Мостовской район, Краснодарский край, 24 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Случай массово гибели пчёл зафиксирован в Мостовском районе Краснодарского края, по предварительным данным, пчелы погибли после обработки ядохимикатами полей, принадлежащих агропредприятию. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, с жалобой обратились местные жители, начата проверка.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

«При проведении авиахимических работ сельскохозяйственным предприятием, зарегистрированным и находящимся в городе Курганинске, в станицах Ярославская и Махошевская Мостовского района произошла массовая гибель пчел на пасеках», — уточнили в надзорном ведомстве.

Проверка проводится с участием специалистов Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Отобраны образцы погибших пчел, которые направлены для проведения экспертизы. По итогам проверки действиям организации будет дана оценка на предмет соблюдения законодательства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году случаи массовой гибели пчел уже фиксировали в Удмуртии, Башкирии, Орловской области.