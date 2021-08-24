12:05 02.09.2021

Более 200 домовладений подтоплено на территории Апшеронского района Краснодарского края после сильных ливней 1−2 сентября. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. В муниципалитете действует режим повышенной готовности.

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Подробности в материале: На Кубани из-за ливней подтоплено 100 домов, людей эвакуировали

В Калужской области серьёзные нарушения работы энергообъектов 1 сентября были вызваны неблагоприятными погодными явлениями. На территории региона проходил атмосферный фронт. Местами наблюдались гроза, сильный дождь, усиление ветра с порывами 12−17 м/с. Основной удар стихии пришелся на город Калугу, Козельский, Кировский, Куйбышевский, Сухиничский, Мосальский, Дзержинский и Бабынинский районы.

Подробности в материале: В Южной Осетии сель отрезал от внешнего мира населенный пункт

В результате схода селя в Дзауском районе Южной Осетии оказались отрезаны от внешнего мира жители села Сба. Об этом 2 сентября сообщает агентство «Рес».

12:38 02.09.2021

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области 2−3 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Подробности в материале: Воронежцев предупредили о сильном ветре

12:53 02.09.2021 Последствия урагана устраняют в Симферополе 2 сентября, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма. Читайте также: В Симферополе устраняют последствия урагана

13:07 02.09.2021 Ураган «Ида»

13:18 02.09.2021 Грозы с порывами ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ. Подробности в материале: В Башкирии ожидаются грозы с сильными порывами ветра

13:22 02.09.2021 В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Подробности в материале: В Ульяновской области ожидаются ливни

13:56 02.09.2021 Среднесибирское УГМС: 3−6 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, в республиках Хакасия и Тува местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 3 °C. Днём 3 сентября и в течение суток 4 сентября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный юго-восточный ветер, порывы до 25 м/с.

14:25 02.09.2021 В Татарии утром и днем 3 сентября местами ожидаются сильный дождь, гроза, ветер порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, в дневное время потеплеет до +17 градусов, на востоке республики — до +21. Об этом: В Татарии прогнозируют сильный дождь и ветер

14:38 02.09.2021 3 сентября в Туруханском районе Красноярского края местами ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, ночью и утром в центральных и южных районах Красноярского края, в республиках Хакасия и Тува местами туман, в центральных районах местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса, сообщили в Среднесибирском УГМС.

15:01 02.09.2021 Заморозки. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

15:06 02.09.2021 Наводнение и ожидающиеся ливни привели к объявлению режима чрезвычайной ситуации в американском городе Нью-Йорке. Об этом мэр города Билл де Блазио написал в Twitter. «Я объявляю сегодня вечером режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк», — сообщил де Блазио. Читайте также: В Нью-Йорке объявили режим ЧС из-за циклона «Ида»

15:14 02.09.2021 В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что в течение августа 2021 года на западе острова Ява произошло 48 землетрясений, сообщает Detik. Подробности в материале: Почти 50 землетрясений произошло на западе острова Ява в Индонезии

16:10 02.09.2021 В Симферополе оперативно устраняют последствия непогоды. Фото: simadm.ru

16:29 02.09.2021 В юго-восточных районах Ростовской области снято штормовое предупреждение, объявленное ранее из-за чрезвычайной пожароопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября. Подробности в материале: Дожди снизили пожарную опасность в Ростовской области

17:29 02.09.2021 В Симферополе оперативно устраняют последствия непогоды. Фото: simadm.ru

18:02 02.09.2021 Девять человек погибли в Нью-Йорке за минувшие сутки в результате подтоплений. Об этом заявили власти американского города.

18:58 02.09.2021 Площадь активного пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича сократилась до 10 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

19:04 02.09.2021 Число погибших из-за урагана «Ида» жителей американских штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк достигло 22, передаёт 2 сентября NBC News. Об этом: Число погибших из-за урагана «Ида» в США достигло 22

19:18 02.09.2021 В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом. Ожидается также, что при грозе шквалистый ветер усилится до 20−25 м/с. Об этом жителей республики предупредила пресс-служба регионального управления МЧС. Читайте также: На Дагестан надвигаются сильные ливни со шквалистым ветром

19:33 02.09.2021 В Подмосковье ночью ожидается понижение температуры до — 2 градусов, сообщили в региональном ГУ МЧС.

20:06 02.09.2021 Президент США Джо Байден распорядился использовать беспилотники для спутниковых снимков в целях оценки ущерба от урагана «Ида».

20:29 02.09.2021 Борьба с пожаром на территории Мордовского заповедника. Фото: 13.mchs.gov.ru

00:44 03.09.2021 Как минимум 29 человек погибли из-за обрушившегося на Восточное побережье США урагана «Ида». Читайте подробнее: Возросло число погибших из-за урагана «Ида» на востоке США

01:47 03.09.2021 Не менее 45 человек стали жертвами последствий урагана «Ида», который обрушился на северо-восток США, 2 сентября передала телекомпания CNN со ссылкой на власти пострадавших регионов. Об этом: Число погибших из-за урагана «Ида» на северо-востоке США увеличилось до 45

03:05 03.09.2021 Более 4,4 тыс. пожарных привлечены для борьбы с крупным лесным пожаром «Калдор» в американском штате Калифорния. 2 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома. Читайте подробнее: В Калифорнии для тушения пожара «Калдор» привлекли более 4,4 тыс. пожарных

04:24 03.09.2021 Сельхозпроизводители Амурской области столкнулись с тем, что не могут получить страховые выплаты за гибель урожая на затопленных паводковыми водами полях. Страховые компании делают всё возможное для того, чтобы в случае наступления страхового случая не выплачивать положенные средства. Читайте также: Сельхозкомпаниям Приамурья отказывают в выплате страховок после наводнения

04:38 03.09.2021 Вышедшие из берегов реки Амурской области затопили более 50 тыс. га земель. На большей части этой территории погиб весь урожай, сообщил глава региона Василий Орлов президенту РФ Владимиру Путину на совещании в рамках VI Восточного экономического форума. Читайте подробнее: Паводок в Приамурье погубил посевы на 50 тыс. га сельхозземель

05:17 03.09.2021 Работа по борьбе с огнём горящих лесов идёт в трёх районах Якутии — Мирнинском, Усть-Майском и Чурапчинском. Тушат шесть возгораний из 40, зафиксированных на территории республики. Читайте подробнее: В Якутии тушат 6 лесных пожаров из 40

06:19 03.09.2021 Власти Бурятии направили на помощь пострадавшим и мероприятия по ликвидации последствий паводков 270 млн рублей. Всего на утро 3 сентября в республике подтоплено 114 домов и более 600 участков. Подробности в материале: На ликвидацию последствий паводка Бурятия направила 270 млн рублей

06:34 03.09.2021 За прошедшие сутки в лесах Бурятии лесных пожаров не обнаружено, сообщает 3 сентября республиканское агентство лесного хозяйства.

07:05 03.09.2021 В пригороде Улан-Удэ, по данным на вечер 2 сентября, подтоплено 11 жилых домов — вода поднялась выше уровня пола. В них проживают 50 человек, в том числе 22 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Об этом: В пригороде Улан-Удэ подтоплено 11 домов

07:06 03.09.2021 Паводок в Хабаровском крае. 27.mchs.gov.ru.

07:27 03.09.2021 «Это был настоящий водный апокалипсис»: от стихии пострадали четыре штата США. Число жертв урагана «Ида» достигло 44 человек, большинство из погибших прятались от урагана в подвалах или находились в машинах. [[[video-0]]] Цитата Первого канала.

08:10 03.09.2021 Режим чрезвычайной ситуации в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси ввел президент США Джо Байден из-за обрушившегося на регионы урагана «Ида» и последовавших за ним наводнений. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома. Читайте подробнее: В пострадавших от наводнений регионах США объявили режим ЧС

08:16 03.09.2021 Лето в Краснодарском крае не закончилось. Ливни затопили Витязево по колено, но местным и туристам это не мешает ходить на море. Отпуск же никто не отменял. Цитата lentadna.

08:18 03.09.2021 По состоянию на утро 3 сентября в Красноярском крае зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 356 га — в Кежемском и Эвенкийском районах. Об этом: В Красноярском крае действует пять лесных пожаров

08:25 03.09.2021 3 сентября местами в Башкирии ожидается очень сильный ветер порывами до 26 м/с.

08:27 03.09.2021 В Якутии с неба сыпятся насекомые. Один из жителей региона показал веранду своего дома, сплошь усыпанную какими-то жучками. Цитата канала «Регионал».

09:25 03.09.2021 В северных районах Иркутской области в период с 26 августа по 2 сентября наблюдалась сложная пожарная обстановка. Крупные лесные пожары продолжают действовать в Катангском районе. Наблюдаемая пожарная обстановка хорошо прослеживается на представленном ниже цветосинтезированном спутниковом изображении с выделенными очагами пожаров.

09:30 03.09.2021 Уровень реки Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ по состоянию на утро 3 сентября составил 269 см. При этом уже к обеду 3 сентября, по словам мэра города Игоря Шутенкова, уровень снизился на 1 см. Читайте подробнее: Уровень Селенги в Улан-Удэ впервые за неделю начал снижаться

09:34 03.09.2021 Дым от пожаров в Иркутской области распространился на значительные расстояния. На карте содержания аэрозольного индекса в атмосфере, построенной по данным КА Sentinel-5P/TROPOMI за 1 сентября 2021 г., прослеживается повышенное содержание мелкодисперсных частиц в атмосфере на территории Катангского района Иркутской области в непосредственной близости от пожаров, а также в центральной части Ленского района и западной — Сунтарского района Республики Саха (Якутия).

09:48 03.09.2021 Затопленные улицы после Урагана «Ида» в шате Луизиана. США. (сс) The National Guard.

10:17 03.09.2021 По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4−6 сентября местами по области ожидаются заморозки до 0… — 5 °C, представляющие опасность для сельскохозяйственных растений.

10:19 03.09.2021 Последствия наводнения в испанском муниципалитете Альканар в Каталонии. Из-за потопа более 10 тыс. человек остаются без электричества. Местные СМИ сообщили, что всего за полчаса выпало около 77 литров воды на квадратный метр.

11:03 03.09.2021 Площадь лесных пожаров в России за сутки 2 сентября сократилась с 210 тыс. га до 199 тыс. га, сообщает пресс-служба ФГБУ «Авиалесоохрана». Об этом: В России площадь лесных пожаров за сутки сократилась на 10 тыс. га

11:04 03.09.2021 Забайкальский край. За прошедшие сутки на реках края преобладал спад уровней воды. На малых реках центральных, южных, юго-восточных, восточных и северных районов вследствие прошедших дождей наблюдался подъем уровней на 1−11 см. Пойма реки Аргунь у гидропоста Молоканка подтоплена на 15 см. В ближайшие двое суток на большинстве рек края будет преобладать спад. На отдельных участках Шилки, Чикоя, Ингоды, на реке Чита и малых реках края ожидается рост уровней воды на 6−15 см, на Витиме у села Неляты — на 40−60 см.

11:05 03.09.2021 По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 4 по 7 сентября 2021 года в большинстве районов Новосибирской области сохранится и ожидается высокая пожароопасность 4-го класса. 5—7 сентября в Сузунском районе ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса.

11:07 03.09.2021 3 сентября из-за шторма и сильного донного течения запрещено купание на всех пляжах Анапы.

11:38 03.09.2021 Паводок в Амурской области. 28.mchs.gov.ru.

11:47 03.09.2021 Иркутская область. На 3 сентября ликвидировано семь лесных пожаров на общей площади 32 713,1 га: по два в Катангском, Усть-Кутском, Нижнеилимском районах и один — в Усть-Илимском районе. В полностью локализованном состоянии на вечер 2 сентября было 12 пожаров на общей площади 26 806,5 га: восемь — в Катангском районе, по одному в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах. Завершается локализация очага площадью 22 га, зарегистрированного в Катангском районе 1 сентября. На всех локализованных и действующем природных пожарах площадь активного горения за сутки сократилась на 7,86 га, до 22,13 га.

11:47 03.09.2021 Японское метеорологическое агентство выпустило метеопредупреждение на 3−4 сентября 2021 года для префектур Нагасаки, Окаяма, Сага, Фукуока, Хиросима и Ямагути в связи с сильными дождями и грозами, а также возможностью схода оползней. Прогнозируется выпадение от 100 до 150 мм осадков.

11:56 03.09.2021 На северо-востоке Соединенных Штатов число людей, погибших от последствий урагана «Ида», возросло до 46, сообщает телеканал CNN. Об этом: В США возросло число жертв урагана «Ида»

12:19 03.09.2021 Жителей Тувы предупредили об опасных явлениях погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального агентства гражданской обороны и ЧС, местами в земледельческой зоне республики 3−6 сентября ночью температура опустится до — 2 градусов. Подробности в материале: В Туве ожидаются заморозки

12:24 03.09.2021 3 сентября 2021 года. На Розе Хутор (на высоте 2320м) пошёл первый снег. Цитата канала «Кубанские новости».

12:52 03.09.2021 Паводок в Хабаровском крае. 27.mchs.gov.ru.

13:22 03.09.2021 В Прибайкальском районе Бурятии из-за подъёма уровня реки Селенга вода вышла на дорогу Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на участке с 17 по 26 километр в превентивных целях ограничено движение для легковых автомобилей. Подробности в материале: На трассе в Бурятии ограничили движение из-за паводка

13:42 03.09.2021 Над Западной Сибирью в атмосфере сформировались южные потоки, поэтому на территорию Алтайского края начал поступать сухой, жаркий воздух из Средней Азии. Вдоль Урала с юга на север будет перемещаться циклоны с сильными грозовыми дождями. Днём небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +21…+26 °С.

13:43 03.09.2021 В Саратове в ночь со 2 на 3 сентября выпало 9 мм осадков. Из-за сильных потоков воды по маршруту следования троллейбусов №3 и №16 на проезжей части образовался провал, электротранспорт приостановил курсирование. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий до конца дня 3 сентября, а также ночью 4 сентября. Местами по Саратовской области ожидается очень сильный дождь до 50 мм и более. Об этом: В Саратове устраняют последствия сильного дождя

14:21 03.09.2021 Сотрудники МЧС тушат пожар в Мордовском заповеднике 13.mchs.gov.ru.

14:33 03.09.2021 В Ульяновской области ожидается резкое усиление ветра. Читайте подробнее: Ульяновские спасатели предупредили о шквалистом ветре

15:00 03.09.2021 В Ульяновской области потушили очередные возгорания сухой травы, в том числе крупный травяной пожар. Об этом: В Ульяновской области сгорело ещё более 25 гектаров сухой травы

15:04 03.09.2021 В Первоуральске и Тугулыме (Свердловская область) ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующие постановления размещены на сайтах городских администраций. В Тугулыме режим ЧС действует до 12 сентября, в Первоуральске — до особого распоряжения. Меры введены из-за угрозы лесных пожаров. Запрещено посещение лесов в границах муниципалитетов, не дозволяется въезжать на территорию леса на речном и автомобильном транспорте. Читайте подробнее: На Среднем Урале ввели режим ЧС в двух городах

15:11 03.09.2021 Первый снегопад прошёл в горах Красной поляны в Сочи 3 сентября. Видео и фото с первым снегом выкладывают пользователи сети. Читайте также: В горах Сочи выпал первый снег

15:27 03.09.2021 В Чувашии в ближайшие дни ожидаются дожди. Причиной станет южный циклон. Читайте подробнее: В Чувашии похолодает, ожидаются дожди

15:28 03.09.2021 Дополнительные отряды для патрулирования городского леса формируют в Тольятти. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Сообщается, что 1 сентября в лесном массиве Тольятти зафиксировали сразу восемь возгораний. По одной из основных версий, возгорания произошли в результате поджогов. Читайте подробнее: В Тольятти формируют дополнительные отряды для патрулирования леса

15:50 03.09.2021 В Свердловской области предупредили, что 4 сентября в регионе сильно ухудшится погода. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Синоптики прогнозируют сильный ветер до 25 м/с в сопровождении дождей и ливней в некоторых районах региона. Граждан просят воздержаться от отдыха на природе (4 сентября выпадает на субботу). «В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки», — предупреждает МЧС. Об этом: На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение

15:51 03.09.2021 Подтопление в Бурятии 03.mchs.gov.ru

16:00 03.09.2021 16 жителей деревни эвакуировали из-за травяного пожара в Баймакском районе Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что 2 сентября спасатели получили информацию о горении сухой травы в Баймакском районе республики. По тревоге были подняты спасатели и волонтеры: всего 147 человек на 23 единицах техники. Из-за усиления ветра произошел переход огня через дорогу Баймак-Сибай. В результате трасса была временно перекрыта. Читайте подробнее: В Башкирии из-за природного пожара эвакуировали жителей деревни

16:41 03.09.2021 В Татарии в предстоящие выходные дни временами пройдут небольшие дожди с сильными порывами ветра до 21 м/с. В субботу, 4 сентября, температура воздуха ночью по республике опустится до +5… +10 градусов, днем потеплеет лишь до +11… +16. В воскресенье, 5 сентября, сохранится холодная погода, пройдет небольшой дождь. Ночные температуры воздуха составят не выше +9 градусов, днем — около +15. Об этом: В Татарии прогнозируют холодную и пасмурную погоду

16:42 03.09.2021 До конца суток 3 сентября в Удмуртии ожидается очень сильный дождь.

16:43 03.09.2021 До конца суток 3 сентября и в течение суток 4 сентября в Челябинской области ожидается ветер до 25 м/с, 4 сентября сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град.

16:48 03.09.2021 В Республику Бурятия оказана адресная помощь 45 жителям, доставлено 150 литров бутилированной воды и 150 буханок хлеба. 03.mchs.gov.ru

17:18 03.09.2021 4 сентября в Бурятии сильный дождь, ливневый дождь.

17:57 03.09.2021 В Магаданской области 4, 6 сентября заморозки (температура ночью до — 8°), 5−6 сентября сильный дождь.

17:58 03.09.2021 На арктическом побережье Чукотского автономного округа 4 сентября ветер 18−23 м/с.

17:58 03.09.2021 4−6 сентября в Забайкальском крае сильный дождь, ветер 15−20 м/с.

17:58 03.09.2021 5−6 сентября на арктическом побережье Якутии осадки (дождь, снег), ветер 18−23 м/с.

17:59 03.09.2021 Паводок в Бурятии. 03.mchs.gov.ru

18:54 03.09.2021 4−6 сентября в Карелии, 5 сентября в Мурманской области заморозки (температура ночью до — 3°).

18:55 03.09.2021 5 сентября на побережье Ненецкого автономного округа ветер до 25 м/с.

18:55 03.09.2021 В Коми сильный дождь, ветер 16−21 м/с.

18:55 03.09.2021 4 сентября в Ярославской области сильный дождь.

19:03 03.09.2021 В рамках рабочей поездки в Амурскую область президент Владимир Путин вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ, сообщает пресс-служба Кремля 3 сентября.

19:04 03.09.2021 В зоне затопления продолжает работу аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Бурятия и спасателей БРПСС. 03.mchs.gov.ru

20:25 03.09.2021 До конца суток 3 сентября в Свердловской области ожидается ветер 25 м/с и более.

20:26 03.09.2021 6 сентября в Ленинградской области ожидаются заморозки (температура ночью до — 3°).

20:27 03.09.2021 4 сентября в Свердловской области ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, ветер до 25 м/с.

20:34 03.09.2021 Средняя температура лета, осредненная по всей территории Российской Федерации, повторила рекордный максимум (с точностью до 0,1°С), установленный в 2016 году, сообщает Гидрометцентр России. За исключением Чукотского полуострова на всей территории страны температура превысила норму. На европейской части страны, в Якутии и на юге Дальнего Востока на 2−3° и более. На азиатской части страны также повторен абсолютный максимум средней температуры лета, а на европейской территории только летом 2010 г. в среднем было еще жарче.

20:34 03.09.2021 В метеорологической летописи лето 2021 г. стало самым жарким в Северо-Западном и Дальневосточном, вторым в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском и третьим — в Центральном федеральных округах. В последнем случае кроме 2010 г. более жарким оказалось оно в 1972 г. На протяжении месяца рекордные температуры воздуха неоднократно регистрировались на юге европейской части России, в Поволжье, на Урале, в Якутии, на юге Западной Сибири и Дальнего Востока.

20:34 03.09.2021 В Москве средняя температура лета уступила только историческому рекорду 2010 г. и вместе с 1972 г. занимает вторую строчку в ранжированном ряду самых высоких значений.

20:34 03.09.2021 На Северном полушарии Земли средняя температура прошедшего лета (с точностью до 0,1°С) также достигла максимума, повторив достижения лета 2019 и 2020 гг. Оно оказалось самым жарким в истории метеонаблюдений в США и Северной Африке, повторила рекорд в Китае, стало третьим в Европе и пятым в Канаде.

20:35 03.09.2021 Губернатор Калифорнии рассказывает про лесные пожары в штате.

20:35 03.09.2021 Аномалии средней температуры более 2°, кроме России, охватили большую часть Европы, частично Северную Африку, значительную территорию США и Канады.

20:59 03.09.2021 Работники Уральской базы авиаохраны лесов научат добровольцев «Общероссийского народного фронта» бороться с природными пожарами, сообщили в свердловском департаменте информполитики. Соответствующих договорённостей добились глава региональной авиалесохраны и областной министр природных ресурсов Алексей Кузнецов. Последний подчеркнул, что участие в тушении пожаров небезопасно для добровольцев. «Требуются подготовленные волонтеры. Их подготовку из числа молодежного крыла ОНФ области возьмут на себя специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов при нашей поддержке», — сказал чиновник. В регионе также создадут единую информационную базу по обмену информацией, связанной с пожарной обстановкой. Авиалесохрана обязалась помочь в транспортировке и размещению добровольцев, их обеспечат необходимым оборудованием. Читайте также: На Урале научат добровольцев тушить лесные пожары

21:21 03.09.2021 Природный пожар в Баймакском районе Башкирии. 02.mchs.gov.ru

21:23 03.09.2021 Аномалия средней температуры воздуха в России летом (июнь-август 2021 года) Источник: Гидрометцентр России

21:23 03.09.2021 Крыша корпуса Уральского федерального университета на улице Ленина, 51 в Екатеринбурге сильно повредилась из-за ураганного ветра, обрушившегося на город 3 сентября. Читайте также: В Екатеринбурге ветром повреждена крыша корпуса УрФУ

21:24 03.09.2021 Арктический холод уже на юге. Похолодает на Урале. Пока не изменится погода в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом и других особенностях погоды в выходные рассказала Виктория Дегтярева.

22:29 03.09.2021 4 сентября заморозки в Калужской области (температура ночью до — 2°), в Алтайском крае, Новосибирской (до — 1°), Томской, Кемеровской (до — 3°) областях.

22:29 03.09.2021 В Татарии 4 сентября дождь, ветер 16−21 м/с.

22:29 03.09.2021 В Волгоградской области сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с.

22:30 03.09.2021 В Приволжском федеральном округе 4 сентября сильный дождь (в Саратовской области очень сильный), ветер 17−22 м/с (в Оренбургской области до 27 м/с), 5−6 сентября на севере заморозки (температураночью до — 1°). В Пермском крае сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, ветер до 25 м/с.

22:30 03.09.2021 В Курганской области сильный дождь, сильный ливневый дождь.

22:31 03.09.2021 В Северо-Кавказском федеральном округе сильный дождь, гроза, ветер 15−20 м/с, ночью 4 сентября до 25 м/с.

22:31 03.09.2021 Аномалия средней температуры воздуха на Северном полушарии летом (июнь-август). meteoinfo.ru

22:32 03.09.2021 4 сентября в московском регионе облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью в Москве 6…8°, по области 4…9°, днем в Москве 11…13°, по области 9…14°. Ветер северо-западный 6−11 м/с, днем местами с порывами до 17 м/с.

22:43 03.09.2021 В зоне затопления продолжает работу аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Бурятия и спасателей БРПСС. 03.mchs.gov.ru

00:32 04.09.2021 Темпы распространения лесного пожара «Калдор» в американском штате Калифорния начали снижаться, 3 сентября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную пожарную службу. Читайте подробнее: В Калифорнии начал слабеть лесной пожар «Калдор»

01:43 04.09.2021 Американский лидер выступил в Новом Орлеане с речью о мерах, которые предприняла его администрация для ликвидации последствий удара стихии. Читайте подробнее: Байден выступил с речью в пострадавшем от урагана «Ида» Новом Орлеане

01:46 04.09.2021 Не менее 300 тысяч баррелей нефти получит из стратегического резерва США американская нефтеперерабатывающая компания Placid Refining Company для смягчения последствий урагана «Ида», обрушившегося на северо-восток страны. Об этом 3 сентября сообщило на своем сайте министерство энергетики государства. Подробности в материале: США выделят из резерва еще 300 тысяч баррелей нефти из-за урагана «Ида»

01:58 04.09.2021 Решение завершить поисково-спасательные работы по поиску выживших после землетрясения, произошедшего 14 августа на юге Гаити, приняли гаитянские власти. Об этом 3 сентября сообщил портал HaitiLibre. Читайте также: В Гаити прекратят поиски выживших после землетрясения

06:26 04.09.2021 Подземные толчки магнитудой 5,1 были зарегистрированы на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, 4 сентября сообщает на своем сайте Китайский сейсмологический центр. Читайте также: На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1

08:05 04.09.2021 Не менее 49 человек погибли из-за наводнений, обрушившихся на северо-восток США в результате наступления урагана «Ида». Об этом 3 сентября сообщило агентство Associated Press. Читайте подробнее: Число жертв наводнений на северо-востоке США приблизилось к 50

09:03 04.09.2021 Общая сумма ущерба от первой и второй волн паводка в Амурской области составит свыше 9 млрд рублей, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

09:08 04.09.2021 Жители Забайкальского края, пострадавшие от паводков в июне 2021 года, получат единовременную материальную помощь и компенсацию за утраченное имущество. Об этом 4 сентября сообщает телеграм-канал российского правительства. Средства для выплат гражданам направит правительство. МЧС проконтролирует использование средств и представит об этом доклад до 1 февраля 2022 года. Читайте также: Наводнение в Забайкалье: правительство РФ окажет помощь пострадавшим

09:25 04.09.2021 Сочинские пляжи тяжело переживают осенние шторма. Пляж «Морская звезда» в Лазаревском, например, уцелел не весь. Цитата канала «Сочи №1».

10:18 04.09.2021 Уровень реки Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ по ситуации на утро 4 сентября достиг 259 см, снизившись за сутки на 10 см. Тем не менее пойма реки всё ещё остаётся под водой. Читайте подробнее: Уровень Селенги в Улан-Удэ за сутки упал на 10 см

10:18 04.09.2021 В период с 28 августа по 3 сентября, по данным спутниковых наблюдений, очаги природных возгораний наблюдались на территории Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов (ФО), а также в юго-западных областях Уральского ФО.

10:18 04.09.2021 В Северо-Западном ФО в период с 28 августа по 3 сентября зафиксирован один очаг возгорания на землях иных категорий в Новгородской области. Очаг возгорания на землях лесного фонда зафиксирован 2 сентября в Ленинградской области на границе Выборгского и Приозерского районов. На сегодняшний день, по оперативным данным, на территории Северо-Западного ФО на землях лесного фонда действующих пожаров нет.

10:28 04.09.2021 Президент России Владимир Путин попросил губернатора Амурской области Василия Орлова доложить о ситуации с паводками. Путин: сколько людей утратили полностью имущество, дома? Орлов: мы обследовали 1500 домовладений, из них непригодными признаны порядка 650, и ещё 350 — это имущество, которое подлежит капитальному ремонту. Общий ущерб по домовладениям составил 2 миллиарда 200 миллионов рублей. На сегодняшний день получили по капительному ремонту выплаты 87 семей, 85 получили на приобретение нового жилья, люди сейчас активно ищут новое жильё взамен утраченного.

10:54 04.09.2021 На сегодняшний день, по оперативным данным, на территории Приволжского ФО действует 22 пожара на площади 21 858,6 га в следующих субъектах: Башкирия — 10 пожаров на площади 2626,3 га, Марий Эл — 1 пожар на площади 4530 га, Мордовия — 3 пожара на площади 12 775,0 га, Нижегородская область — 3 пожара на площади 302,2 га, Пермский край — 2 пожара на площади 0,7 га, Самарская область — 2 пожара на площади 1614,6 га.

11:22 04.09.2021 Курортный город Кобулети в Грузии пострадал от урагана и от ливня. Об этом сообщает «Общественное телевидение». Об этом: В Грузии от стихии пострадал курортный город

11:33 04.09.2021 В Свердловской, Челябинской, Курганской областях сохранялась сложная пожарная обстановка. Крупные лесные пожары зафиксированы в Катайском, Далматовском, Шадринском, Мишкинском, Шумихинском районах Курганской области, в Камышловском, Пышминском и Талицком районах Свердловской области, в Кунашакском и Красноармейском районах Челябинской области.

11:34 04.09.2021 Наводнение в Норристауне, штат Пенсильвания, из-за урагана «Ида». (сс) Michael Stokes.

11:38 04.09.2021 Возле города Кварели на востоке Грузии в Кахетии разгорелся лесной пожар. Об этом 4 сентября сообщает «Общественное телевидение». Читайте также: На востоке Грузии разгорелся лесной пожар

11:47 04.09.2021 Жара не спешит покидать Алтайский край, несмотря на осень. Но ночами 4 и 5 сентября возможны заморозки. По данным синоптиков, вместе с порывистым ветром воздух, который прогреется до +28°C в эти дни, будет способствовать сохранению высокой пожароопасности четвертого класса горимости, местами в западных и предгорных районах — чрезвычайной пожароопасности. Об этом: Выходные на Алтае: жару сменят заморозки

11:48 04.09.2021 Режим ЧС регионального характера объявлен в Бурятии из-за паводка.

12:03 04.09.2021 На сегодняшний день по оперативным данным на территории юго-западных районов Уральского ФО действует 45 пожаров на площади 7 942 га в следующих субъектах: Курганская область — 3 пожара на площади 246 га, Свердловская область — 39 пожаров на площади 7481 га, Челябинская область — 3 пожара на площади 215 га.

12:35 04.09.2021 По спутниковым данным НИЦ «Планета» в период cо 2 по 3 сентября очаги возгораний зафиксированы в Северо-Западном (Ленинградская область), Центральном (Тверская, Московская, Ивановская, Владимирская, Смоленская, Тульская области) и Приволжском ФО (Кировская, Оренбургская области, Башкортостан).

13:15 04.09.2021 Мощный и обширный антициклон, занимающий всю территорию Западной Сибири, определял погоду 2−3 сентября. В большинстве районов наблюдалась ясная погода, лишь в северо-западных районах, где сохранялось влияние фронтальной облачности, отмечались небольшие дожди.

13:53 04.09.2021 Антициклон, усиливаясь, занял не только всю Западную Сибирь, но его восточная периферия также распространилась и на Восточную Сибирь, при этом оттеснив атмосферные фронты на районы Иркутской области. В Восточной Сибири дожди отмечались в большинстве районов, и их интенсивность местами составила 6−8 мм за 12 часов.

13:54 04.09.2021 Природный пожар в Башкирии. 02.mchs.gov.ru.

13:56 04.09.2021 В горах возле посёлка Бадамдар Сабаильского района Баку начался природный пожар, горят кустарники и трава. Об этом 4 сентября сообщает новостной сайт Oxu. Читайте подробнее: Возле Баку начался природный пожар

14:01 04.09.2021 В Алтайском крае из-за сухой, жаркой погоды, активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Читайте подробнее: На Алтае осенью активизировались клещи

14:12 04.09.2021 В ближайшие дни антициклон продолжит свое продвижение на восток, на Западную Сибирь распространится не только влияние западной периферии антициклона, но и юго-западное направление воздушных потоков, и в регион вернется летнее тепло. А в Восточной Сибири сохранятся влияние холодной воздушной массы и прохладная погода, местами ожидаются заморозки до −1…−5°С.

14:12 04.09.2021 В связи с тем, что в средней тропосфере 2−3 сентября над Сибирью преобладало влияние воздушных потоков северо-западного направления, произошло вторжение холодного арктического воздуха в Сибирский регион и, как следствие, понижение температурного фона.

14:17 04.09.2021 Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Как сообщает 4 сентября территориальное управление ГУ МЧС РФ, 5 сентября по области местами ожидаются заморозки до — 5 °C. Читайте также: В Приангарье накроет снегом

15:22 04.09.2021 В Новосибирске 5 и 6 сентября ожидается жаркая погода до +28 °С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. Читайте также: Жаркую погоду пообещали новосибирцам в ближайшие дни

16:01 04.09.2021 В Кемеровской области завтра, 5 сентября, в большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса. В Новокузнецком, Беловском, Прокопьевском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. Читайте подробнее: В большинстве районов Кузбасса сохраняется высокая пожароопасность

21:48 04.09.2021 Президент Соединенных Штатов Джо Байден 7 сентября посетит штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, чтобы оценить последствия урагана «Ида». Об этом 4 сентября сообщили в Белом доме. Подробности в материале: Байден посетит ряд штатов для оценки последствий урагана «Ида»

06:57 05.09.2021 В Западной Сибири ожидается интенсивный приток тепла с территории Казахстана, и к 5 сентября воздух в дневное время прогреется до +22…+28°С, в Алтайском крае и в Республике Алтай до +32°С.

06:58 05.09.2021 Затопленные улицы в Норристауне, штат Пенсильвания, из-за урагана Ида. (сс) Michael Stokes.

07:15 05.09.2021 Мэрия Читы обнародовала причину коммунального ЧП с затоплением частных домов в городе. При строительстве многоквартирного жилого дома на перекрестке улиц Кочеткова и Фрунзе рабочими самовольно был засыпан водопропускной коллектор, служащий для отвода дождевых вод. И ввиду затяжного дождя 4 сентября начало топить окрестные частные дома. Об этом: Засыпанный коллектор спровоцировал наводнение в Чите

07:17 05.09.2021 Откачка ливневых вод производилась вчера, 4 сентября, в Чите. Силами АО «Водоканал — Чита» было откачано 64 кубометра воды из испарительного бассейна по улице Рахова. Подрядная организация Комитета городского хозяйства откачала на улице Лазо (район баз) 140 кубометров воды.

08:27 05.09.2021 По данным системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, площадь всех земель лесного фонда, пройденная пожарами в России с начала 2021 года к утру 1 сентября, составила 17,5 млн гектаров. Больше было только в 2012 году — 17,6 миллиона. А по площади земель, на которых растёт лес, этот год стал рекордным: 12,5 млн гектаров, в 2012 году было меньше — 11,2 миллиона. Цифры эти не окончательные, и 2021 год ещё может оказаться первым по всем показателям. Гринпис.

08:29 05.09.2021 Магнитосфера Земли поднимется до ощутимых отметок после обеда 5 сентября. Активность магнитной бури продлится до конца дня. В течение всего дня геомагнитный фон будет колебаться от трехбалльной силы удара до умеренной активности. Больше всего это будет ощутимо после обеда в воскресенье. Специалисты предупреждают, что магнитные бури особо опасны для людей, которые работают с нервно-психическими напряжениями, а также для тех, чья деятельность связана с высокой ответственностью.

08:42 05.09.2021 Уровень реки Селенга в Улан-Удэ за последние сутки снизился на 13 см и достиг отметки 246 см. По словам мэра города Игоря Шутенкова, по прогнозам, вода продолжит отступать. Читайте подробнее: Вода в Улан-Удэ пошла на спад

10:07 05.09.2021 Washington Post: «Почти каждый третий американец за прошедшее лето столкнулся со стихийным бедствием, таким как ураганы и наводнения. Примерно один из трех американцев живет в округе, который за последние три месяца пострадал от погодного катаклизма. Расширение масштабов стихийных бедствий, вызванных изменением климата, усиливается как минимум с 2018 года».

10:30 05.09.2021 Наводнение в Коншохокен, штат Пенсильвания, из-за урагана Ида. (сс) Michael Stokes.

10:51 05.09.2021 В Бай-Тайгинском районе Тувs днём 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,1. Читайте также: В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,1

11:08 05.09.2021 В Западной Сибири ожидается интенсивный приток тепла с территории Казахстана. Как сообщает CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», к 5 сентября воздух в регионе в дневное время прогреется до +22…+28°С. В Алтайском крае и Республике Алтай будет ещё жарче: до +32°С. Читайте подробнее: Аномальная осенняя жара пришла на Алтай

13:47 05.09.2021 Затопленные улицы в штате Пенсильвания, из-за урагана Ида. (сс) Michael Stokes.

14:27 05.09.2021 Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность в Одесском районе Омской области (5 класс горимости). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Обь-Иртышского гидрометцентра. Об этом: Жителей Омской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

14:47 05.09.2021 В большинстве районов Новосибирской области 6 и 7 сентября сохранится высокая пожароопасность (4 класса). При этом в Сузунском районе в эти же дни ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. Читайте подробнее: В новосибирских районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность

16:45 05.09.2021 В Кемеровской области с 6 по 7 сентября 2021 года местами ожидаются заморозки 0…-2°С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. Читайте подробнее: В Кузбасс идут заморозки до — 2°С

05:50 06.09.2021 Якутия продолжает гореть в 29 местах, за сутки в регионе обнаружено два новых очага лесных пожаров. Площадь территории, охваченной огнём, составляет 222 тыс. га. Подробности в материале: В Якутии продолжают гореть 222 тыс. га лесов

06:08 06.09.2021 В Якутии уменьшают количество человек, задействованных в борьбе с огнём лесных пожаров. 6 сентября из республики уедут 99 лесопожарных федерального резерва. Читайте подробнее: Из горящей Якутии вывозят силы федерального резерва

07:08 06.09.2021 Природный пожар. Якутия. 14.mchs.gov.ru

07:14 06.09.2021 За прошедшие сутки в лесах Бурятии пожаров не обнаружено, сообщает 6 сентября республиканское агентство лесного хозяйства.

07:22 06.09.2021 В Бурятии наблюдается спад уровня воды на всем протяжении течения реки Селенги и её притоках. Тем не менее в регионе остаются подтопленными 70 домов и 939 участков в десяти населённых пунктах. Читайте также: В Бурятии подтоплены дома и участки в десяти населённых пунктах

07:41 06.09.2021 По состоянию на утро 6 сентября в Красноярском крае зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 385,5 га — в Богучанском, Дзержинском, Тасеевском и Эвенкийском районах. Об этом: Семь лесных пожаров действует в Красноярском крае

07:51 06.09.2021 Кубань. В Темрюкском районе штормом выбросило на берег сотни огромных медуз.

07:58 06.09.2021 Три природных пожара на площади 1530 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что все пожары в республике уже локализованы. За минувшие 24 часа в Башкирии вспыхнул один природный пожар на площади 0,13 га. При этом спасателям удалось ликвидировать четыре природных пожара на площади 1859,63 га. Подробности в материале: В Башкирии за сутки ликвидировали четыре природных пожара

08:04 06.09.2021 На севере Иркутской области уже выпал снег.

08:37 06.09.2021 7−10 сентября в центральных и южных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами сохранятся заморозки до — 5 °C. Подробности в материале: В Красноярском крае ожидаются заморозки

08:39 06.09.2021 Бригады военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) завершили работы по тушению и локализации лесных пожаров на территории Якутии (Республики Саха). Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе ВВО. Читайте также: Российские военные возвращаются после тушения пожаров в Якутии

09:07 06.09.2021 Заморозки до —2 °С ожидаются в Самарской области. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что 7 и 8 сентября в регионе осадков не ожидается. Ночью в эти дни температура воздуха может понизиться до —2 °С, а днем столбик термометра может подняться до +17 °C. Подробности в материале: В Самарской области ожидаются заморозки до — 2 °С

09:35 06.09.2021 Метеорологическая служба Новой Зеландии выпустила метеопредупреждение для районов Бей-оф-Пленти, Кентербери, Марлборо, Нельсон, Отаго, Саутленд, Таранаки, Тасман и Уэст-Кост в связи с прогнозируемыми сильными дождями, порывистым ветром и возможными наводнениями до 8 сентября 2021 года включительно. Об этом сообщает ДСКЦ МИД России.

09:44 06.09.2021 В столице Бурятии Улан-Удэ уровень реки Селенга за минувшие сутки снизился на 13 см. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, от воды освободились шесть домов. Читайте также: Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на 13 см

09:48 06.09.2021 В минувшие выходные амурский паводок благополучно миновал Комсомольск-на-Амуре — максимальная отметка воды там составила 695 см при прогнозной в 700 см. Цифра на 45 см превысила границу опасных явлений. Однако серьезных последствий в городе не было, жилье не пострадало. Читайте подробнее: В Хабаровском крае паводок на Амуре проходит последнюю волну у Николаевска

10:09 06.09.2021 В Хакасии сохраняется предупреждение о заморозках, сообщили 6 сентября в администрации Абакана. Об этом: Заморозки ожидаются в Хакасии

10:17 06.09.2021 Заморозки до двух градусов мороза прогнозируются на территории Воронежской области ночью и утром 7 сентября, об этом сообщили в Воронежском гидрометеоцентре. Подробности в материале: В Воронежской области прогнозируются заморозки и бабье лето

10:44 06.09.2021 Минприроды Забайкалья запросило 401 миллион рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ в 13 районах Забайкалья. Как пояснил 6 сентября министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков, проект согласован Минфином России, внесен в Минприроды России и в правительство Российской Федерации. Подробности в материале: Забайкалье запросило 401 миллион рублей для ликвидации последствий паводка

10:51 06.09.2021 Река Селенга. Улан-Удэ. Владимир Бадмаев © ИА REGNUM

10:58 06.09.2021 В Забайкальском крае расширили списки пострадавших от трёх волн поводка, постигших регион летом 2021 г. Как сообщает 6 сентября пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова председателя краевого правительства Инны Щегловой, на сегодняшний день дополнительно были представлены еще 344 человека. «По Нерчинскому району остается вопрос, откуда появились 29 человек. Считаю, что необходимо выехать и провести проверку на территории района», — заметила чиновница. Подробности в материале: Пострадавшими от наводнения в Забайкалье признаны ещё более 300 человек

11:03 06.09.2021 В Новосибирской области за неделю — с 30 августа по 5 сентября — с помощью космического мониторинга было зафиксировано 37 термических точек, 11 из них только за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Читайте подробнее: Ландшафтные пожары возобновились в Новосибирской области

11:05 06.09.2021 По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 7 сентября по 10 сентября 2021 года по Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса, а в Сузунском и Новосибирском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС — высокий класс пожарной опасности).

11:12 06.09.2021 В Забайкальском крае продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый тремя волнами наводнения летом 2021 г. По словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Ватагина, рабочей группой по оценке ущерба подтверждены повреждения на 113 километрах автомобильных дорог регионального и местного значения и на 69 мостовых сооружениях. Общая сумма подтвержденного ущерба составляет 571,7 миллиона рублей. Подробности в материале: Забайкальское наводнение разрушило более 100 километров дорог

11:15 06.09.2021 В Татарии ночью и утром 7 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 2 градусов. Вероятен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит не выше +15 градусов. Читайте также: В Татарии из-за заморозков объявили штормовое предупреждение

11:19 06.09.2021 Красноярцы в соцсетях сообщают о том, что почувствовали землетрясение.

11:22 06.09.2021 В Иркутской области 6 сентября произошло землетрясение. По данным Немецкого исследовательского центра геонаук, его магнитуда составила 5,2, а эпицентр располагается в горном массиве Хамар-Дабан, в 88 километрах северо-западнее населенного пункта Орлик. Об этом: В Приангарье ощутили землетрясение

11:40 06.09.2021 Общее число погибших из-за прохождения по территории США урагана «Ида» составляет не менее 63. Об этом 5 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на органы власти штатов. Читайте также: Число погибших из-за урагана «Ида» в США выросло до 63

11:45 06.09.2021 В Иркутской области ликвидирован крупный пожар на площади 1500 га, зарегистрированный 29 августа в Катангском районе. Об этом: В Приангарье улучшилась обстановка с лесными пожарами

11:48 06.09.2021 В Новосибирской области из 37 зарегистрированных за неделю с 30 августа по 5 сентября термических точек 23 находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ. Подробности в материале: Ландшафтные пожары подбираются к населённым пунктам Новосибирской области

11:50 06.09.2021 Природный пожар. aviales.ru

11:56 06.09.2021 На западе Якутии прогнозируется потепление, и это может привести к увеличению числа очагов лесных пожаров в республике. Таковы выводы Авиалесоохраны России. Читайте подробнее: Погода в Якутии может усугубить ситуацию с лесными пожарами

11:59 06.09.2021 В Приамурье от воды не освободились четыре села, в них подтоплены пять жилых домов и 145 придомовых территорий. До сих пор не восстановлено автомобильное сообщение с одним селом. Об этом: В сёлах Амурской области уже месяц стоит вода

12:01 06.09.2021 Власти Забайкальского края обнародовали сумму ущерба, который понесли объекты социальной сферы региона в результате трёх волн паводка летом 2021 года. По данным вице-премьера регионального правительства Татьяны Цымпиловой, она ставила 373,9 миллиона рублей. Об этом: Наводнение в Забайкалье: названа сумма ущерба объектам социальной сферы

12:05 06.09.2021 Сухая, жаркая погода серьезно осложнила пожароопасную обстановку в Алтайском крае. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, только 5 сентября 2021 года было потушено 36 пожаров. Из них 16 — техногенных, в восьми случаях горела сухая трава на полях, и 12 пожаров составило горение твердых бытовых отходов. На сегодняшний день на территории шести муниципальных образований Алтайского края введен особый противопожарный режим: Благовещенский, Волчихинский, Ключевской, Родинский, Угловский и Шелаболихинский районы.

12:15 06.09.2021 Во вторник, 7 сентября, в ночные и утренние часы местами по Пензенской области ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до +12… +14 ° C. В ночные часы осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Подробности в материале: В Пензенской области прогнозируют заморозки

12:26 06.09.2021 Как сообщили в мэрии Омска, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС, в ночное время с 7 по 11 сентября температура воздуха опустится до минусовых отметок. Читайте также: В Омске ожидаются кратковременные заморозки

12:33 06.09.2021 В юго-восточных районах Саратовской области с 7 по 13 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс). Читайте подробнее: В Саратовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

13:27 06.09.2021 В Якутии продолжают действовать 29 природных пожаров. 14.mchs.gov.ru

13:56 06.09.2021 Ситуация с природными пожарами на территории России продолжает стабилизироваться, и на сегодняшний день в стране действует чуть больше 120 подобных очагов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. «Ситуация с природными пожарами продолжает стабилизироваться. На сегодняшний день в 17 регионах действует более 120 очагов природных пожаров», — говорится в сообщении. Читайте также: В МЧС РФ заявили о стабилизации ситуации с природными пожарами

13:58 06.09.2021 7 сентября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с, ночью в Туруханском районе порывы южного ветра до 15 м/с, ночью и утром в Эвенкийском муниципальном районе, в центральных и южных районах Красноярского края местами туман, в центральных районах сохранится высокая пожарная опасность IV класса. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

14:13 06.09.2021 В Якутии отмечается аномально долгое течение пожароопасного сезона, в связи с чем продлен срок работы отряда Федеральной Авиалесоохраны на тушении возгораний в регионе, сообщает пресс-служба ведомства 6 сентября. 145 парашютистов-десантников Якутской и Федеральной Авиалесоохраны, работников наземных лесных служб продолжают тушить в западной (Мирнинский, Нюрбинский районы), центральной (Чурапчинский район), юго-восточной (Усть-Майский район) частях Якутии 6 лесных пожаров на площади, пройденной огнем около 140 тысяч на, в том числе локализовано 3 пожара на площади, пройденной огнем 104 тыс. га. Тушение одного из пожаров идет исключительно вручную из-за невозможности доставки наземной техники. В западной и юго-восточной частях региона местами сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Температура воздуха достигает +20°С, осадки отсутствуют.

14:14 06.09.2021 Режим ЧС действует в Якутии с 23 июня. Для борьбы с огнем в регион было переброшено более 1,3 тысячи парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 15 регионов Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов. Совместными усилиями в условиях ЧС (с 23 июня по 5 сентября) парашютисты-десантники и другие силы сохранили от огня миллионы га якутской тайги, потушив более 610 лесных пожаров, в том числе более 550 труднодоступных и удаленных. В настоящее время поэтапный вывод группировки межрегиональных сил Авиалесоохраны из Якутии близок к завершению. Срок работы 25 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны для тушения возгораний в регионе продлен.

14:22 06.09.2021 Грозы с опасным усилением ветра ожидаются в Ленинградской области в ближайшие часы, предупреждает ГУ МЧС России по Ленобласти. Об этом: Грозы с усилением ветра ожидаются в ближайшие часы в Ленобласти

14:30 06.09.2021 В Чувашии резко похолодало, температура снизилась до +1…+3 градусов, местами — до нулевой отметки. Читайте также: Дожди в Чувашии может сменить бабье лето

14:33 06.09.2021 Заморозки до — 5 °C мороза ожидаются в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что 7 сентября местами в республике ожидается небольшие дожди. Об этом: В Башкирии ожидаются заморозки до — 5°С

14:34 06.09.2021 В столице Бурятии Улан-Удэ работают 49 мобильных групп по оценке ущерба от паводков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, заявления от пострадавших от наводнения принимают и готовят документы 98 человек. Читайте также: В Улан-Удэ создано 49 групп по оценке ущерба от паводка

14:44 06.09.2021 Сотрудники МЧС ликвидируют последствия паводка. Бурятия 03.mchs.gov.ru

16:55 06.09.2021 Заморозки прогнозируют в ближайшие сутки в Брянской области. Метеопредупреждение 6 сентября объявило региональное управление МЧС. Читайте также: В Брянской области ожидают заморозки

16:55 06.09.2021 Наводнение в Норристауне, штат Пенсильвания, из-за урагана Ида. (сс) Michael Stokes

17:54 06.09.2021 В Республике Бурятия оказана адресная помощь 45 жителям, доставлено 150 литров бутилированной воды и 150 буханок хлеба. 03.mchs.gov.ru

19:01 06.09.2021 Помощь из федерального бюджета окажут пострадавшим от урагана «Ида» жителям штата Нью-Йорк, сообщили 6 сентября в пресс-службе Белого дома. Читайте также: Жителям штата Нью-Йорк будет оказана федеральная помощь в связи с ураганом

20:09 06.09.2021 Наводнение в Коншохокен, штат Пенсильвания, из-за урагана Ида. (сс) Michael Stokes.

21:34 06.09.2021 Наводнение в Коншохокен, штат Пенсильвания, из-за урагана Ида. (сс) Michael Stokes.