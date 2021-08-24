Челябинск, 24 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 378 носителей коронавируса. Об этом 24 августа сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 83 814 ковид-пациентов. Выздоровели 72 730 пациентов.

Больных COVID-19 в регионе насчитывается уже 7190 человек. А от COVID-19 за сутки скончались ещё 25 граждан.