Париж, 24 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Нападающий ПСЖ Лионель Месси может дебютировать в составе своей новой команды в матче четвёртого тура чемпионата Франции с «Реймсом». Об этом 24 августа сообщает L’Equipe.

Getty Images Лионель Месси

Отмечается, что 23 августа Месси должен был приступить к полноценным тренировкам с ПСЖ, а матч с «Реймсом» состоится 29 августа.

Напомним, 10 августа Месси подписал с ПСЖ контракт, который рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.