Россошь, Воронежская область, 24 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Массовый мор рыбы зафиксирован в реке Россошь в Россошанском районе Воронежской области 23 августа, сообщили в пресс-службе администрации района.

Мор рыбы

«Место ЧП обследовано специалистами. Выявлено место сброса загрязнённых вод в реку. В настоящее время выясняется, могли ли воды из канализационного коллектора попасть в старую ливневую канализацию, и каким образом это могло произойти», — уточнили в администрации.

Власти направили запрос в Роспотребнадзор для установления причины гибели рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россоши утром 22 августа произошла авария на канализационном коллекторе, уже вторые сутки в городе отключен главный водопровод. Людям подвозят техническую воду, питьевую приходится покупать. По данным на утро 24 августа данных об устранении аварии нет.