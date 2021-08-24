Москва, 24 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Заменить бумажный паспорт на цифровой аналог — смарт-карту — готовы только 31% жителей России, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Против замены бумажного паспорта гражданина РФ пластиковой картой высказались 41% опрошенных. Затруднились ответить 28%.

Больше всего заинтересованы в получении смарт-карты вместо паспорта мужчины, чем женщины — 36% против 27% и молодые люди до 24 лет (42%), меньше всего — люди старше 45 лет (24%).

Опрос проведен 18−20 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 389 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о замене бумажного паспорта смарт-картой в РФ должно быть принято до конца 2021 года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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