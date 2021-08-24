Южно-Сахалинск, 24 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В районе Курильских островов произошло землетрясение. Магнитуда составила 6,1. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

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Сейсмическое событие было зафиксировано в 08:37 мск 24 августа.

Эпицентр подземных толчков располагался в 223 км от Северо-Курильска, очаг залегал на глубине 38,7 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) произошло сразу четыре землетрясения. По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН., магнитуда составила от 2,3 до 4,5. Сейсмические события зафиксированы в основном рядом с южной группой Курил. При этом местные жители не ощутили подземные толчки.