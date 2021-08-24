Варшава, 24 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Премьер-министры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Матеуш Моравецкий, Ингрида Шиманец, Крышьянис Кариньш и Кая Калас выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии «был спланирован и целенаправленно осуществлен режимом Александра Лукашенко». Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

В этом заявлении главы правительств четырех стран выразили «серьезную обеспокоенность ситуацией на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией и заявили о готовности защищать свои государственные границы от гибридной атаки Минска».

«Мы призываем белорусские власти прекратить действия, ведущие к эскалации кризиса на границе и в отношениях с ЕС. Мы понимаем, что это может быть ответом Минска на нашу позицию по поводу происходящего в Белоруссии. Но мы не отступим от своей позиции, что единственным выходом из политического кризиса в Белоруссии является реальный внутренний диалог с участием гражданского общества, в том числе вынужденного покинуть республику, а также освобождение всех политзаключенных и новые выборы», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Литвы объявило о беспрецедентном увеличении числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в республику с территории Белоруссии. По данным ведомства, с начала текущего года в Литву через Белоруссию пыталось проникнуть более 4 тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Это в 50 раз больше, чем в прошлом году. Позже о резком увеличении нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии, заявили в Польше и Латвии.

В Вильнюсе и Варшаве обвинили в этом официальный Минск, указав, что белорусские власти якобы «способствуют проникновению нелегалов со своей территории в Польшу, Литву и Латвию».