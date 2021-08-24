Красноярск, 24 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 445 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 101 990. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Алексей Ярута Центр Канска

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Канск и Кежемский район.

Из 445 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 85 (темп прироста 0,3%), в Канске — 56 (1,8%), в Норильске — 35 (0,7%), в Ачинске — 17 (0,3%), в Минусинске 17 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Кежемском — 36 (3,1%), Богучанском — 22 (1,1%), Абанском — 18 (2,4%) и Ачинском — 16 (1,4%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3116 человек, сняты с наблюдения — 3451. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 37 431 (-335) человек.

За последние сутки в регионе проведено 1950 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 452 067.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 25 человек.

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