Кызыл, 24 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг подписал указ о снятии части антиковидных ограничений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, изменения касаются работы библиотек, музеев, парков, туристических объектов и заведений общепита.

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Согласно документу, жителям вновь разрешено отдыхать на озёрах и прибрежных зонах. Для посещений откроется, в частности, этнокультурный комплекс «Алдын-Булак». Базы и дома отдыха смогут возобновить работу при условии заполняемости не более 30%.

«Также по предприятиям общественного питания работа разрешена только в дневное время с 6.00 до 22.00 ч. с ограничением наполняемости не более 25% от посадочных мест в зале. С 22.00 до 6.00 ч. заведениям общепита можно работать только на вынос», — отметил министр экономики республики Айдыс Сат.

При этом сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

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