Ставрополь, 24 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пришли на прививочные пункты уже свыше 633 тыс. жителей. Доля привитых в общем контингенте подлежащих прививке граждан составляет около 48%.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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«Первый компонент вакцины от COVID-19 на 23 августа получили 633 092 человека. За последние сутки +2558 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 553 131 человек», — говорится в сообщении регионального минздрава.

Среди привитых — почти треть (185 005 человек) пожилые граждане в возрасте старше 60 лет.

В настоящее время на Ставрополье нет недостатка в вакцине. Имеется запас из 220 тыс. доз, при этом на днях поступила еще партия вакцины в размере «Спутник V» — 28,2 тыс. доз и «Спутник Лайт» — 50,7 тыс. доз.

В крае созданы 116 прививочных пунктов, из которых десять работают круглосуточно, и 134 мобильные бригады.

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