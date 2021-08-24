Ульяновск, 24 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области после рекордных июльских темпов вакцинации от COVID-19 снизилось число желающих сделать прививку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Дарья Драй, ИА REGNUM Вакцинация

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Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, говоря о вакцинации от COVID-19, отметил, что в «последнее время темпы значительно снизились». Он поручил разобраться в причинах снижения желающих привиться и «усилить работу в данном направлении».

Напомним, ранее Алексей Русских заявлял, что в июле «темпы вакцинации достигли такой степени, что мы вакцинировали по 5,5 тыс. населения [в сутки]». По данным минздрава Ульяновской области на 23 августа, в настоящее время каждые сутки прививку от COVID-19 делают по 4,5 тыс. человек.

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По последним данным, регионе прививку от COVID-19 сделали свыше 312 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Ульяновской области выявлено 290 носителей коронавируса, всего подтверждено 72 323 случая заражения SARS-CoV-2.