в Нижегородской области.

Продолжается круглосуточный мониторинг обстановки с целью обнаружения новых очагов пожара.

Читайте также: По факту перехода пожара из заповедника Мордовии на посёлок начали проверку

12:14 25.08.2021

Высокие температуры воздуха вновь бьют рекорды в Самарской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что 24 августа на нескольких метеостанциях региона был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

Читайте также: В Самарской области жара побила рекорд 1940 года

12:21 25.08.2021

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что 26 августа жителей Москвы ожидают дожди и грозы.

12:39 25.08.2021

Лесные пожары в Борском районе Самарской области локализованы. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что огонь в этом районе прошелся по площади 850 га.

Об этом: В Самарской области сообщили о локализации пожаров в Борском районе

12:46 25.08.2021

Режим «чёрного неба» введён в городах Красноярске и Ачинске Красноярского края. Объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Читайте также: Красноярск и Ачинск накрыло «чёрным небом»

12:46 25.08.2021

Из Саратова 25 августа в 05:00 отправилась аэромобильная группа для усиления спасателей, ведущих борьбу с огнем на территории Мордовского государственного природного заповедника.

Подробности в материале: Саратовские спасатели усилят группировку пожарных в заповеднике Мордовии

13:07 25.08.2021

Доброволец пострадал во время тушения пожара в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что днем 24 августа спасатели получили сообщение о том, что в Ишмурзинском и Акмурунском сельском поседении Баймакского района горит сухая трава.

Подробности в материале: Во время тушения природного пожара в Башкирии пострадал доброволец

14:09 25.08.2021

Борьба с огнём на территории заповедники имени Смидовича. Мордовия. Фото: 13.mchs.gov.ru

14:56 25.08.2021

В текущем году в Хакасии пожароопасный сезон в лесах начался 30 марта. Продлится он до глубокой осени.

Читайте также: Районы Хакасии получили современную лесопожарную технику

15:16 25.08.2021

Под Первоуральском (Свердловская область) тушат пожар в районе деревни Хомутовка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Существует угроза перехода огня на садовое товарищество №82», — уточнили в министерстве.

Горит сухая растительность, но огонь постепенно переходит на деревья в лесном массиве. Из-за жары и порывов ветра пожар движется стремительно.

С огнём борются 36 человек и 12 единиц техники. «На место пожара для тушения из аэропорта «Кольцово» вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России», — сообщают в ведомстве.

Читайте также: На Урале борются с пожаром под Первоуральском

15:20 25.08.2021

В Нижегородской области в период с 26 по 31 августа сохранится высокая степень пожарной опасности лесов и торфяников. В ряде районов сохранится высокий уровень опасности — четвертый класс, в некоторых районах пятый — чрезвычайный уровень. На территории Нижнего Новгорода в указанный период пожароопасность будет высокой.

Читайте подробнее: В Нижегородской области до сентября сохранится высокая пожароопасность

15:32 25.08.2021

Привлечение авиации позволило остановить огонь лесного пожара в Марий Эл. Глава республики Александр Евстифеев попросил экипажи вертолетов организовать облет, чтобы скорректировать свои дальнейшие решения по окарауливанию и завершению тушения пожара.

Читайте также: Авиация продолжит участие в ликвидации лесного пожара в Марий Эл

15:40 25.08.2021

В Свердловской области продлили до 26 августа штормовое предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС.

Ожидаются град, дожди и грозы, а также шквалистое усиление ветра до 20 м/с. В ночь с 24 на 25 августа с грозой столкнулись жители северных районов региона.

Спасатели просят граждан предпринять все меры осторожности в случае непогоды.

Читайте подробнее: Средний Урал предупредили о грядущей грозе

16:00 25.08.2021

В Татарии в пятый раз в этом году из-за высокого класса пожарной опасности ввели ограничения на пребывание жителей в лесах и въезд в них автотранспортных средств. Соответствующее постановление 25 августа подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Читайте также: В Татарии ограничили пребывание в лесах

16:51 25.08.2021

Паводок в Амурской области. 28.mchs.gov.ru

16:55 25.08.2021

Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой грозы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение для Москвы будет действовать на период с 1:00 до 4:00 четверга, 26 августа, для Подмосковья — с 23:00 среды, 25 августа, до 5:00 четверга, 26 августа.

17:52 25.08.2021

Анапа после сильных ливней. anapa-official.ru

18:52 25.08.2021

За прошедшие сутки площадь активного горения в лесах Нижегородской области сократилась на 58 гектаров — до 62 гектаров.

В настоящее время все силы брошены на борьбу с лесным пожаром на границе Мордовского заповедника и Нижегородской области. Работы осложняются сухой и ветреной погодой.

Об этом: Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась почти вдвое

19:52 25.08.2021

Природный пожар в районе деревни Хомутовка под Первоуральском (Свердловская область) произошёл из-за человеческого фактора. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

По словам главы региона, неизвестный гражданин развёл костёр и не потушил огонь перед своим уходом. По версии губернатора, целенаправленного поджога не было.

«Не знаю, что теперь чувствует человек, из-за безалаберности и безответственности которого спасатели сутками не спят, а другие люди могут остаться без домов. Я бы сгорел от стыда», — написал Куйвашев.

Читайте подробнее: Свердловский губернатор назвал виновников пожара на Хомутовке

20:54 25.08.2021

Тушение лесного пожара под Первоуральском. Свердловская область. 66.mchs.gov.ru

22:42 25.08.2021

За сутки в Якутии ликвидировано 12 природных пожаров на общей площади свыше 130 тыс. га, сообщает МЧС России.

22:51 25.08.2021

Борьба с огнём на территории заповедники имени Смидовича. Мордовия. 13.mchs.gov.ru

23:23 25.08.2021

Не менее 17 человек погибли в результате наводнения, произошедшего после проливных дождей в штате Мерида на западе Венесуэлы, сообщает 25 августа газета El Nacional со ссылкой на губернатора штата Рамона Гевару.

По информации властей, среди погибших двое несовершеннолетних. Пропавшими без вести на сегодняшний день считаются еще 17 человек.

Читайте также: В Венесуэле найдены тела 17 погибших при наводнении

04:16 26.08.2021

Леса Якутии продолжают гореть в 46 местах. За сутки пожаров стало меньше на 4.

Читайте подробнее: Количество лесных пожаров в Якутии сократилось ещё на 4

04:31 26.08.2021

За сутки в Якутии обнаружили десять новых лесных пожаров, локализовали — шесть, потушили — пять. Ликвидировано самое большое возгорание площадью 250 тыс. га.

Читайте подробнее: В Якутии потушили самый большой лесной пожар

04:58 26.08.2021

В пункте длительного пребывания Амурской области из-за паводка живут 49 человек, ещё часть оставшихся без жилья семей находится у родственников.

Об этом: Паводок в Приамурье оставил без жилья более 50 человек

05:08 26.08.2021

В Амурской области сохраняется подтопление 52 жилых домов и 527 придомовых территорий. Вернуться в свои дома пока не могут 213 человек, 108 из них — дети.

Об этом: В Приамурье из-за большой воды остаются эвакуированными 213 человек

05:10 26.08.2021

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 25 августа подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на западе и юге страны, пострадавших от наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом он сообщил в ходе совещания, которое транслировалось на его странице в социальной сети Twitter.

Читайте подробнее: В Венесуэле из-за наводнений ввели чрезвычайное положение

05:30 26.08.2021

Жители 14 сёл Амурской области могут выехать из своих населённых пунктов только на технике повышенной проходимости. В регионе ухудшают дорожную ситуацию затяжные дожди и вышедшие из берегов реки.

Подробности в материале: Дожди топят дороги Приамурья

07:00 26.08.2021

Штормовое предупреждение распространило утром 26 августа Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

Читайте также: Петербуржцев предупредили об усилении ветра

07:23 26.08.2021

Паводок, пришедший в Амурскую область в августе, повредил 175 домов. 99 из них требуется капитальный ремонт, 76 — полностью непригодны для проживания.

Читайте также: После второй волны паводка в Приамурье непригодны для проживания 76 домов

07:24 26.08.2021

Паводок в Амурской области. 28.mchs.gov.ru

07:27 26.08.2021

Подтопленную территорию Еврейской автономии осмотрел заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. Он намерен провести личный приём жителей посёлка Ленинское, в котором от паводка пострадали шесть социальных объектов.

Об этом: Заместитель генпрокурора РФ оценил последствия паводка в Еврейской АО

08:04 26.08.2021

В Ближнем Подмосковье 26 августа может выпасть до 25 мм осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Об этом: В Москве 26 августа пройдут ливни

08:15 26.08.2021

В селе Ситте Кобяйского района Якутии после лесного пожара нашли 26 мёртвых коров. Ещё 52 коровы пропали.

Об этом: В Якутии из-за лесных пожаров погибли коровы и пропали лошади

08:16 26.08.2021

Сгоревшие леса в Якутии. 14.mchs.gov.ru

08:20 26.08.2021

Власти Тюменской области на борьбу с природными пожарами в 2021 году затратили 421 млн рублей. Об этом порталу 72.ru сообщили в региональном оперативном штабе.

Читайте также: Тюменские власти раскрыли траты на борьбу с природными пожарами

08:21 26.08.2021

Лесной пожар продолжают ликвидировать в Тольятти. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что днем 25 августа спасатели получили сообщение о том, что в третьем квартале Тольяттинского участкового лесничества вспыхнул пожар на площади порядка двух га.

Об этом: Названа площадь лесного пожара в Тольятти

08:23 26.08.2021

До 20 человек выросло число жертв наводнений в штате Мерида на западе Венесуэлы, сообщает пресс-служба губернатора региона Рамона Гевары.

Читайте также: Число жертв наводнений в Венесуэле выросло до 20 человек

08:25 26.08.2021

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 на территории Гондураса, сообщает Геологическая служба США.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гондурасе

08:26 26.08.2021

Землетрясение магнитудой 5,5 сотрясло Аксай-Казахский автономный уезд в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая

08:27 26.08.2021

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи на территории Индонезии, сообщает индонезийское метеорологическое и геофизическое агентство.

Читайте также: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

08:34 26.08.2021

Наиболее крупный лесной пожар, который бушевал на общей площади 250 тыс. га на территории трёх районов Якутии, ликвидирован в ночь на 26 августа. Об этом 26 августа сообщает оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.

Читайте подробнее: В Якутии ликвидировали самый большой лесной пожар

08:35 26.08.2021

12 природных пожаров на общей площади 1495,7 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что спасателям удалось локализовать шесть очагов природных пожаров на общей площади 478,3 га, при этом нелокализованными остаются шесть природных пожаров на площади 1017,4 га.

Читайте также: В Башкирии продолжают действовать 12 природных пожаров

08:36 26.08.2021

Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 26 августа пресс-служба правительства региона, в полностью локализованном состоянии остаются семь пожаров на площади 24 841 га. В стадии локализации находится четыре ранее зарегистрированных пожара на общей площади 26 468 га. Все очаги расположены в Катангском районе.

Об этом: В Приангарье сократилась площадь лесных пожаров

08:42 26.08.2021

Виновных в крупном пожаре в районе горы Волчиха Свердловской области найдут. Надежду на это высказал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает областной департамент информполитики.

Читайте также: «Виновных найдут» — свердловский губернатор о пожаре на горе Волчиха

08:43 26.08.2021

Тушение пожара у горы Волчиха в Свердловской области. ГУ МЧС России по Свердловской области

08:44 26.08.2021

В Свердловской области потушено ещё 14 природных пожаров. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Читайте также: В Свердловской области потушили ещё 14 природных пожаров

08:44 26.08.2021

Тушение природного пожара под Первоуральском. ГУ МЧС России по Свердловской области

08:47 26.08.2021

В четырёх школах Амурской области к 1 сентября не успеют устранить последствия паводка. Дети, которые должны были там обучаться, перераспределены в другие образовательные учреждения.

Читайте также: В четырёх школах Приамурья учебный год не начнётся из-за паводка

08:52 26.08.2021

В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) уже с завтрашнего дня, 27 августа, температура воздуха будет превышать климатическую норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Читайте подробнее: Синоптики прогнозируют необычно тёплую погоду в ЦФО

08:57 26.08.2021

В Ростовской области огнеборцы потушили травяной пожар, вспыхнувший в пойме реки Тузлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Читайте подробнее: В Ростовской области потушили травяной пожар в пойме реки Тузлов

09:20 26.08.2021

Высокая температура воздуха вновь побила рекорд в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что в дневные часы 25 августа 2021 года на метеостанции Уфа-Дема столбик термометра поднялся до отметки +34,5°С.

Подробности в материале: В Башкирии побит очередной температурный рекорд

09:25 26.08.2021

В Ульяновской области продолжают тушить травяные пожары.

Читайте подробнее: В Ульяновской области произошло ещё девять травяных пожаров

09:28 26.08.2021

Прокуратура организовала проверку после пожаров под Первоуральском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Будет изучено, как соблюдались права граждан (в том числе детей), которых эвакуировали из зоны природного пожара. Также прокуратура выяснит, как выполнялись нормы законодательства о защите жителей и территорий от лесных пожаров.

Эвакуации подверглись два садовых товарищества, санаторий-профилакторий «Лесная сказка» и психоневрологический интернат. Работников и постояльцев последнего эвакуировали в Билимбаевский психоневрологический интернат и центр социального обслуживания населения «Малахит» в Екатеринбурге», постояльцев санатория (там размещался детский лагерь) — в ДК «Огнеупорщик» (Первоуральск).

Об этом: Прокуратура начала проверку после лесных пожаров на Среднем Урале

09:29 26.08.2021

Тушение природного пожара под Первоуральском. ГУ МЧС России по Свердловской области

09:34 26.08.2021
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