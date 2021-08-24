Оренбург, 24 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году (по состоянию на 24 августа) от укусов клещей пострадали 1922 человека, среди которых 772 ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

egor347 Осторожно, клещи!

Наибольшее число обращений за помощью к медикам отмечен в Оренбурге — 563, Бузулуке — 208, Новотроицке — 135. Зарегистрировано восемь случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом: четыре — в Оренбурге, два — в Оренбургском районе, по одному — в Александровском и Саракташском районах.

Стоит отметить, за аналогичный период 2020 года на территории Оренбуржья зафиксировано 2374 пострадавших от укусов клещами и девять фактов заболевания клещевым вирусным энцефалитом.