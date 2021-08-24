Вашингтон, 24 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Официальный трейлер кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой», который снимает американский кинорежиссер Джон Уотс, выпустила 24 августа на видеохостинге YouTube компания Marvel.

Cristian Bortes Человек-паук

Известно, что в новой части франшизы Питер Паркер (Том Холланд) обращается к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Кэмбербетч) для исправления ситуации с раскрытием личности главного героя.

Также в трейлере появляется Доктор Октавиус, являющийся в фильмах про Человека-паука одним из главных антагонистов, и его играет Альфред Молино, исполнявший эту же роль в части франшизы с Тоби Магуайром в главной роли.

В то же время, другие детали нового блокбастера пока не раскрываются.

При этом студии пришлось выпустить трейлер раньше сроков, так как накануне в интернете оказалась его пиратская версия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа второй саундтрек к фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец» опубликовала студия Marvel на YouTube.