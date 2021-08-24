Махачкала, 24 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Дагестане произошло ЧП с группой туристов, совершавших экскурсию по Карадахской теснине в Гунибском районе. Одного их них унесло течением реки. Неизвестна также судьба еще одного туриста. По данным фактам организована проверка прокуратуры, сообщили 24 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

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«23 августа 2021 года вследствие неблагоприятных погодных условий и поднятия уровня реки Квартал группа туристов оказалась заблокирована в теснине. Одного человека унесло водой. Местонахождение еще одного неизвестно», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 августа в МЧС поступила информация о том, что группа туристов заблокирована разлившейся рекой Квартал в районе Карадахской теснины. Спасатели эвакуировали 15 человек, позже оказалось, что эта группа — не единственная. Еще 15 туристов потерпели бедствие в этом же районе. Всего было спасено 30 человек, в том числе десять детей, сообщили в региональном управлении МЧС. Однако по данным прокуратуры, эвакуированы 34 человека.

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