В Якутии прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в сентябре
Якутск, 24 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Родителям школьников в Якутии настоятельно рекомендуют ставить прививки, чтобы снизить темпы распространения COVID-19 в регионе. Обязательной такая вакцинация не станет, заверила газету «Якутск Вечерний» заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»
Читайте также: В Якутии прививки от COVID-19 сделали почти 306 тысяч человек
Она также акцентировала внимание на том, что принудительная вакцинация родителей школьников выходит за рамки законодательства, отметив при этом, что многое будет зависит от родительского сообщества.
Как сообщало ИА REGNUM, полностью привиты от COVID-19 276 163 жителей Якутии. Первичные прививки сделали 305 870 человек, 58 859 из них — пожилые люди.