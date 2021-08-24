Екатеринбург, 24 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Новым художественным руководителем Свердловского театра музыкальной комедии в Екатеринбурге стал Филипп Разенков. Об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.

Све.рф Филипп Разенков

До этого уроженец Свердловска являлся главным режиссёром Башкирского государственного театра оперы и балета. Разенков является лауреатом театральной премии «Золотая маска» и международных конкурсов.

Новый худрук заявил, что хочет сделать театр музкомедии одним из самых посещаемых мест Екатеринбурга. И.о. директора театра останется Галина Безуглова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1999 по 2019 год директором учреждения был Михаил Сафронов, скончавшийся в декабре 2019 года. По словам Разенкова, именно Сафронову принадлежала идея пригласить нынешнего худрука в театр музкомедии.

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