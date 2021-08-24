Москва, 24 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. С предложением о пересмотре расчетной стоимости квадратного метра жилья в российских регионах при переселении граждан из аварийных домов из-за роста цен на стройматериалы выступил глава комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов. Текст письма сенатора, которое будет направлено помощнику президента России Максиму Орешкину, 24 августа приводит ТАСС.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Как отмечает Кутепов, до настоящего момента проблема отражения стоимости жилья, приближенной к рыночной стоимости, для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым эти выплаты предоставляются на приобретение или строительство жилья за счет средств федерального бюджета, не разрешена.

«Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре расчетной стоимости квадратного метра для определения объема финансовой поддержки субъектам РФ в пределах фактической цены строительства, что позволит стимулировать строительство жилья, достичь сбалансированности бюджетов субъектов», — говорится в письме.

Также сенатор указывает, что, по его данным, в настоящее время Минстрой РФ при расчете затрат субъектов не учитывает расходы, которые связаны с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым. При этом, к примеру, в Пензе, по словам Кутепова, стоимость квадратного метра по муниципальному контракту составляет 47,139,89 рублей, в то время как рыночная цена составляет от 57 до 70 тыс. рублей, и такая же ситуация наблюдается и в остальной России.

Кроме того, Кутепов добавляет, что в данный момент главной проблемой реализации программы регионов по переселению из аварийного жилья является существенный рост цен на строительные материалы (металл, дерево — порядка 30%), в результате чего стоимость жилья увеличилась и на первичном, и на вторичном ранках.

Отметим, 17 августа председатель правительства России Михаил Мишустин заявил на правительственном заседании, что власти направят 20 млрд рублей ряду регионов РФ на программы по ликвидации аварийного жилья.