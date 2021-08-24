Самара, 24 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Камыш загорелся в Кинельском районе Самарской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

30.mchs.gov.ru Возгорание камыша

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Сообщается, что вечером 23 августа в Кинельском районе загорелся камыш на площади 700 кв. метров.

«В районе возгорания — болотистая местность и опаханная территория. Обстановка под контролем. Силы и средства на месте», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в настоящее время в этом районе угрозы населенным пунктам нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области пострадавшие от пожаров жители получили первые выплаты.