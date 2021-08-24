Кубинка, Московская область, 24 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Несколько радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н», способных обнаруживать и давать целеуказания по гиперзвуковым и стелс-целям, развернут на Дальнем Востоке, в том числе — в Сахалинской области. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Игорь Грошев Сахалинские песчаные пляжи

До пяти таких РЛС будут развёрнуты до 2027 года в рамках государственной программы вооружения. Первая станция появится в Сахалинской области.

«Точное место дислокации станции определит военное ведомство», — сказал собеседник ТАСС на полях международного военно-технического форума «Армия-2021».

Ранее источник сообщил о развёртывании одномодульной РЛС такого типа во Владимирской области в 2022 году. РЛС развернут в учебном центре радиотехнических войск ПВО ВКС, чтобы готовить к работе со станцией штатные боевые расчёты.

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