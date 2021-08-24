Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Власти США продолжат поддерживать Украину в её евроатлантических устремлениях, заверил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление распространила 24 августа пресс-служба Госдепартамента.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Глава американской дипломатии поздравил Украину с 30-летием независимости и подчеркнул, что Вашингтон привержен укреплению отношений с Киевом. Два государства, по его словам, вместе строят благоприятное будущее для всех украинцев.

«Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях, направленных на достижение ваших евроатлантических устремлений», — заявил Блинкен.

Он также пообещал, что США помогут Киеву с восстановлением и обеспечением безопасности «международно признанных границ», а также с защитой от российской «агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа на Украине отмечают 30-летие независимости. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости Украины, которое сразу же вступило в силу.

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