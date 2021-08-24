Сеул, 24 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи и правящая Демократическая партия «Тобуро» согласовали государственный бюджет на 2022 год. Об этом 24 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы парламентской фракции правящей партии Ю Хо Чжуна.

Бюджет

По его словам, размер бюджета на будущий год составит 605 трлн вон (~$518,7 млрд), что является рекордным показателем за всю историю страны.

Известно, что в бюджет включены дополнительные 1,8 трлн вон (~$1,5 млрд) на выплаты компенсаций пострадавшим от экономических последствий пандемии коронавируса владельцам малого бизнеса.

Ещё 20 трлн вон (~$17,4 млрд) будут выделены на меры поддержки молодежи, а 2,5 трлн вон (~$2,1 млрд) — на борьбу с изменением климата.

Проект бюджета будет представлен в Национальное собрание 3 сентября.