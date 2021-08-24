Лондон, 24 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Лестер Сити» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

В составе «Вест Хэма» голы забили полузащитник Пабло Форнальс (на 26-й минуте), нападающий Мохамед Саид Бенрахма (56) и хавбек Майкл Антонио (80, 84), оформивший дубль.

У «Лестера» отличился полузащитник Юри Тилеманс на 69-й минуте. При этом с 40-й минуты «Лестер» играл в меньшинстве после удаления форварда Айосе Переса.

На сегодняшний день «Вест Хэм» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды шесть очков. «Лестер» идёт на 12-м месте с тремя очками.

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