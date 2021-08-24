Хабаровск, 24 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства РФ в Хабаровский край направят 286,9 млн рублей. Деньги предназначены для переселения жителей региона из аварийного жилья в новые дома, сообщается 24 августа на сайте правительства РФ.

Onf.ru Ликвидация ветхого жилья

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Средства выделены по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Федеральные деньги потратят на расселение ветхих домов общей площадью 3,3 тыс. кв. м. Благодаря этому траншу, в новые квартиры до конца 2021 года переедут более 220 жителей Хабаровска, жильё которых было признано аварийным после 1 января 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края взяли на себя обязательства закончить работы по расселению жителей края из ветхого жилья в течение трёх лет. На эти цели предполагалось потратить 1,3 млрд собственных средств, но благодаря федеральным траншам эта сумма уменьшается.