Ижевск, 24 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 24 августа прививку от коронавируса сделал 327 601 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививке от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 277 193 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 810 жителей республики. 2321 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 15 407 человек, за день количество вакцинированных увеличилось на 1163 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа в республике провели 1 522 869 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4748 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5922 исследования.

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