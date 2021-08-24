Ярославль, 24 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Ремонт асфальта на Октябрьском мосту в Ярославле планируют сделать за две недели. Об этом рассказал на общегородском совещании 24 августа директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Октябрьский мост в Ярославле

Власти планируют вести работы по ночам, перекрывая отдельные полосы.

«Никакого перекрытия моста не будет. Мы прекрасно понимаем напряженность данного объекта. Будем работать в ночное время. На сегодняшний день отрабатываем с транспортным управлением точное время начала и окончания производства работ для того, чтобы также не мешать общественному транспорту. Работать в любом случае будем по полосам. Будут частичные ограничения, но ограничения в ночное время. Для того, чтобы в утренние часы их уже снимать, и жители могли передвигаться беспрепятственно», — рассказал Овчаров.

Дату начала работ власти пока не называют.

«Жителям будем обязательно до начала производства работ освещать в средствах массовой информации и доводить до жителей, в какое время будет производиться ремонт, в какие дни. В целом мы запланировали по срокам производства работ 14 дней. Вполне реально это выполнить. Но все будет зависеть от погодных условий. Можем подзадержаться на данном объекте. Но в любом случае будем работать ночью», — сказал Овчаров.

В последний раз мост серьёзно ремонтировали в 2013—2014 годах. Тогда на это потратили 315 млн рублей. На этот раз сумма будет скромнее. Работы будут вестись в рамках контракта на ямочный ремонт, общая сумма которого не превышает 50 млн. Какая часть из них будет потрачена на мост, в мэрии не уточняют.