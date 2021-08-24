Джакарта, 24 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла рассказал о тесных отношениях Китая и Афганистана, сообщает CNN Indonesia.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Китай поддерживает тесные отношения с Афганистаном, в том числе с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам вице-президента Индонезии, Китай имеет экономические интересы в Афганистане, который является страной с богатыми природными ресурсами.

В 2010 году военные и геологи США показали, что Афганистан обладает запасами полезных ископаемых на сумму почти один триллион долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, беженцы из Афганистана проведут демонстрацию перед офисом Агентства ООН по делам беженцев в столице Индонезии Джакарте, чтобы потребовать разъяснений относительно статуса их размещения.