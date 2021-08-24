Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В связи с приближением осени и повышением вероятности сильных осадков в виде ливневых дождей Петербургский метрополитен проверил готовность своих объектов, сил и средств к возможным подтоплениям.

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Как сообщили 24 августа в городском комитете по транспорту, на герметичность успешно проверены специальные щиты в проемах вестибюльных дверей, гермозатворы в подземных переходах вестибюлей. Также выдержали проверку защитно-герметичные устройства в подземных переходах на станциях «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Московская» (вестибюль 2), «Невский проспект» (вестибюль 1).

На станциях метро создан запас мешков с песком, подготовлены переносные помпы на случай появления воды в вестибюлях.

В зоне особого внимания — ликвидация водопроявлений на станциях, которые пока находятся в режиме временной эксплуатации и не переданы в хозяйственное ведение метрополитена ­ — это станции «Беговая» и «Проспект Славы». Бригада предприятия готова принимать оперативные меры на тех станциях, где для проведения таких работ не требуется предварительной подготовки проектных решений.

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Напомним, в начале августа во время ливней за 12 часов в Петербурге выпало почти две трети месячной нормы осадков. Ливневая канализация не смогла оперативно справиться с потоком воды, из-за чего улицы затопило, а припаркованные автомобили поплыли.