Москва, 24 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В июле 2021 года в Москве зарегистрировано 11 859 договоров ипотечного жилищного кредитования. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Результат на 10% превысил показатель июня 2021 года, когда зарегистрировали 10 731 договоров.

Всего за семь месяцев 2021 года заключено 71 930 договоров — полтора раза больше, чем за тот же период 2020 года (более 47,3 тыс. договоров) и в 1,4 раза больше семи месяцев 2019 года (более 50,3 тыс. договоров).

«В годовом выражении также нами фиксируется абсолютный рекорд — почти 72 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования за первые семь месяцев текущего года. Это абсолютный рекорд за все годы, — прокомментировал результаты глава управления Игорь Майданов. — Предыдущий пик был в январе-июле 2019 года, когда в Москве зарегистрировали 50,3 тысячи таких сделок».