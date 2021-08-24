Ульяновск, 24 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. План по вакцинации от коронавируса в Ульяновской области выполнен на 50%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Вопрос об иммунизации населения от COVID-19 был поднят на заседании штаба по комплексному развитию региона. По данным минздрава на 23 августа, в Ульяновской области прививку сделали 312 103 жителя, что составляет 52,4% от плана. В том числе привились двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) 261 250 человек.

Всего в регионе работают 65 стационарных и мобильных пунктов вакцинации.

Ульяновская область с начала прививочной кампании получила почти 397,5 тыс. доз четырёх видов российских вакцин от COVID-19, в том числе 322,8 тыс. комплектов «Спутника V». С учётом новых поступлений остаток составляет 85,4 тыс. комплектов вакцин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа президент России Владимир Путин заявил, что нельзя навязывать гражданам вакцинацию против COVID-19. По его словам, нужно тщательно разъяснять ситуацию.