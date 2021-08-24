Ижевск, 24 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 24 августа выявили 224 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 223 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 44 985 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 21 ребенок в возрасте до 14 лет и 50 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 223 человека, всего в республике выздоровел с начала пандемии 36 705 человек. Скончались 1479 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 13 летальных случаев, накануне скончались 14 жителей региона.

Активным носителем коронавируса в республике в настоящее время является 6801 житель. Из числа получающих лечение 5803 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1293 человека — в состоянии средней степени тяжести, 265 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 20 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделал 326 791 человек. Второй компонент препарата получили 274 872 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 14 244 человека.

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