Москва, 24 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Москва лидирует в России по объёму и количеству ипотечных кредитов, сообщил 24 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Ипотека

Он прокомментировал статистику московского управления Росреестра, по которой за семь месяцев 2021 года в столице заключили 71 930 договоров ипотечного кредитования, что является рекордом.

«Несмотря на значительное изменение условий программы льготной ипотеки для приобретения жилья в Москве, город продолжает занимать лидирующую позицию как по объёму выданных кредитов, так и по количеству заключенных договоров, — сказал Ефимов. — Так, по данным на 12 августа, доля Москвы в льготной ипотеке среди российских регионов продолжает составлять больше четверти — 27,2%».

По его словам, на эту дату в столице заключили 84,1 тыс. договоров на общую сумму 492,5 млрд рублей.