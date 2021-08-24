Ижевск, 24 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 13 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 14 летальных случаев.

Правительство Забайкальского края Моностационары для заражённых SARS-CoV2 в Забайкалье

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Скончались женщины в возрасте 70, 73, 80, 81, 82, 85, 87 и 93 лет, а также мужчины в возрасте 74, 80, 81, 88 и 90 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1479 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа в регионе выявили 224 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 223 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 44 985 случаев. Активным носителем коронавируса в республике в настоящее время является 6801 житель.

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