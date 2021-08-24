Волгоград, 24 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Краснодарского края 24 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Екатерина Булатова ИА REGNUM После бури

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По информации Волгоградского гидрометеоцентра, ночью и в первой половине дня 24 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений — ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывами до 22−27 м/с.

Как сообщало ИА, накануне, 23 августа, сильный ветер повредил кровлю нескольких жилых домов в Ольховском районе Волгоградской области. Обошлось без пострадавших.