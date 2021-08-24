Екатеринбург, 24 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Изрезавшая своего двухлетнего сына ножом свердловчанка не смогла освободиться из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Меру пресечения в виде ареста на два месяца ей избрал 14 августа Ленинский райсуд Екатеринбурга Адвокат женщины подал апелляционную жалобу. Но облсуд отказался её удовлетворить.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в августе и вызвало широкий резонанс. Следователи считают, что Кристина И. изрезала своего ребёнка ножом, якобы изгоняя из него бесов.