Тольятти, Самарская область, 24 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Проверку информации СМИ об обнаружении загрязнения химическим веществом территории рядом с железнодорожной станцией проводят в Тольятти. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ГУ МЧС по Иркутской области Спасатели устраняют утечку химического вещества в городе Усолье-Сибирское

Сообщается, что 23 августа в СМИ была опубликована информация о том, что около железнодорожной станции Тольятти неустановленные лица сливали в окружающую среду химикаты из железнодорожных вагонов-цистерн: они сбрасывали бочки с неустановленным веществом в специально выкопанные ямы.

Также в СМИ сообщалось, что на протяжении нескольких дней жители села Русская Борковка, рядом с которым и были обнаружены химикаты, чувствовали химический запах.

Сообщается, что по данному факту сейчас проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в СМИ.

«Осуществляется тщательный мониторинг ситуации, предпринимается комплекс мер, направленный на установлении всех обстоятельств случившегося. Готовится к назначению ряд экспертиз, совместно со специалистами-экологами оценивается уровень загрязнения окружающей среды. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что утечка серной кислоты на предприятии по производству сернокислого алюминия «Алхим» в Тольятти, которая произошла 4 июля, не нанесла вред окружающей среде.