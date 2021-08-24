Хетафе, Испания, 24 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. «Севилья» одержала победу над «Хетафе» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Единственный гол в матче забил полузащитник «Севильи» Эрик Ламела на 93-й минуте.

На сегодняшний день «Севилья» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды шесть очков. «Хетафе» идёт на 18-м месте без набранных очков.

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