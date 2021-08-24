Уфа, 24 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. 300 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 54 939 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с вирусом 50 628 человек, в том числе 491 человек справились с инфекцией за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие сутки в республике констатировали смерть 15 пациентов в COVID-19. Прививки от COVID-19 получили 1 111 643 человек, завершили вакцинацию от этой инфекции 927 911 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 23 августа в Башкирии за сутки выявили 297 новых носителей коронавируса.