Ульяновск, 24 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области из-за погодных условий объявлен «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

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По данным ведомства, с 24 по 27 августа местами в лесах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (максимальный, пятый класс).

«Объявляется «оранжевый» уровень опасности», — говорится, в частности, в сообщении.

Напомним, что «оранжевый» уровень по погодной школе, состоящей из четырёх цветовых обозначений, означает опасные погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Ульяновской области потушили три лесных пожара и 37 возгораний сухой травы площадью более 22 гектаров. В том числе 18 травяных пожаров зарегистрировано в Ульяновске.