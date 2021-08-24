Москва, 24 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В топ-3 самых скучных профессий, по мнению жителей России, вошли охранник (12%), бухгалтер (11%) и продавец (7%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM За работой

Скучной работу сторожа считают 4% респондентов, работу в офисе и библиотекаря — по 3%. Неинтересная или нелюбимая работа навевает скуку на 3% работающих граждан.

Также скучными участники опроса назвали труд уборщика, вахтера, архивариуса и оператора call-центра (по 2%). Лишь 13% полагают, что нет скучных профессий, в каждой есть плюсы и минусы.

Опрос проведен 6−17 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 326 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (52%) посчитали работу врачей наиболее трудной.

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