Казань, 24 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Татарии смертельную травму поездом получил 54-летний мужчина. Инцидент произошел на 23-м км перегона Дербышки — Ометьево в 19:40 (мск) 23 августа, сообщает Центральное межрегиональное следственного управления на транспорте СК РФ.

Поезд

Установлено, что машинист поезда, пытаясь предотвратить наезд на мужчину, применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось.

На месте происшествия проводятся проверочные мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В адрес руководства подразделения железной дороги с целью недопущения повторения подобных случаев готовится представление об устранении обстоятельств, которые способствовали происшествию и усилении контроля за работой подчиненных.

ИА REGNUM напоминает, вечером 14 июня на 28-м км перегона Дербышки — Ометьево Горьковской железной дороги пассажирским поездом сообщением Нижневартовск-Москва был смертельно травмирован мужчина, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Читайте также: В Татарии мужчина попал под пассажирский поезд

Читайте также: В Казани на железнодорожных путях загорелся электровоз