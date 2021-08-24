Оренбург, 24 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году (по состоянию на 24 августа) зафиксировано 68 происшествий на воде. В водоёмах утонули 60 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Работы водолазов аварийно-спасательной службы Оренбургской области на реке Чаган

Основными причинами ЧП названо купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом виде.

В Пономарёвском районе 24 августа водолазы аварийно-спасательной службы извлекли из реки Чаган тело мужчины 1972 года рождения. Он утонул 23 августа. Тело погибшего передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. Известно, что мужчина купался в необорудованном месте под запрещающими знаками.