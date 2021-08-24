Березники, Пермский край, 24 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края суд вынес приговор в отношении местной жительницы, по чьей вине погибла женщина. Подсудимой инкриминировали рецидив пьянства за рулем и нарушение правила дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает краевая прокуратура.

Женщина за рулем

Установлено, что летом 2020 года пьяная водитель не справилась с управлением и допустила занос автомобиля. Машина снесла дерево и опрокинулась на бок. В результате ДТП пассажир автомобиля скончалась на месте происшествия

Суд приговорил женщину к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщину лишили водительских прав на два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.