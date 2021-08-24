Якутск, 24 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Родителям школьников в Якутии настоятельно рекомендуют ставить прививки, чтобы снизить темпы распространения COVID-19 в регионе. Обязательной такая вакцинация не станет, заверила газету «Якутск Вечерний» заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

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«Заболеваемость в сентябре пойдет вверх. Наша задача сейчас наращивать темпы вакцинации. Полагаю, что к сентябрю половина взрослого населения республики уже получит прививки. Это неплохой показатель. Но установка изменилась: если раньше говорили о необходимости вакцинации 70% жителей, то теперь речь идет о 80%, необходимых для создания коллективного иммунитета», — подчеркнула Ольга Балабкина.

Она также акцентировала внимание на том, что принудительная вакцинация родителей школьников выходит за рамки законодательства, отметив при этом, что многое будет зависит от родительского сообщества.

«Вам понравится, если в классе будут находиться дети, чьи родители не привились от коронавируса? Ведь эти дети могут получить инфекцию в семье и принести её в школу вашим детям и далее — вам. Поэтому важно, чтобы все договорились о разумности», — считает запред правительства Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, полностью привиты от COVID-19 276 163 жителей Якутии. Первичные прививки сделали 305 870 человек, 58 859 из них — пожилые люди.